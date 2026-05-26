Der neue Ferrari Luce leistet ganze 1050 PS. Ferrari.com

Ferrari bringt mit dem «Luce» sein erstes vollelektrisches Modell auf den Markt. Doch im Netz hagelt es bereits mächtig Kritik. Der Preis von 550'000 Euro und das Design kommen nicht überall gut an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ferrari hat mit dem «Luce» sein erstes Elektroauto präsentiert. Der 1050-PS-Stromer kostet rund 550'000 Euro und wird online stark kritisiert.

Viele vergleichen den Wagen mit günstigeren Elektroautos. Vor allem das Design sorgt im Netz für Spott.

Vergleichbare Modelle wie der Ferrari Luce sind im Netz für einen Bruchteil des Ferrari-Preises erhältlich und haben sogar bessere Eckdaten.

Der «Luce» ist auf 1500 Stück limitiert, aber weiterhin bestellbar. Andere exklusive Ferrari-Modelle waren oft schon vor Verkaufsstart ausverkauft. Mehr anzeigen

Ferrari hat sein erstes vollelektrisches Modell vorgestellt. Der Sportwagen «Luce» wurde gemeinsam mit Ex-Apple-Designer Jony Ive entwickelt. Der Fünfsitzer ist über fünf Meter lang, knapp zwei Meter breit und 1,54 Meter hoch. Für einen Ferrari ist der Wagen aussergewöhnlich schwer. Er bringt ganze 2260 Kilogramm auf die Waage.

Technisch setzt Ferrari auf eigene Produktion: Zentrale Komponenten wie E-Motoren und Akkus entstehen in Maranello, die Batteriezellen liefert der koreanische Anbieter SK On. Die vier Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse liefern laut Pressemitteilung zusammen eine maximale Leistung von 772 kW (1050 PS). Von null auf 100 beschleunigt der Luce in 2,5 Sekunden.

Das Auto ist auf 1500 Wagen limitiert. Er ist noch nicht ausverkauft. Ferrari.com

Die Batterie hat eine Kapazität von 122 kWh und ermöglicht eine Reichweite von rund 530 Kilometern. Geladen wird mit bis zu 350 kW. Das 800-Volt-System arbeitet mit kompakten Invertern und einem DC/DC-Wandler mit über 98 Prozent Wirkungsgrad.

Das Auto hat seinen Preis. Schlappe 550'000 Euro will das italienische Autohaus für den Luce.

Im Netz hagelt es Kritik

Das sorgt im Netz für Lacher. Denn nicht nur die technischen Daten sind für Ferrari-Liebhaber wenig spektakulär. Auch das Design des italienischen Klassikers gleiche nicht wirklich einem Ferrari. Auf Tiktok postet die offizielle Ferrari-Seite ein Video mit dem neuen Luce. Über 4600 Kommentare wurden unter dem Video verfasst.

@emkwan POV: you’re sitting inside Ferrari’s first ever electric car… ⚡️🐎 The new Ferrari Luce feels less like a normal Ferrari interior… and more like stepping into the future. This key though 👀 #ferrari #ferrariluce #cartok ♬ original sound - EMKWAN

Ein User schreibt: «Der erste Ferrari, der in zwei Jahren nur noch 30'000 wert sein wird.» Ein weiterer User beklagt das Aussehen: «Wieso können die ein Elektroauto nicht normal aussehen lassen, WTF?» Er ist nicht der einzige. Hunderte Personen schreiben: «Hässlich», oder «Was ist denn das?»

Unter einem anderen Video stehen ganze 800 Kommentare. Auch da wird das Aussehen kritisiert. Eine Person schreibt: «Er sieht aus wie der Honda E.» Zum Vergleich: Ein Honda E kostete neu in der Basis knappe 34'000 Euro. Ein weiterer User schreibt: «Dieses Auto sieht schlimmer aus als ein BYD.» Damit meint er die chinesische E-Auto-Marke, welche ebenfalls Autos im Luxussegment herstellt.

Das Design wird im Netz stark kritisiert. Ferrari.com

Alternative Wagen zum Schnappchenpreis

Ein Vergleich mit den nackten Zahlen zeigt, dass es durchaus Fahrzeuge auf dem Markt gibt, die mit ähnlichen Werten viel günstiger gekauft werden können. Ein Tesla Model S 100 kWh Plaid, kostete laut ADAC neu 119'000 Euro. Aktuell bekommt man in der Schweiz einen Gebrauchten mit nur 13'000 Kilometern auf dem Tacho für knappe 89'000 Franken. Der Tesla hat eine Reichweite von über 600 Kilometern und ganze 1020 PS.

Ein weiteres Beispiel ist der Xiaomi SU7 Ultra. Er ist eine extrem leistungsstarke Elektro-Limousine mit 1’548 PS. Er beschleunigt in unter 2 Sekunden auf 100 km/h und hat eine Reichweite von über 600 Kilometern Der Xiaomi kommt aus China und hat ganze drei Elektromotoren. Der Neupreis des Xiaomi liegt in China bei 529'900 Yuan, was umgerechnet etwa etwa 61'200 Franken sind. In der Schweiz ist der Chinese ab 83'160 franken erhältlich.

Der Xiaomi SU7 Ultra leistet sogar noch mehr als der Ferrari und ist bei weitem günstiger. ADAC

Auch der Porsche Taycan Turbo S ist günstiger als der neue Ferrari Luce und kommt auf ähnliche Daten. Auf Autoscout24 ist ein Gebrauchtwagen mit nur 5100 Kilometern auf dem Tacho für 199'999 Franken inseriert. Er leistet 1034 PS und hat eine Reichweite von 528 Kilometern.

Trotz Limitierung noch lange nicht ausverkauft

Das Netz ist sich einig: Der Ferrari ist vom Design her gewöhnungsbedürftig und für das, was man bekommt, schlicht zu teuer. Der Preis dürfte nicht zuletzt durch die limitierte Stückzahl von 1500 Wagen so hoch angesetzt worden sein. Doch wieso würden sich Käuferinnen und Käufer einen Elektro-Italiener mit einem Pferd auf der Haube holen, wenn doch gerade Ferrari auf Emotion, Hubraum und Rennsport setzt? Die Zukunft wird zeigen, wie beliebt der E-Ferrari ist. Ein (vages) Indiz gibt es bereits jetzt: Der Luce ist derzeit immer noch bestellbar, was bei anderen limitierten Fahrzeugen von Ferrari in der Vergangenheit anders war.

Der auf 799 Stück limitierte Ferrari SF90 XX Stradale mit einem 4,0-Liter-V8-Biturbo und 3 Elektromotoren leistet 1030 PS. Er war bereits zum Zeitpunkt seiner offiziellen Enthüllung im Sommer 2023 komplett ausverkauft.