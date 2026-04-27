  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zum 20. Jubiläum Das sind die erfolgreichsten Künstler und Songs auf Spotify

Martin Abgottspon

27.4.2026

Taylor Swift führt das Ranking der meistgestreamten Musiker an.
Taylor Swift führt das Ranking der meistgestreamten Musiker an.
ChatGPT @blueNews

Spotify feiert seinen 20. Geburtstag. Und zu diesem Anlass teilt der Streaming-Anbieter erstmals zeitlose Bestenlisten. Ein Überblick über die meistgehörten Künstler, Songs und Podcasts.

Martin Abgottspon

27.04.2026, 09:27

27.04.2026, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Spotify feiert 2026 seinen 20. Geburtstag und hat zum Jubiläum erstmals globale All-Time-Ranglisten veröffentlicht.
  • Taylor Swift führt das Artist-Ranking an, «Blinding Lights» von The Weeknd ist der meist-gestreamte Song aller Zeiten, und Bad Bunnys «Un Verano Sin Ti» das erfolgreichste Album.
  • Bei den Hörbüchern dominiert Sarah J. Maas mit gleich vier Titeln in den Top 20.
Mehr anzeigen
MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Im April 2006 legten Daniel Ek und Martin Lorentzon in Stockholm den Grundstein für eine der folgenreichsten Erfindungen der modernen Musikgeschichte. Zwei Jahrzehnte später ist Spotify der dominante Streamingdienst weltweit. Ausserdem hat er die Art, wie Milliarden Menschen Musik hören, unwiderruflich verändert.

Ob das ein Segen oder ein Fluch für die Musikbranche war, darüber streiten Künstler, Labels und Fans bis heute. Was niemand bestreiten kann: Vor Spotify gab es iTunes-Downloads und CD-Regale. Danach gab es Playlists.

25% aufs Montreux Jazz Festival

mit Swisscom Benefits

einloggen & zugreifen
© Emiien Itim

Zum runden Geburtstag hat Spotify erstmals globale All-Time-Ranglisten veröffentlicht. Die meist-gestreamten Artists, Alben, Songs, Podcasts und Hörbücher seit dem Launch. Ein Blick auf die Listen zeigt, wer das Streaming-Zeitalter wirklich geprägt hat.

Die meist gestreamten Artists

  • Taylor Swift
  • Bad Bunny
  • Drake
  • The Weeknd
  • Ariana Grande
  • Ed Sheeran
  • Justin Bieber
  • Billie Eilish
  • Eminem
  • Kanye West
  • Travis Scott
  • BTS
  • Post Malone
  • Bruno Mars
  • J Balvin
  • Rihanna
  • Coldplay
  • Kendrick Lamar
  • Future
  • Juice WRLD
Mehr anzeigen
Wirrer TV-Auftritt. Zwischen Liebesexperiment und PR-Show – das steckt hinter Ski Aggus Story

Wirrer TV-AuftrittZwischen Liebesexperiment und PR-Show – das steckt hinter Ski Aggus Story

Die meist gestreamten Alben

  • Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
  • Starboy - The Weeknd
  • ÷ (Deluxe) - Ed Sheeran
  • SOUR - Olivia Rodrigo
  • After Hours - The Weeknd
  • SOS - SZA
  • Hollywood’s Bleeding - Post Malone
  • Lover - Taylor Swift
  • AM - Arctic Monkeys
  • WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish
  • Future Nostalgia - Dua Lipa
  • beerbongs & bentleys - Post Malone
  • ? - XXXTENTACION
  • MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) - KAROL G
  • YHLQMDLG - Bad Bunny
  • Doo-Wops & Hooligans - Bruno Mars
  • Views - Drake
  • Midnights - Taylor Swift
  • Scorpion - Drake
  • Beauty Behind The Madness - The Weeknd
Mehr anzeigen

