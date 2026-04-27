Taylor Swift führt das Ranking der meistgestreamten Musiker an.
ChatGPT @blueNews
Spotify feiert seinen 20. Geburtstag. Und zu diesem Anlass teilt der Streaming-Anbieter erstmals zeitlose Bestenlisten. Ein Überblick über die meistgehörten Künstler, Songs und Podcasts.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Spotify feiert 2026 seinen 20. Geburtstag und hat zum Jubiläum erstmals globale All-Time-Ranglisten veröffentlicht. Taylor Swift führt das Artist-Ranking an, «Blinding Lights» von The Weeknd ist der meist-gestreamte Song aller Zeiten, und Bad Bunnys «Un Verano Sin Ti» das erfolgreichste Album. Bei den Hörbüchern dominiert Sarah J. Maas mit gleich vier Titeln in den Top 20.
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Im April 2006 legten Daniel Ek und Martin Lorentzon in Stockholm den Grundstein für eine der folgenreichsten Erfindungen der modernen Musikgeschichte. Zwei Jahrzehnte später ist Spotify der dominante Streamingdienst weltweit. Ausserdem hat er die Art, wie Milliarden Menschen Musik hören, unwiderruflich verändert.
Ob das ein Segen oder ein Fluch für die Musikbranche war, darüber streiten Künstler, Labels und Fans bis heute. Was niemand bestreiten kann: Vor Spotify gab es iTunes-Downloads und CD-Regale. Danach gab es Playlists.
Zum runden Geburtstag hat Spotify erstmals globale All-Time-Ranglisten veröffentlicht. Die meist-gestreamten Artists, Alben, Songs, Podcasts und Hörbücher seit dem Launch. Ein Blick auf die Listen zeigt, wer das Streaming-Zeitalter wirklich geprägt hat.
Die meist gestreamten Artists
Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem Kanye West Travis Scott BTS Post Malone Bruno Mars J Balvin Rihanna Coldplay Kendrick Lamar Future Juice WRLD
Die meist gestreamten Alben
Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Starboy - The Weeknd ÷ (Deluxe) - Ed Sheeran SOUR - Olivia Rodrigo After Hours - The Weeknd SOS - SZA Hollywood’s Bleeding - Post Malone Lover - Taylor Swift AM - Arctic Monkeys WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish Future Nostalgia - Dua Lipa beerbongs & bentleys - Post Malone ? - XXXTENTACION MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) - KAROL G YHLQMDLG - Bad Bunny Doo-Wops & Hooligans - Bruno Mars Views - Drake Midnights - Taylor Swift Scorpion - Drake Beauty Behind The Madness - The Weeknd
Die meist gestreamten Songs
«Blinding Lights» - The Weeknd «Shape of You» - Ed Sheeran «Sweater Weather» - The Neighbourhood «Starboy» - The Weeknd and Daft Punk «As It Was» - Harry Styles «Someone You Loved» - Lewis Capaldi «Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse» - Post Malone and Swae Lee «One Dance» - Drake, Wizkid, and Kyla «Perfect» - Ed Sheeran «STAY (with Justin Bieber)» - The Kid LAROI and Justin Bieber «Believer» - Imagine Dragons «I Wanna Be Yours» - Arctic Monkeys «Heat Waves» - Glass Animals «lovely (with Khalid)» - Billie Eilish and Khalid «Yellow» - Coldplay «The Night We Met» - Lord Huron «Closer» - The Chainsmokers and Halsey «BIRDS OF A FEATHER» - Billie Eilish «Riptide» - Vance Joy «Die With A Smile» - Lady Gaga and Bruno Mars
Die meist gestreamten Podcasts
The Joe Rogan Experience Gemischtes Hack Crime Junkie Armchair Expert with Dax Shepard Last Podcast On The Left The Daily Fest & Flauschig Morbid My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark Relatos de la Noche Call Her Daddy Não Inviabilize Pardon My Take Distractible La Cotorrisa Dateline NBC Mordlust Baywatch Berlin Hobbylos Killer Stories with Harvey Guillén
Die meist gestreamten Hörbücher
A Court of Thorns and Roses - Sarah J. Maas The Fellowship of the Ring - J.R.R. Tolkien Fourth Wing - Rebecca Yarros I’m Glad My Mom Died - Jennette McCurdy A Court of Mist and Fury - Sarah J. Maas Lights Out - Navessa Allen A Court of Wings and Ruin - Sarah J. Maas The 48 Laws of Power - Robert Greene The Housemaid - Freida McFadden Iron Flame - Rebecca Yarros The Woman in Me - Britney Spears A Game of Thrones - George R.R. Martin Icebreaker - Hannah Grace It Ends with Us - Colleen Hoover The Seven Husbands of Evelyn Hugo - Taylor Jenkins Reid A Court of Silver Flames - Sarah J. Maas The Subtle Art of Not Giving a F*ck - Mark Manson The Boyfriend - Freida McFadden Sapiens - Yuval Noah Harari Funny Story - Emily Henry