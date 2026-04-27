Taylor Swift führt das Ranking der meistgestreamten Musiker an. ChatGPT @blueNews

Spotify feiert seinen 20. Geburtstag. Und zu diesem Anlass teilt der Streaming-Anbieter erstmals zeitlose Bestenlisten. Ein Überblick über die meistgehörten Künstler, Songs und Podcasts.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Spotify feiert 2026 seinen 20. Geburtstag und hat zum Jubiläum erstmals globale All-Time-Ranglisten veröffentlicht.

Taylor Swift führt das Artist-Ranking an, «Blinding Lights» von The Weeknd ist der meist-gestreamte Song aller Zeiten, und Bad Bunnys «Un Verano Sin Ti» das erfolgreichste Album.

Bei den Hörbüchern dominiert Sarah J. Maas mit gleich vier Titeln in den Top 20. Mehr anzeigen

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Im April 2006 legten Daniel Ek und Martin Lorentzon in Stockholm den Grundstein für eine der folgenreichsten Erfindungen der modernen Musikgeschichte. Zwei Jahrzehnte später ist Spotify der dominante Streamingdienst weltweit. Ausserdem hat er die Art, wie Milliarden Menschen Musik hören, unwiderruflich verändert.

Ob das ein Segen oder ein Fluch für die Musikbranche war, darüber streiten Künstler, Labels und Fans bis heute. Was niemand bestreiten kann: Vor Spotify gab es iTunes-Downloads und CD-Regale. Danach gab es Playlists.

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Zum runden Geburtstag hat Spotify erstmals globale All-Time-Ranglisten veröffentlicht. Die meist-gestreamten Artists, Alben, Songs, Podcasts und Hörbücher seit dem Launch. Ein Blick auf die Listen zeigt, wer das Streaming-Zeitalter wirklich geprägt hat.

Die meist gestreamten Artists Taylor Swift

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

Ariana Grande

Ed Sheeran

Justin Bieber

Billie Eilish

Eminem

Kanye West

Travis Scott

BTS

Post Malone

Bruno Mars

J Balvin

Rihanna

Coldplay

Kendrick Lamar

Future

Juice WRLD Mehr anzeigen

Die meist gestreamten Alben Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Starboy - The Weeknd

÷ (Deluxe) - Ed Sheeran

SOUR - Olivia Rodrigo

After Hours - The Weeknd

SOS - SZA

Hollywood’s Bleeding - Post Malone

Lover - Taylor Swift

AM - Arctic Monkeys

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

Future Nostalgia - Dua Lipa

beerbongs & bentleys - Post Malone

? - XXXTENTACION

MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) - KAROL G

YHLQMDLG - Bad Bunny

Doo-Wops & Hooligans - Bruno Mars

Views - Drake

Midnights - Taylor Swift

Scorpion - Drake

Beauty Behind The Madness - The Weeknd Mehr anzeigen

Die meist gestreamten Songs «Blinding Lights» - The Weeknd

«Shape of You» - Ed Sheeran

«Sweater Weather» - The Neighbourhood

«Starboy» - The Weeknd and Daft Punk

«As It Was» - Harry Styles

«Someone You Loved» - Lewis Capaldi

«Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse» - Post Malone and Swae Lee

«One Dance» - Drake, Wizkid, and Kyla

«Perfect» - Ed Sheeran

«STAY (with Justin Bieber)» - The Kid LAROI and Justin Bieber

«Believer» - Imagine Dragons

«I Wanna Be Yours» - Arctic Monkeys

«Heat Waves» - Glass Animals

«lovely (with Khalid)» - Billie Eilish and Khalid

«Yellow» - Coldplay

«The Night We Met» - Lord Huron

«Closer» - The Chainsmokers and Halsey

«BIRDS OF A FEATHER» - Billie Eilish

«Riptide» - Vance Joy

«Die With A Smile» - Lady Gaga and Bruno Mars Mehr anzeigen

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