Das iPhone Pocket ist ein modisches Statement. Apple

Mit der neuen iPhone Pocket betritt Apple eine Preiskategorie, die selbst treue Apple-Anhänger ins Grübeln bringt. Und sie entfacht eine Debatte darüber, wie weit Markenloyalität heute reicht.

Dieses kostet je nach Variante 150 bis 230 Dollar und wird als modisches, am Körper tragbares Gadget inszeniert.

Das Produkt stösst auf breite Kritik und Spott in sozialen Netzwerken und Fachmedien, die es als überteuerten «Socken am Band» bezeichnen. Mehr anzeigen

Als Apple gemeinsam mit dem japanischen Modelabel Issey Miyake am Dienstag die iPhone Pocket vorstellte, dürfte in vielen PR-Abteilungen der Konkurrenz kurz die Luft angehalten haben. Nicht wegen einer bahnbrechenden technischen Innovation, sondern wegen eines schlichten, dehnbaren Stricks aus Nylon und Polyester, der zu Preisen von 150 bis 230 Dollar verkauft wird. Die Idee: eine minimalistische, am Körper tragbare Tasche, die das iPhone vollständig umschliesst und Platz für weitere Kleinigkeiten bietet.

Apple beschreibt das Produkt als Ergebnis einer «3D-Strickkonstruktion», die dem Prinzip a piece of cloth folge. Das Material soll sich flexibel anpassen, auf Wunsch transparente Einblicke erlauben und verschiedene Trageweisen ermöglichen. Von der Hand bis zur Schulter. Ein Konzept, das eher an High-Fashion erinnert als an Smartphone-Zubehör.

So sieht die iPhone Pocket mit und ohne Inhalt aus. Apple

Ein Marketingnarrativ, das polarisiert

Die Reaktionen folgten prompt und fielen selten schmeichelhaft aus. In sozialen Netzwerken machte rasch der Begriff «Socken am Band» die Runde, begleitet von Memes, die das Produkt wahlweise mit einem Schal, einem Badeanzug oder den legendären iPod-Socken von 2004 vergleichen. Der Tech-Blog Cult of Mac sprach von einem Accessoire, das «albern und angeberisch» sei. Der Unternehmer und Youtuber Varun Mayya attestierte Apple, «im Grunde alles verkaufen zu können».

Die Kritik richtet sich weniger gegen das Design als gegen das Preisschild. Während Apple-Hüllen traditionell im hochpreisigen Segment liegen, scheint die iPhone Pocket eine neue Schwelle zu markieren. Eine, die selbst eingefleischte Fans nach der Rationalität ihres Konsumverhaltens fragen lässt.

Historische Erinnerungen und modische Ambitionen

Für viele Beobachter ist die iPhone Pocket nicht nur ein stilistisches Zitat, sondern ein bewusstes Echo auf jene kuriose Episode der Apple-Historie, in der Steve Jobs 2004 eine Reihe farbiger iPod-Socken präsentierte – halb Scherz, halb Seitenhieb auf eine boomende Zubehörindustrie. Damals sorgte der Vergleich zwischen revolutionärem MP3-Player und banalem Textilprodukt für Gelächter. Heute wird die Reminiszenz als kalkulierter Rückgriff gelesen, der Nostalgie, Mode und Markenidentität miteinander verknüpft.

Die Kooperation mit Issey Miyake – einem Label, das für experimentelle Stoffarchitektur steht – erweitert die Perspektive um eine modische Dimension. Apple positioniert das Produkt nicht als technisches Zubehör, sondern als Lifestyle-Objekt im Grenzbereich zwischen Mode und Gadget. Diese strategische Verschiebung fällt in eine Zeit, in der Wearables zunehmend sichtbarer Teil persönlicher Identität werden.

Die Frage nach der Grenze

Zu kaufen ist die iPhone Pocket ab dem 14. November vorerst nur in ausgewählten Märkten, darunter die USA, Japan, Südkorea und Frankreich. Ob die Schweiz oder Deutschland folgen, ist ungewiss und möglicherweise spielt Apple bewusst mit dieser Knappheit, die das Produkt noch begehrlicher erscheinen lässt.

Doch während Fans bereits über Farbvarianten spekulieren, bleibt die zugrunde liegende Frage bestehen: Wie weit lassen sich Konsumenten emotional an ein Unternehmen binden, bevor der Eindruck entsteht, dass ein Accessoire eher ein sozialer Marker als ein funktionales Produkt ist? Die iPhone Pocket liefert darauf keine Antwort, aber sie provoziert eine Diskussion, die weit über die Ästhetik eines Nylonsäckchens hinausreicht.