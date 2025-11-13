  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Socken am Band» Apple spendiert dem iPhone eine Tasche – der Preis erreicht neue Sphären

Martin Abgottspon

13.11.2025

Das iPhone Pocket ist ein modisches Statement.
Das iPhone Pocket ist ein modisches Statement.
Apple

Mit der neuen iPhone Pocket betritt Apple eine Preiskategorie, die selbst treue Apple-Anhänger ins Grübeln bringt. Und sie entfacht eine Debatte darüber, wie weit Markenloyalität heute reicht.

Martin Abgottspon

13.11.2025, 09:23

13.11.2025, 09:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Apple bringt mit der «iPhone Pocket» ein gemeinsam mit Issey Miyake entwickeltes Strick-Accessoire für das iPhone auf den Markt.
  • Dieses kostet je nach Variante 150 bis 230 Dollar und wird als modisches, am Körper tragbares Gadget inszeniert.
  • Das Produkt stösst auf breite Kritik und Spott in sozialen Netzwerken und Fachmedien, die es als überteuerten «Socken am Band» bezeichnen.
Mehr anzeigen

Als Apple gemeinsam mit dem japanischen Modelabel Issey Miyake am Dienstag die iPhone Pocket vorstellte, dürfte in vielen PR-Abteilungen der Konkurrenz kurz die Luft angehalten haben. Nicht wegen einer bahnbrechenden technischen Innovation, sondern wegen eines schlichten, dehnbaren Stricks aus Nylon und Polyester, der zu Preisen von 150 bis 230 Dollar verkauft wird. Die Idee: eine minimalistische, am Körper tragbare Tasche, die das iPhone vollständig umschliesst und Platz für weitere Kleinigkeiten bietet.

Tech-Gigant produziert Ladenhüter. Schlechter Markstart – Apple verschiebt offenbar iPhone-Nachfolger

Tech-Gigant produziert LadenhüterSchlechter Markstart – Apple verschiebt offenbar iPhone-Nachfolger

Apple beschreibt das Produkt als Ergebnis einer «3D-Strickkonstruktion», die dem Prinzip a piece of cloth folge. Das Material soll sich flexibel anpassen, auf Wunsch transparente Einblicke erlauben und verschiedene Trageweisen ermöglichen. Von der Hand bis zur Schulter. Ein Konzept, das eher an High-Fashion erinnert als an Smartphone-Zubehör.

So sieht die iPhone Pocket mit und ohne Inhalt aus.
So sieht die iPhone Pocket mit und ohne Inhalt aus.
Apple

Ein Marketingnarrativ, das polarisiert

Die Reaktionen folgten prompt und fielen selten schmeichelhaft aus. In sozialen Netzwerken machte rasch der Begriff «Socken am Band» die Runde, begleitet von Memes, die das Produkt wahlweise mit einem Schal, einem Badeanzug oder den legendären iPod-Socken von 2004 vergleichen. Der Tech-Blog Cult of Mac sprach von einem Accessoire, das «albern und angeberisch» sei. Der Unternehmer und Youtuber Varun Mayya attestierte Apple, «im Grunde alles verkaufen zu können».

Die Kritik richtet sich weniger gegen das Design als gegen das Preisschild. Während Apple-Hüllen traditionell im hochpreisigen Segment liegen, scheint die iPhone Pocket eine neue Schwelle zu markieren. Eine, die selbst eingefleischte Fans nach der Rationalität ihres Konsumverhaltens fragen lässt.

