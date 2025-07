Mafeba

Absoluter Quatsch mit Sauce. Niemand weiss wann er gehen muss und das kann auch nicht berechnet werden und schon gar nicht mit so einem Ding. Nur Gott, der jedes Lebensbuch geschrieben hat, weiss den genauen Zeitpunkt wenn wir gehen müssen.Statt solchem Irrsinn zu glauben und sich kaputt zu machen sollte man so leben wie es Willy Schneider mal gesungen hat. Zitat...Leb jeden Tag als obs der letzte wäre....Zitat Ende. Das macht sinn. Ich geniesse das heute am morgen aufstehen und abends mit vielen schönen Erlebnissen wieder schlafen gehen. Und wenn man was machen will, das man schon lange wollte. Dann machs jetzt und wenn Du meinst es geht. dann und dann.