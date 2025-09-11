  1. Privatkunden
Berufswelt im Wandel Diesen 10 neuen Jobs gehört die Zukunft

Martin Abgottspon

14.9.2025

Ob die Zukunft gleich ein solches Abenteuer wird? Da wird es wohl noch etwas länger dauern.
Ob die Zukunft gleich ein solches Abenteuer wird? Da wird es wohl noch etwas länger dauern.
Gemini @blue News

Bis 2030 könnten weltweit fast 80 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen, prognostiziert das Weltwirtschaftsforum. Ein Blick auf zehn Jobs, die in den kommenden Jahrzehnten Realität werden könnten.

Martin Abgottspon

14.09.2025, 00:10

15.09.2025, 13:39

Hitzeschutz-Planer

Extreme Temperaturen sind längst keine Ausnahme mehr. Der Hitzeschutz-Planer entwickelt Strategien, um Städte widerstandsfähig gegen Klimarisiken zu machen. Von begrünten Fassaden bis zu innovativer Gebäudetechnik. Er arbeitet an der Schnittstelle von Stadtplanung, Infrastruktur und Klimaforschung.

Kernkompetenzen: Stadtplanung, Klimaanpassung, Infrastrukturentwicklung.

Solche Parkanlagen sollen künftig für kühlere Tage in den Städten sorgen.
Solche Parkanlagen sollen künftig für kühlere Tage in den Städten sorgen.
earth.org

Medienprüfer

Deepfakes, manipulierte Bilder und gefälschte Stimmen bedrohen das Vertrauen in Nachrichten. Medienprüfer entlarven digitale Fälschungen und sichern so die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Kommunikation. Redaktionen, Agenturen und Behörden werden künftig auf ihre Expertise angewiesen sein.

Kernkompetenzen: IT-Forensik, Datenanalyse, Journalismus.

Potenzial-Entwickler

Der Fachkräftemangel zwingt Unternehmen, stärker in Weiterbildung zu investieren. Potenzial-Entwickler begleiten Mitarbeiter auf individuellen Karrierepfaden, schaffen Strukturen für lebenslanges Lernen und stärken so die Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen.

Kernkompetenzen: Personalmanagement, Coaching, Organisationsentwicklung.

Mensch-Maschine-Coach

Wenn Algorithmen Entscheidungen treffen, entstehen Missverständnisse. Der Mensch-Maschine-Coach vermittelt zwischen Anwendern und KI-Systemen, optimiert Schnittstellen und schafft Akzeptanz für neue Technologien – eine Schlüsselfunktion in digitalisierten Unternehmen.

Kernkompetenzen: IT-Support, Interaktion Mensch-Technik, Schulungskompetenz.

Das Zusammenspiel zwischen Menschen und Roboter wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
Das Zusammenspiel zwischen Menschen und Roboter wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
Adobe

Gedächtnis-Therapeut

Neue Methoden der Hirnstimulation, virtuelle Realität und KI-basierte Diagnoseverfahren eröffnen innovative Therapien gegen Demenz. Gedächtnis-Therapeuten entwickeln personalisierte Behandlungspläne, die Erinnerungen reaktivieren und kognitive Fähigkeiten stabilisieren sollen.

Kernkompetenzen: Psychologie, Neurowissenschaft, Therapieplanung.

Berater digitale Freiheit

Daten sind längst zu einem handelbaren Gut geworden. Berater für digitale Freiheit helfen Privatpersonen, den ökonomischen Wert ihrer Daten zu verstehen und selbstbestimmt zu nutzen – ähnlich wie Finanzberater beim Vermögensmanagement.

Kernkompetenzen: Datenschutz, Datenökonomie, Verhandlungsführung.

Implantate-Designerin

Technologie verschwindet zunehmend in den Körper. Implantate, die per Gedanken gesteuert werden, erfordern nicht nur medizinische Sicherheit, sondern auch intuitive Bedienbarkeit. Implantate-Designer verbinden Neurotechnologie mit User Experience.

Kernkompetenzen: UX-Design, Medizintechnik, Neurointerfaces.

Der Medizin stehen die nächsten Jahrzehnte wohl noch grosse Errungenschaften bevor.
Der Medizin stehen die nächsten Jahrzehnte wohl noch grosse Errungenschaften bevor.
Youtube

Generationen-Mediator

Konflikte zwischen Babyboomern, Millennials und Generation Z prägen bereits heute den Arbeitsalltag. Generationen-Mediatoren entwickeln Strategien, um Brücken zwischen den Werten und Arbeitsstilen unterschiedlicher Altersgruppen zu schlagen.

Kernkompetenzen: Organisationspsychologie, Mediation, Kommunikation.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Technischer Pflegebegleiter

Die alternde Gesellschaft bringt die Pflegebranche an ihre Grenzen. Technische Pflegebegleiter kombinieren praktische Betreuung mit dem Einsatz von Sensorik und KI-Systemen, um gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und Pflegekräfte zu entlasten.

Kernkompetenzen: Pflegepraxis, technische Assistenzsysteme, Gesundheitsmonitoring.

Meeresruh-Wächter

Die Bestattungskultur wandelt sich: Nachhaltigkeit rückt in den Vordergrund. Meeresruh-Wächter betreuen Unterwasserfriedhöfe, in denen Verstorbene Teil künstlicher Korallenriffe werden. Sie verbinden Trauerbegleitung mit Umwelt- und Meeresschutz.

Kernkompetenzen: Bestattungswesen, Trauerarbeit, Tauchmedizin.

Das Meer wird in Zukunft noch für viele andere Zwecke genutzt.
Das Meer wird in Zukunft noch für viele andere Zwecke genutzt.
Youtube