Historische Erinnerungen und modische Ambitionen

Für viele Beobachter ist die iPhone Pocket nicht nur ein stilistisches Zitat, sondern ein bewusstes Echo auf jene kuriose Episode der Apple-Historie, in der Steve Jobs 2004 eine Reihe farbiger iPod-Socken präsentierte – halb Scherz, halb Seitenhieb auf eine boomende Zubehörindustrie. Damals sorgte der Vergleich zwischen revolutionärem MP3-Player und banalem Textilprodukt für Gelächter. Heute wird die Reminiszenz als kalkulierter Rückgriff gelesen, der Nostalgie, Mode und Markenidentität miteinander verknüpft.

iOS 26.1 im Überblick. Nerviges Glas-Design? So hilft dir das nächste iPhone-Update

iOS 26.1 im ÜberblickNerviges Glas-Design? So hilft dir das nächste iPhone-Update

Die Kooperation mit Issey Miyake – einem Label, das für experimentelle Stoffarchitektur steht – erweitert die Perspektive um eine modische Dimension. Apple positioniert das Produkt nicht als technisches Zubehör, sondern als Lifestyle-Objekt im Grenzbereich zwischen Mode und Gadget. Diese strategische Verschiebung fällt in eine Zeit, in der Wearables zunehmend sichtbarer Teil persönlicher Identität werden.

Die Frage nach der Grenze

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Zu kaufen ist die iPhone Pocket ab dem 14. November vorerst nur in ausgewählten Märkten, darunter die USA, Japan, Südkorea und Frankreich. Ob die Schweiz oder Deutschland folgen, ist ungewiss und möglicherweise spielt Apple bewusst mit dieser Knappheit, die das Produkt noch begehrlicher erscheinen lässt.

Doch während Fans bereits über Farbvarianten spekulieren, bleibt die zugrunde liegende Frage bestehen: Wie weit lassen sich Konsumenten emotional an ein Unternehmen binden, bevor der Eindruck entsteht, dass ein Accessoire eher ein sozialer Marker als ein funktionales Produkt ist? Die iPhone Pocket liefert darauf keine Antwort, aber sie provoziert eine Diskussion, die weit über die Ästhetik eines Nylonsäckchens hinausreicht.

Online-Elternabend am 18. November: Fake, Scams und fiese Tricks – was Eltern wissen müssen

Online-Elternabend am 18. November: Fake, Scams und fiese Tricks – was Eltern wissen müssen

Viele Eltern fühlen sich unsicher, wenn es darum geht, ihre Kinder im digitalen Raum zu schützen – oft schlicht, weil ihnen selbst das nötige Wissen fehlt. Genau hier setzt die vierte Ausgabe unseres Online-Elternabends an: Wir klären auf und zeigen,

05.11.2025

Meistgelesen

«Ärzte werden in Abgrund gestürzt» – Verteidiger geht auf Behörden los
So schön leuchteten die Polarlichter über dem Matterhorn
Epstein wollte mit Lawrow über Trump sprechen +++ Russen rücken im Nebel mit Uralt-Autos auf Pokrowsk vor
Kuh flieht vor dem Schlachthof – und findet Zuflucht bei einer Schafherde
Heinz Günthardt, warum schafft es kein Schweizer in die Top 100?

Mehr von MyTech

Täuschung oder Mehrwert?. Manipulieren Handy-Anbieter gezielt die Empfangsbalken?

Täuschung oder Mehrwert?Manipulieren Handy-Anbieter gezielt die Empfangsbalken?

Spiel und Spass. Netflix macht es wie Disney und eröffnet Freizeitpark

Spiel und SpassNetflix macht es wie Disney und eröffnet Freizeitpark

Erste Trailer zu zwei Animations-Hits. Jetzt gehts ab ins Weltall mit Super Mario und Luigi

Erste Trailer zu zwei Animations-HitsJetzt gehts ab ins Weltall mit Super Mario und Luigi

Bund kann nichts dagegen tun. Ryanair zwingt Passagiere ab heute auf digital

Bund kann nichts dagegen tunRyanair zwingt Passagiere ab heute auf digital

Fingerabdruck und Gesichtsscan. Bundesrat bereitet Einführung der biometrischen ID vor

Fingerabdruck und GesichtsscanBundesrat bereitet Einführung der biometrischen ID vor