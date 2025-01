Die Ladepreise für Elektrowagen schwanken noch immer stark. Keystone

Bei längeren Distanzen lässt es sich nicht vermeiden, sein Elektroauto unterwegs aufzuladen. Eine Übersicht der Ladepreise auf Autobahnraststätten in der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Preis für eine Vollladung auf einer Autobahnraststätte variiert je nach Station erheblich.

Tesla-Stationen sind meist etwas günstiger, aber nur dann, wenn man auch einen Tesla fährt.

Mitgliedschaften bieten oft Preisvorteile, die sich ab etwa einer Vollladung beim gleichen Anbieter lohnen können. Mehr anzeigen

Im Winter brauchen Elektroauto-Besitzer definitiv mehr Geduld als im Sommer. Aufgrund der kühlen Temperaturen dauert das Laden selbst an Schnelladestationen rund drei bis vier Mal so lang. Da bietet sich ein Kaffee oder auch eine Mahlzeit auf einer Autobahnraststätte durchaus an, um die Wartezeit zu überbrücken.

Günstig ist der Spass nicht. Die Preise auf der Autobahn sind in der Regel um einiges höher als zuhause oder an öffentlichen Ladesäulen in der Stadt. Und dennoch gibt es auch hier nochmal grosse Unterschiede, wie ein Vergleich des Touring Club Schweiz (TCS) aufzeigt.

Tesla-Fahrer kommen besser weg

Für den Test hat der TCS 35 Schnellladestationen und 18 Supercharger von Tesla genauer unter die Lupe genommen. Der Preisunterschied zwischen der günstigsten und teuersten Vollladung beträgt dabei rund 50 Prozent, beziehungsweise 23 Franken.

In der Regel kommt man beim Aufladen an Tesla-Stationen etwas günstiger weg. Allerdings nur dann, wenn man auch einen Tesla fährt. Fahrzeuge anderer Marken zahlen durchschnittlich rund 40 Prozent mehr. Doch immerhin besteht inzwischen überhaupt die Möglichkeit. Noch bis vor kurzem konnten die Tesla Supercharger gar nicht von anderen Marken benutzt werden.

Die Standorte der untersuchten Raststätten und ihren Ladestationen. TCS

Gunzgen auf dem Siegertreppchen

Wirft man nun einen detaillierteren Blick auf die Preislisten gibt es einen klaren Sieger. Am günstigsten ist das Laden auf der Raststätte Viamala im Bündnerland, wo man für eine volle Ladung für rund 300 Kilometer weniger als 25 Franken bezahlt. Auf den weiteren Plätzen folgen Gunzgen und Forrenberg Nord.

Richtig teuer wird es hingegen auf der Raststätte Kölliken, die am unteren Ende der Statistik rangiert. Knapp 50 Franken bezahlen Kunden hier für dieselbe Menge an Strom.

Kölliken ist der Verlierer, was den Strompreis für Elektrofahrzeuge angeht. TCS

Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, kann man mit Mitgliedschaften teils noch einige Franken pro Ladevorgang sparen. Jedoch muss man dann auch miteinberechnen, dass dann dafür Mitgliedschaftskosten hinzukommen. Bei der Berechnung, ob sich das lohnt teilt man die Mitgliedschaftskosten durch die Differenz des Kilowatt-Tarifs. In den meisten Fällen kann man aber davon ausgehen, dass sich eine Mitgliedschaft ab etwas mehr als einer Volladung beim gleichen Anbieter lohnt.