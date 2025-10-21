Das iPhone Air verkauft sich im Vergleich zu den anderen neuen iPhone-Modellen nicht gut. Apple

Apples jüngstes Designexperiment, das bislang dünnste iPhone aller Zeiten, scheint auf dem Markt zu straucheln. Während die übrigen Modelle der iPhone-17-Serie hohe Nachfrage verzeichnen, soll Apple die Produktion des neuen iPhone Air überraschend drosseln.

Das iPhone Air ist überraschend schnell lieferbar, während die anderen Modelle (17, 17 Pro, 17 Pro Max) lange Wartezeiten haben.

Trotz des verhaltenen Verkaufs in anderen Regionen verzeichnet das iPhone Air in China einen Ausverkauf, jedoch bleibt abzuwarten, ob dieser Trend anhält.

Apples Strategie war klar: Das iPhone Air sollte ein Symbol technischer Raffinesse sein – leichter, dünner, moderner als jedes Modell zuvor. Doch was als Design-Triumph gedacht war, entwickelt sich offenbar zum Ladenhüter. Laut einem Bericht der japanischen Investmentbank Mizuho Securities, über den das südkoreanische Fachmedium The Elec berichtet, will Apple die Produktion des Air in diesem Jahr um eine Million Einheiten senken. Gleichzeitig sollen die übrigen Modelle der Serie um zwei Millionen Einheiten aufgestockt werden.

Die Gesamtproduktion der iPhone-17-Reihe wird damit auf 94 Millionen Geräte angehoben. Ein Signal, dass die Serie insgesamt erfolgreich läuft. Nur das Air fällt aus dem Muster.

Verfügbarkeit als Verkaufsbarometer

Ein Blick auf die aktuellen Lieferzeiten bestätigt den Trend. In den meisten Apple Stores sind zahlreiche Varianten des iPhone Air sofort verfügbar – teils zur Abholung, teils mit Lieferung am nächsten Tag. Das ist ungewöhnlich für ein neues Apple-Modell, das üblicherweise wochenlange Wartezeiten verursacht.

Anders sieht es bei den Flaggschiffen aus: Wer ein iPhone 17 bestellen will, muss sich bis Mitte November gedulden. Selbst das 17 Pro und 17 Pro Max sind nur eingeschränkt verfügbar. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass das Air nicht den erwarteten Käuferandrang auslöst.

Ein gespaltenes Bild in China

In China allerdings erzählt sich die Geschichte anders. Dort kam das iPhone Air verspätet auf den Markt, weil die Behörden die Einführung von eSIM-Technologie erst genehmigen mussten. Als das Gerät schliesslich in den Vorverkauf ging, meldete die South China Morning Post binnen Minuten einen kompletten Ausverkauf.

Diese Nachfrage dürfte teils auf den Nachholeffekt zurückzuführen sein. Chinesische Konsumenten mussten über einen Monat länger warten als der Rest der Welt. Ob der Trend anhält, wird sich jedoch erst nach dem offiziellen Verkaufsstart zeigen. Die Einführung eines reinen eSIM-Modells bleibt ein riskanter Schritt in einem Land, dessen Mobilfunkinfrastruktur bislang stark auf physische SIM-Karten ausgerichtet ist.

Lediglich in China verzeichnet das iPhone Air gute Absätze. Apple

Der Design-Druck im Premiumsegment

Apple ist nicht der einzige Hersteller, der die Grenzen physischer Miniaturisierung austestet. Auch Samsung experimentierte mit extrem dünnen Gehäusen – zuletzt beim Galaxy Edge. Doch laut Branchenberichten hat sich der Konzern gegen eine Fortsetzung dieser Reihe entschieden, nachdem die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Parallele ist offensichtlich: Dünn allein verkauft sich nicht. Verbraucher scheinen inzwischen mehr Wert auf Akkulaufzeit, Kameraleistung und Robustheit zu legen als auf Millimeterrekorde. Das iPhone Air steht damit exemplarisch für ein Spannungsfeld, das die Smartphone-Industrie seit Jahren prägt – zwischen technischer Machbarkeit und tatsächlichem Nutzerinteresse.