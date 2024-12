Der Tesla Q soll das bisher günstigste Tesla-Modell werden. Tesla

Tesla plant den Einstieg in den globalen Massenmarkt. Das sogenannte Model Q soll bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 auf den Markt kommen. Ein hochrangiger Tesla-Manager bestätigte die Pläne kürzlich in einem Meeting mit der Deutschen Bank.

Das Versprechen von Elon Musk scheint doch noch wahr zu werden. Ein erschwinglicher Tesla, den sich auch Familien mit einem Durchschnittseinkommen leisten können. Model Q soll die neue Modell-Reihe heissen, die sich technisch und optisch am Model Y orientiert. Mit dem Unterschied, dass Q kompakter und leichter sein wird. Berichten zufolge wird die Länge des Fahrzeugs bei etwa vier Metern liegen – im Vergleich zu 4,7 Metern beim Model Y.

Das neue E-Auto basiert auf einer optimierten Plattform und soll als elektrisches Crossover-Modell erscheinen. Tesla verfolgt dabei das Ziel, die Produktionskosten drastisch zu senken. Durch verbesserte Fertigungsprozesse und günstigere Batterietechnologien sollen die Baukosten im Vergleich zum Model Y um rund 50 Prozent sinken.

LFP-Akkus und Reichweite von bis zu 500 Kilometern

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Batterie: Tesla will beim Model Q erstmals vollständig auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) setzen. Diese Akkus sind zwar weniger leistungsstark als die bisher häufig verwendeten NMC-Batterien (Nickel, Mangan, Kobalt). Sie sind jedoch deutlich günstiger und einfacher herzustellen.

Zwei Batteriegrössen sind im Gespräch: 53 kWh und 75 kWh. In der Long-Range-Version könnte das Model Q eine Reichweite von über 500 Kilometern bieten. Erwartet werden zudem verschiedene Varianten, darunter eine Version mit Single-Motor und eine leistungsstärkere Dual-Motor-Ausführung.

Tesla will mit dem Model Q ein Versprechen einlösen, das CEO Elon Musk bereits seit Jahren propagiert: Ein Elektroauto für den Massenmarkt, das preislich mit herkömmlichen Verbrennern konkurrieren kann. Der Einstiegspreis soll bei 25'000 Euro liegen. Ob Tesla diesen ambitionierten Preis tatsächlich halten kann, wird sich jedoch noch zeigen.

Ein neues Kapitel für Tesla?

Mit dem Model Q könnte Tesla die nächste Wachstumsphase einläuten. Das Unternehmen hat seit Jahren kein neues, global ausgerichtetes Fahrzeug mehr vorgestellt. Die bisher wichtigsten Modelle für den Massenmarkt, das Model 3 und das Model Y, sind bereits seit 2017 bzw. 2020 erhältlich.

Das neue Model Q trifft auf einen heiss umkämpften Markt. Gerade chinesische Hersteller wie BYD drängen mit preiswerten Elektroautos auf den europäischen Markt. Tesla muss mit dem Model Q nicht nur den eigenen Marktanteil verteidigen, sondern auch seine Vormachtstellung im E-Auto-Segment neu bekräftigen.