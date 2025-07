Der Ausweis auf dem Handy ist bequem – aber auch gefährlich

Die e-ID soll im dritten Quartal 2026 verfügbar sein. Bild: iWay

Das Handy als digitales Portemonnaie ist inzwischen Alltag. Doch als Ersatz für den physischen Ausweis? Hier lauern verschiedene Gefahren. Das Warten auf die e-ID lohnt sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Digitale Ausweiskopien auf dem Handy sind für viele Alltagssituationen praktisch, genügen jedoch nicht für offizielle Identitätsprüfungen bei Behörden, Banken oder Polizei.

Sicherheitsbehörden warnen vor Missbrauchsrisiken durch manipulierte Ausweiskopien, insbesondere im Zusammenhang mit Betrugsdelikten wie Romance Scams oder Kleinanzeigenbetrug.

Der Bund entwickelt eine sichere, dezentrale e-ID, die 2026 eingeführt werden soll – vorausgesetzt, das E-ID-Gesetz wird am 28. September 2025 in der Volksabstimmung angenommen. Mehr anzeigen

Wer eine Kopie seines Passes oder Identitätskarte auf dem Handy abgespeichert hat, konnte vielleicht schon die eine oder andere Alltagssituation einfach lösen. Als Altersnachweis am Kiosk oder beim Eintritt in eine Bar reicht der digitale Scan oft schon aus. Auch beim Kauf eines Fitness-Abos wird die Kopie in vielen Fällen akzeptiert und mit etwas Glück hat die lokale Poststelle auch schon ein Paket ausgehändigt, dass man nicht entgegen nehmen konnte.

Gerade in letzterem Fall sollte der abfotografierte Ausweis aber nicht toleriert werden, genauso wenig wie bei Behördengängen, Bankgeschäften oder Polizeikontrollen. Hier wird in der Regel auch konsequent das physische Original verlangt.

Warum die digitale Kopie Betrüger anziehen kann

So oder so eignen sich digitale Ausweiskopien auf dem Handy aus verschiedenen sicherheitsrelevanten Gründen aber ohnehin nicht als verlässliche Identitätsprüfung, wie Liliane Marti, Informationsbeauftragte des Bundesamtes für Justiz (BJ) mitteilt: «Viele Sicherheitsmerkmale sind ausschliesslich für die physische Prüfung ausgelegt und lassen sich in digitaler Form nicht oder nur unzureichend verifizieren. Dazu zählen optisch variable Sicherheitsmerkmale wie Hologramme, UV-Merkmale sowie Druckelemente, die nur unter der Lupe oder mit dem Mikroskop sichtbar sind.»

Hinzu kämen variable Bildqualität und die einfache Manipulierbarkeit. «Die zunehmende Verfügbarkeit leistungsfähiger Bildbearbeitungssoftware und KI-gestützter Tools verschärft dieses Risiko zusätzlich», warnt Marti. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) teilt diese Einschätzung.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Noch deutlicher warnt das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) vor den Gefahren: «Werden Ausweiskopien unbefugt weitergegeben oder gelangen in falsche Hände, können diese zum Beispiel für Betrugsversuche verwendet werden», so die Medienverantwortliche Manuela Sonderegger. «Romance Scams, Kleinanzeigenbetrug oder Vorschussbetrug sind nur einige der Delikte, bei denen missbräuchlich verwendete Ausweiskopien eine Rolle spielen. Einmal im Umlauf, sind die Folgen nur schwer zu beheben.»

Die e-ID soll vieles vereinfachen

Als Antwort auf diese Unsicherheiten und den Bedarf an digitaler Identifikation treibt der Bund die staatliche e-ID voran. Ihr entscheidender Vorteil: Sie ist nicht bloss ein simples Foto, sondern eine hochsichere, fälschungssichere digitale Repräsentation der Identitätskarte oder des Ausländerausweises, gespeichert direkt auf dem Gerät des Nutzers.

Bis zur Einführung dauert es aber noch rund ein Jahr. Bis dahin findet am 28. September 2025 auch noch eine Volksabstimmung über das Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elektronischen Identitätsnachweis (E-ID-Gesetz) an. Sollte das Gesetz angenommen werden, sind die nächsten Schritte klar: Die E-ID soll als Zugangsmittel zu staatlichen Diensten (AGOV), zur sicheren Online-Kontoeröffnung oder zum Erwerb altersbeschränkter Produkte dienen. Eine kostenlose Check-App des Bundes soll zudem Kleinunternehmen die Überprüfung der E-ID erleichtern, ohne sensible Daten wie die AHV-Nummer preiszugeben.

So soll der Ablauf für die Ausstellung der e-ID aussehen.

Im Gegensatz zu bestehenden privaten digitalen Identitäten wie SwissID, die oft als zentralisierte Logins fungieren, wird die staatliche E-ID dezentral auf dem Endgerät der Nutzer gespeichert. Das Bundesamt für Justiz betont: «Die Ausstellerin (fedpol) erfährt nicht, wann und wie sie verwendet wird.» Diese Architektur soll Datensouveränität und Privatsphäre gewährleisten. Eine automatisierte Datenübermittlung ohne explizite Zustimmung der Nutzer ist ausgeschlossen, und die Unverknüpfbarkeit der E-ID-Nutzung über verschiedene Dienste hinweg wird technisch sichergestellt.

Trotz aller Bemühungen um Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit wird die E-ID zum Zeitpunkt ihrer Einführung voraussichtlich noch nicht als Reisedokument anerkannt sein. Die Kompatibilität mit der EU-eIDAS-Verordnung ist ein Ziel, für das nach Annahme des E-ID-Gesetzes Verhandlungen aufgenommen werden können.