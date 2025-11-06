Einer der Festgenommenen wird verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos gewesen zu sein. Emma Da Silva/AP/dpa

Beim Juwelenraub im Louvre hat auch die IT zu grossen Teilen versagt, wie die Enthüllung von Passwörtern nun zeigt. Eigentlich hätte man die Lehren aus der Vergangenheit längst ziehen müssen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Louvre nutzte das Videoüberwachungssystem ein triviales Passwort.

Trotz funktionierender Alarme offenbaren die Enthüllungen gravierende, jahrelang bekannte IT-Mängel.

Der Fall reiht sich in ein strukturelles Problem ein. Auch das Pariser Muséum national d'histoire naturelle weist Schwachstellen in der digitalen Sicherheit auf.

Am 19. Oktober drangen bislang unbekannte Täter in den Louvre ein und entwendeten Schmuckstücke im Wert von 88 Millionen Euro. Erste Nachforschungen zum Sicherheitssystem haben ergeben, dass die Alarmanlage dabei ordnungsgemäss funktionierte. Bezüglich Sicherheit gab es aber dennoch gravierende Mängel.

Neben veralteter Software – einige Systeme liefen noch auf Windows 2000 – fiel vor allem die mangelhafte Passwortpolitik auf. Mit dem Code «LOUVRE» erhielt man Zugriff auf das Überwachungssystem, mit «THALES» konnten Testpersonen sogar eine Software des Rüstungskonzerns Thales kompromittieren. Schwachstellen, die seit Jahren bestehen.

Prüfungen zwischen 2019 und 2025 zeigten, dass das IT-System über zwei Jahrzehnte hinweg Stück für Stück erweitert wurde, ohne dass die alternde Kerninfrastruktur ersetzt wurde. Zentrale Komponenten liefen noch immer auf Windows Server 2003, einem Betriebssystem, das seit zehn Jahren keine Sicherheitsupdates mehr erhält. Die jüngste Überprüfung Anfang 2025 soll Aufschluss geben, ob sich die Situation inzwischen verbessert hat. Ergebnisse stehen jedoch noch aus.

Ein strukturelles Problem in Frankreich

Der Louvre ist kein Einzelfall. Der jüngste Einbruch im Pariser Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) belegt, dass kulturelle Einrichtungen in Frankreich ein generelles Sicherheitsdefizit aufweisen. Dort stahlen Unbekannte kürzlich Goldnuggets im Wert von 600'000 Euro. Zuvor war die Alarm- und Videoanlage des Museums von Hackern manipuliert und wochenlang ausser Betrieb gesetzt worden.

Die Parallelen sind frappierend. Auch im MNHN war veraltete Technik im Einsatz, die nur notdürftig modernisiert wurde. Experten warnen seit Jahren davor, dass viele öffentliche Einrichtungen zwar Millionen in bauliche Sicherheit investieren, digitale Schutzmassnahmen jedoch als zweitrangig behandeln.