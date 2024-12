Immer mehr Hersteller setzen auf Falthandys. Die Nachfrage aber scheint überschaubar. Dabei gibt es tatsächlich einige gute Gründe für die Klapp-Telefone. Ein kleine Auswahl.

Wer sich auch gerne unterwegs mal die Zeit mit Netflix oder Youtube vertreibt, kennt das Phänomen von den meisten Smartphones. Man hält es irgendwie umständlich in den Händen, platziert es auf dem Schoss oder versucht es irgendwo anzulehnen. Dabei fällt es früher oder später doch immer um oder noch schlimmer runter. Falthandys wie das getestete Google Pixel 9 Fold sind da um einiges komfortabler, da man lediglich den Screen leicht anhebt und das Gerät Flach platziert. Film ab!

Wahlweise kann man das Pixel Fold einfach aufklappen oder auch das gesamte Display für den Seriengenuss nutzen. blue News

Lesen

Auch bei anderen Formen der Unterhaltung ist die Bedienung mit einem faltbaren Smartphone ganz einfach etwas angenehmer. Habe ich Lust auf ein Buch klappe ich mein Handy auf und muss es bei meiner Sehschwäche nicht weiterhin praktisch vor dem Kopf halten. Den Kindle oder Tolino kann so gut auch zuhause lassen.

Spielen

Gaming auf dem Handy kann ganz schön frustrierend sein. Gerade bei Geschicklichkeitsspielen verdrückt man sich schnell mal. Beim Jassen zieht man die falsche Karte und so weiter. Wer das grosse Display nutzt, läuft hier weniger Gefahr, dass einem die Wurstfinger zum Verhängnis werden.

Jassen für Wurstfinger – mit einem Falthandy um einiges angenehmer. blue News

Ersatz-Tischtennisschläger

Man erinnert sich an die Schulzeit. Finken, Bücher, Hände – alles mögliche diente damals zum Tischtennis spielen in der Pause. Als Erwachsener hat man das Problem nicht mehr? Falsch. Auch in vielen Büros sind Schläger Mangelware. Da man das Handy immer dabei hat, muss man aber nicht auf eine schnelle Runde nach dem Mittagessen verzichten.

Die Erfolgsquote mit dem Handy ist fast genauso gut wie jene mit verbrauchten Schlägern. blue News

Klavier üben

Zugegeben geht das in eine ähnliche Richtung wie das Spielen auf dem Handy. Dennoch hat es eine eigene Erwähnung verdient, weil ich dank des grösseren Displays ganz einfach auch viel mehr Tasten bedienen kann. Auf einem normalen Handy kann ich kaum eine Oktave bespielen ohne mir fast die Finger dabei zu brechen.

Ein echtes Klavier ist natürlich das höchste der Gefühle. Doch zum Üben für den Anfang gar nicht schlecht. blue News

Notfall-Etui

Kommen wir zu einer Funktion, die wahrscheinlich nicht so gedacht war, für mich aber tatsächlich immer zentraler wird. Immer seltener habe ich überhaupt noch mein Portemonnaie dabei. Das wird dann zum Problem, wenn ich irgendwo in ein Parkticket beziehe oder vielleicht doch mal sicherheitshalber etwas Bargeld bei mir habe. Dieses habe ich sonst meist in irgendeine Hosen- oder Jackentasche gesteckt. Auf die Gefahr hin, dass es schnell mal verloren geht. Mit dem Pixel Fold kann ich solche Dinge nun viel besser aufbewahren.

Spontan-Versteck

Früher eignete sich die Zeitung hervorragend, wenn man von jemandem nicht erkannt werden wollte. Heute ist das schwieriger. Wer liest noch Zeitung? Ein Falthandy erfüllt zumindest ansatzweise die vermisste Funktion. Man muss aber trotzdem noch gut einschätzen können, in welchem Winkel man das Gerät vor sein Gesicht hält.