Das Galaxy S26 ist da – was du wissen musst und was wirklich neu ist

Das Privacy Display soll vor neugierigen Blicken schützen. Bild: blue News

Mit der Vorstellung der Galaxy-S26-Serie läutet Samsung die Ära der agentischen KI ein. Es wird aber auch mehr Wert auf Privatsphäre gelegt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was hat Samsung heute vorgestellt?

Im Zentrum des Events stand die neue Flaggschiff-Flotte, bestehend aus dem Galaxy S26, dem S26+ und dem technologischen Vorreiter S26 Ultra. Samsung positioniert die Geräte als dritte Generation seiner KI-Smartphones, wobei der Fokus auf «Agentic AI» liegt – einer künstlichen Intelligenz, die leise im Hintergrund arbeitet. Flankiert werden die Handys von der neuen Galaxy Buds4-Serie, die tiefer in das Ökosystem integriert ist als je zuvor.

Kann mein Smartphone damit wirklich meine Gedanken lesen?

Die neue Serie nutzt eine vorausschauende KI, die Handlungsabläufe antizipiert. Das Feature «Now Nudge» analysiert den Kontext. Erhältst du eine Nachricht zu einem Termin, prüft das Gerät automatisch den Kalender auf Konflikte. Fragt ein Kontakt nach Fotos einer Reise, identifiziert das System selbstständig die relevanten Aufnahmen in der Galerie und schlägt sie zum Versand vor. Ziel ist es, die Anzahl der nötigen Schritte drastisch zu reduzieren. Dank der Integration von Google Gemini können sogar mehrstufige Aufgaben wie die Buchung eines Taxis per Sprachbefehl eingeleitet und mit nur einem Klick finalisiert werden.

Samsung

Und Samsungs KI versteht mich mittlerweile auch ohne mühsame Sprachbefehle?

Mit dem Software-Sprung auf One UI 8.5 wird der Sprachassistent Bixby zum dialogfähigen Gerätebegleiter. Nutzer müssen keine exakten Menüpfade mehr kennen. Ein natürlich gesprochener Satz wie «Ich möchte nicht, dass der Bildschirm ausgeht, wenn ich darauf schaue» genügt, damit die KI die entsprechende Einstellung autonom aktiviert. Zudem ist Bixby nun direkt mit einer Websuche gekoppelt, die Ergebnisse innerhalb der eigenen Oberfläche anzeigt, ohne den Nutzer in einen separaten Browser zu zwingen.

Was hat es mit dem Privacy Display auf sich, worüber alle sprechen?

Das Galaxy S26 Ultra führt das branchenweit erste integrierte Privacy Display ein. Durch eine präzise Steuerung der Lichtstreuung auf Pixelebene wird der Bildschirminhalt ab einem seitlichen Blickwinkel von 45 Grad unkenntlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Folien bleibt die Bildqualität für den Nutzer bei deaktivierter Funktion vollständig erhalten. Besonders smart ist die Funktion Partial Screen Privacy, die gezielt Benachrichtigungs-Pop-ups vor fremden Blicken schützt, während der Rest des Bildschirms normal sichtbar bleibt. Nutzer können zudem festlegen, dass sich der Schutz automatisch bei der PIN-Eingabe oder beim Öffnen von Banking-Apps aktiviert.

Im blue Cinema Abaton konnten Journalisten und Influencer die neuen Geräte schon mal testen. games.ch / Roger Sieber

Und was liefert die KI im Foto-Bereich?

Die Kamera-Hardware wird durch zwei neue Schlüsseltechnologien ergänzt. «ProScaler» sorgt für eine KI-gestützte Schärfung von Texturen, während das neue mDNIe-Verfahren für realistischere Farben sorgt. Ein Highlight für Kreative ist ein professioneller Video-Codec, der visuell verlustfreie Qualität auch nach mehrfacher Bearbeitung garantiert. Wer seine Fotos manipulieren will, nutzt den optimierten Photo Assist. Per Sprachbefehl lassen sich mit diesem Szenen von Tag auf Nacht umstellen oder störende Flecken auf der Kleidung entfernen. Neu ist das Creative Studio, in dem aus einfachen Skizzen oder Fotos direkt fertige Sticker und Einladungen generiert werden können.

Samsung

Hält die Technik bei so viel künstlicher Intelligenz da überhaupt mit?

Um diese permanent laufenden Hintergrundprozesse flüssig zu halten, verbaut Samsung den Snapdragon 8 Elite Gen 5. Die Rechenleistung für KI-Aufgaben wurde so um fast 40 Prozent gesteigert. Damit das Gerät bei dieser Last nicht überhitzt, kommt eine neue Mehrkanal-Dampfkammer zum Einsatz. Auch beim Laden gibt es Fortschritte dank des neuen «Super Fast Charging 3.0», welches leere Handys in 30 Minuten wieder auf 75 Prozent Ladekapazität bringt.

Lässt sich das Gerät auch bedienen, wenn man keine Hand frei hat?

In Verbindung mit der neuen Galaxy Buds4-Serie wird das Smartphone noch intuitiver. Nutzer können den KI-Agenten allein über die Stimme aktivieren. Eine besonders praktische Neuerung der Buds4 Pro ist die Steuerung durch Kopfbewegungen. Anrufe können durch einfaches Nicken angenommen oder durch Kopfschütteln abgelehnt werden. Dies unterstreicht Samsungs Ansatz, dass KI den Flow des Nutzers nicht unterbrechen, sondern unterstützen soll.

Samsung

Wie lange bin ich mit den neuen Modellen auf der sicheren Seite?

Samsung garantiert für die gesamte S26-Serie Sicherheitsupdates für einen Zeitraum von sieben Jahren. Um die Daten gegen künftige Bedrohungen zu wappnen, setzt das Unternehmen auf Post-Quantum-Kryptografie für zentrale Systemprozesse. Ergänzt wird dies durch Privacy Alerts, die in Echtzeit warnen, wenn eine App unbemerkt auf Standortdaten, Kontakte oder das Mikrofon zugreifen möchte. Mit dem Private Album in der Galerie können zudem sensible Fotos ohne Samsung-Konto oder separate Ordner versteckt werden.

Und was kostet der ganze Spass?

Im Vorfeld kursierten schon Preise von bis zu 2'300 Franken für das Ultra-Modell. So hoch geht es aber bei Weitem nicht. Das Galaxy S26 Ultra ist in der Schweiz ab sofort ab 1’249 Franken, das Galaxy S26+ ab 1’079 Franken und das Galaxy S26 ab 899 Franken bestellbar. Zu den gemeinsamen Farboptionen gehören Cobalt Violet, White, Black und Sky Blue sowie die ausschliesslich online erhältlichen Varianten Pink Gold und Silver Shadow.