Die meist gestreamten Songs

  • «Blinding Lights» - The Weeknd
  • «Shape of You» - Ed Sheeran
  • «Sweater Weather» - The Neighbourhood
  • «Starboy» - The Weeknd and Daft Punk
  • «As It Was» - Harry Styles
  • «Someone You Loved» - Lewis Capaldi
  • «Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse» - Post Malone and Swae Lee
  • «One Dance» - Drake, Wizkid, and Kyla
  • «Perfect» - Ed Sheeran
  • «STAY (with Justin Bieber)» - The Kid LAROI and Justin Bieber
  • «Believer» - Imagine Dragons
  • «I Wanna Be Yours» - Arctic Monkeys
  • «Heat Waves» - Glass Animals
  • «lovely (with Khalid)» - Billie Eilish and Khalid
  • «Yellow» - Coldplay
  • «The Night We Met» - Lord Huron
  • «Closer» - The Chainsmokers and Halsey
  • «BIRDS OF A FEATHER» - Billie Eilish
  • «Riptide» - Vance Joy
  • «Die With A Smile» - Lady Gaga and Bruno Mars
Mehr anzeigen

Die meist gestreamten Podcasts

  • The Joe Rogan Experience
  • Gemischtes Hack
  • Crime Junkie
  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Last Podcast On The Left
  • The Daily
  • Fest & Flauschig
  • Morbid
  • My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
  • Relatos de la Noche
  • Call Her Daddy
  • Não Inviabilize
  • Pardon My Take
  • Distractible
  • La Cotorrisa
  • Dateline NBC
  • Mordlust
  • Baywatch Berlin
  • Hobbylos
  • Killer Stories with Harvey Guillén
Mehr anzeigen

Die meist gestreamten Hörbücher

  • A Court of Thorns and Roses - Sarah J. Maas
  • The Fellowship of the Ring - J.R.R. Tolkien
  • Fourth Wing - Rebecca Yarros
  • I’m Glad My Mom Died - Jennette McCurdy
  • A Court of Mist and Fury - Sarah J. Maas
  • Lights Out - Navessa Allen
  • A Court of Wings and Ruin - Sarah J. Maas
  • The 48 Laws of Power - Robert Greene
  • The Housemaid - Freida McFadden
  • Iron Flame - Rebecca Yarros
  • The Woman in Me - Britney Spears
  • A Game of Thrones - George R.R. Martin
  • Icebreaker - Hannah Grace
  • It Ends with Us - Colleen Hoover
  • The Seven Husbands of Evelyn Hugo - Taylor Jenkins
  • Reid A Court of Silver Flames - Sarah J. Maas
  • The Subtle Art of Not Giving a F*ck - Mark Manson
  • The Boyfriend - Freida McFadden
  • Sapiens - Yuval Noah Harari
  • Funny Story - Emily Henry
Mehr anzeigen

Meistgelesen

Schwerer Unfall auf A1 – Autobahn zeitweise komplett gesperrt
Trump beschimpft Reporterin nach Frage zu Attentäter
Brutaler Angriff in Effretikon ZH – Polizei sucht dritten Täter
Plötzlich wollen alle Schweizer ein Elektro-Auto
Monica Kissling: «Es erwarten dich unerwartet neue Möglichkeiten»

Mehr von MyTech

Cybersecurity Threat Radar 2026. Deshalb wird Schatten-KI immer gefährlicher für Unternehmen

Cybersecurity Threat Radar 2026Deshalb wird Schatten-KI immer gefährlicher für Unternehmen

Seit 1. April Teil der Grundversorgung. «Post einfach papierlos regeln»? Der Selbstversuch mit der E-Post endet im Frust

Seit 1. April Teil der Grundversorgung«Post einfach papierlos regeln»? Der Selbstversuch mit der E-Post endet im Frust

Russen hinter Angriff vermutet. Riesiger Signal-Hack – was du jetzt tun kannst

Russen hinter Angriff vermutetRiesiger Signal-Hack – was du jetzt tun kannst

Hit auf Instagram. Klosterschwester isst mit 92 ihren ersten Döner – und geht viral

Hit auf InstagramKlosterschwester isst mit 92 ihren ersten Döner – und geht viral

Quälende Ungewissheit. KI schluckt Jobs im Silicon Valley – Meta entlässt 8000 Personen

Quälende UngewissheitKI schluckt Jobs im Silicon Valley – Meta entlässt 8000 Personen