  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Für 799 Dollar Meta bringt die erste Brille mit Display auf den Markt

SDA

18.9.2025 - 03:38

Meta-Chef Mark Zuckerberg demonstrierte die Smart-Brille.
Meta-Chef Mark Zuckerberg demonstrierte die Smart-Brille.
Imago

Der Facebook-Konzern Meta bringt eine Brille auf den Markt, die Nutzerinnen und Nutzern Informationen in einem der Gläser anzeigen kann. Das Gerät mit dem Namen Meta Ray-Ban Display kann unter anderem Textnachrichten sowie Fotos und Videos einblenden.

Keystone-SDA

18.09.2025, 03:38

18.09.2025, 09:06

Zur Steuerung wurde ein Armband entwickelt, das kleinste Bewegungen erkennen kann. Meta-Chef Mark Zuckerberg demonstrierte bei der Vorstellung, wie er mit den Fingern Buchstaben auf einer Oberfläche schrieb – die mit Hilfe des Armbands in Worte in einer Textnachricht umgewandelt wurden.

Drastische Vorwürfe. «100'000 gehackte Konten pro Tag» – Ex-Sicherheitschef von WhatsApp packt aus

Drastische Vorwürfe«100'000 gehackte Konten pro Tag» – Ex-Sicherheitschef von WhatsApp packt aus

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Meta betrachtet Brillen mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern – und nun auch Displays – schon seit Jahren als den besten Weg, um im Alltag mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren. Google zeigte Prototypen einer ähnlich funktionierenden Brille bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz im Mai.

Wie gut Metas Brille im Alltag funktioniert, ist bisher offen. Bei der Präsentation scheiterte Zuckerberg mehrfach mit Versuchen, auf der Display-Brille einen Videoanruf anzunehmen.

Die Brille kommt am 30. September in den USA in die Verkaufsregale und kostet 799 Dollar.

Meistgelesen

«Lächerlich korrupt»: Trumps krummer Deal mit den Emiraten
Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
Goldpreis sinkt deutlich nach Fed-Zinssenkung
«Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt»

Mehr von MyTech

Oracle rückt in Position. Tiktok soll in die Hände von Trump-Verbündeten gehen

Oracle rückt in PositionTiktok soll in die Hände von Trump-Verbündeten gehen

Geräteschäden oder Sicherheitsrisiko. Diese 7 Fehler machst du beim Aufladen deines Handys

Geräteschäden oder SicherheitsrisikoDiese 7 Fehler machst du beim Aufladen deines Handys

Virtual Boy kehrt zurück. Einer von Nintendos grössten Flops erhält eine zweite Chance

Virtual Boy kehrt zurückEiner von Nintendos grössten Flops erhält eine zweite Chance

Sicherheitslücke. Mit einem einzigen Bild werden WhatsApp-Nutzer ausspioniert

SicherheitslückeMit einem einzigen Bild werden WhatsApp-Nutzer ausspioniert

Ladenhüter. Keiner will den Billig-Cybertruck – Tesla stellt Verkauf ein

LadenhüterKeiner will den Billig-Cybertruck – Tesla stellt Verkauf ein