  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Massive Sicherheitslücke Errätst du das Passwort der Überwachungskameras im Louvre?

Martin Abgottspon

6.11.2025

Einer der Festgenommenen wird verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos gewesen zu sein.
Einer der Festgenommenen wird verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos gewesen zu sein.
Emma Da Silva/AP/dpa

Beim Juwelenraub im Louvre hat auch die IT zu grossen Teilen versagt, wie die Enthüllung von Passwörtern nun zeigt. Eigentlich hätte man die Lehren aus der Vergangenheit längst ziehen müssen.

Martin Abgottspon

06.11.2025, 09:06

06.11.2025, 12:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Louvre nutzte das Videoüberwachungssystem ein triviales Passwort.
  • Trotz funktionierender Alarme offenbaren die Enthüllungen gravierende, jahrelang bekannte IT-Mängel.
  • Der Fall reiht sich in ein strukturelles Problem ein. Auch das Pariser Muséum national d’histoire naturelle weist Schwachstellen in der digitalen Sicherheit auf.
Mehr anzeigen
Umfrage
Was denkst du war das Passwort der Überwachungskameras im Louvre?

Am 19. Oktober drangen bislang unbekannte Täter in den Louvre ein und entwendeten Schmuckstücke im Wert von 88 Millionen Euro. Erste Nachforschungen zum Sicherheitssystem haben ergeben, dass die Alarmanlage dabei ordnungsgemäss funktionierte. Bezüglich Sicherheit gab es aber dennoch gravierende Mängel.

Das lässt Hacker verzweifeln. 9 Tipps für ein sicheres Passwort

Das lässt Hacker verzweifeln9 Tipps für ein sicheres Passwort

Neben veralteter Software – einige Systeme liefen noch auf Windows 2000 – fiel vor allem die mangelhafte Passwortpolitik auf. Mit dem Code «LOUVRE» erhielt man Zugriff auf das Überwachungssystem, mit «THALES» konnten Testpersonen sogar eine Software des Rüstungskonzerns Thales kompromittieren. Schwachstellen, die seit Jahren bestehen.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Prüfungen zwischen 2019 und 2025 zeigten, dass das IT-System über zwei Jahrzehnte hinweg Stück für Stück erweitert wurde, ohne dass die alternde Kerninfrastruktur ersetzt wurde. Zentrale Komponenten liefen noch immer auf Windows Server 2003, einem Betriebssystem, das seit zehn Jahren keine Sicherheitsupdates mehr erhält. Die jüngste Überprüfung Anfang 2025 soll Aufschluss geben, ob sich die Situation inzwischen verbessert hat. Ergebnisse stehen jedoch noch aus.

Ein strukturelles Problem in Frankreich

Der Louvre ist kein Einzelfall. Der jüngste Einbruch im Pariser Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) belegt, dass kulturelle Einrichtungen in Frankreich ein generelles Sicherheitsdefizit aufweisen. Dort stahlen Unbekannte kürzlich Goldnuggets im Wert von 600'000 Euro. Zuvor war die Alarm- und Videoanlage des Museums von Hackern manipuliert und wochenlang ausser Betrieb gesetzt worden.

Millionen-Coup in Paris. Louvre-Einbrecher waren laut Ermittlern gewöhnliche Kleinkriminelle

Millionen-Coup in ParisLouvre-Einbrecher waren laut Ermittlern gewöhnliche Kleinkriminelle

Die Parallelen sind frappierend. Auch im MNHN war veraltete Technik im Einsatz, die nur notdürftig modernisiert wurde. Experten warnen seit Jahren davor, dass viele öffentliche Einrichtungen zwar Millionen in bauliche Sicherheit investieren, digitale Schutzmassnahmen jedoch als zweitrangig behandeln.

Ein gutes Passwort ...

  • ... sollte aus Gross- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen.
  •  ... darf kein bekannter Begriff sein, also in keinem Lexikon oder sonst einer Begriffsliste vorkommen.
  •  ... sollte keine Namen, Firmenbezeichnungen oder andere Informationen beinhalten.
  • ... sollte keine Umlaute oder andere sprachenspezifische Zeichen enthalten, damit man sie auch auf Tastaturen in anderen Ländern eintippen kann.
  • ... sollte mindestens acht Zeichen, besser noch zwölf oder mehr Zeichen lang sein.
  •  ... sollte jeweils nur für einen Zugang verwendet werden.
  •  ... sollte komplex, aber trotzdem gut zu merken sein.
Mehr anzeigen

Meistgelesen

Jetzt ist bekannt, woran Alfred Heer überraschend verstarb
Königshaus lässt Ex-Prinz Andrew komplett verschwinden
Katerstimmung im Weissen Haus
Diese 600 Gemeinden stellen sich gegen Albert Röstis Vorschlag
Diese Medikamente werden ab Dezember günstiger

Mehr von MyTech

Kampf gegen Spoofing. So soll der Telefon-Terror aus dem Ausland eingedämmt werden

Kampf gegen SpoofingSo soll der Telefon-Terror aus dem Ausland eingedämmt werden

Fünf perfide Tricks. Diese Betrugsmaschen sind für Senioren am gefährlichsten

Fünf perfide TricksDiese Betrugsmaschen sind für Senioren am gefährlichsten

Kalt und herzlos?. So lacht das Netz über die neue KI-Werbung von Coca-Cola

Kalt und herzlos?So lacht das Netz über die neue KI-Werbung von Coca-Cola

«Massiver Betrug». Heftiger Vorwurf – bevorzugt Spotify gezielt grosse Künstler?

«Massiver Betrug»Heftiger Vorwurf – bevorzugt Spotify gezielt grosse Künstler?

Falsche Plattformen. EU-Ermittler heben Bande von Krypto-Betrügern aus

Falsche PlattformenEU-Ermittler heben Bande von Krypto-Betrügern aus