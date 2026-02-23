  1. Privatkunden
Zwischenbilanz Fahren Teslas Robotaxis sicherer wie Menschen? Nein, tun sie nicht

Martin Abgottspon

23.2.2026

Teslas Robotaxis tun sich vor allem bei garstigem Wetter schwer.
Teslas Robotaxis tun sich vor allem bei garstigem Wetter schwer.
Tesla

Elon Musk versprach autonome Taxis für die Hälfte der USA. Acht Monate nach dem Start in Austin zeigen neue Unfallzahlen und operative Details ein anderes Bild  und stellen die Sicherheitsbilanz der Flotte infrage.

Martin Abgottspon

23.02.2026, 09:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Acht Monate nach dem Start von Teslas Robotaxis in Austin zeigen 14 gemeldete Unfälle bei rund 1,3 Millionen gefahrenen Kilometern eine deutlich höhere Unfallrate als bei menschlichen Fahrern.
  • Statt der angekündigten raschen Expansion bleibt der Dienst ein kleines, wetterabhängiges Pilotprojekt mit deutlich weniger Fahrzeugen als geplant.
  • Teslas kostensparende «Vision-only»-Strategie ohne zusätzliche Sensoren gerät angesichts der Unfallzahlen und regulatorischer Prüfungen zunehmend unter Druck.
Mehr anzeigen

Seit Ende Juni 2025 fahren Teslas Robotaxis in Austin, Texas. Zunächst mit Sicherheitsmonitor auf dem Beifahrersitz, später teilweise ohne sichtbare Begleitung. Der Anspruch ist autonome Mobilität im grossen Stil. Die Realität allerdings bleibt ein begrenztes Pilotprojekt mit überschaubarer Flotte und auffälliger Unfallstatistik.

Massenexodus bei xAI. Musk laufen die Manager davon – «Sicherheit ist eine tote Abteilung»

Massenexodus bei xAIMusk laufen die Manager davon – «Sicherheit ist eine tote Abteilung»

Nach neuen Meldungen an die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA stieg die Zahl der gemeldeten Unfälle auf 14. Bei insgesamt rund 1,3 Millionen gefahrenen Kilometern entspricht das einem Crash alle 92'000 Kilometer. Zum Vergleich: Laut Teslas eigenem Sicherheitsreport kommt es in den USA bei menschlichen Fahrern im Schnitt nur alle 370'000 Kilometer zu einem kleineren Unfall. Auf Basis von NHTSA-Daten liegt der Wert sogar bei einem Unfall je 800'000 Kilometer. Je nach Referenz sind Teslas Robotaxis damit vier- bis achtmal häufiger in Unfälle verwickelt als menschliche Fahrer.

Nicht jeder Vorfall ist eindeutig vom System verschuldet. Einige Kollisionen ereigneten sich bei niedrigen Geschwindigkeiten, etwa beim Rangieren. Doch die Statistik bleibt auffällig. Auch, weil sie aus offiziellen Meldungen des Unternehmens selbst stammt.

Die Robotaxis werden weiterhin fast immer von einem weiteren Fahrzeug begleitet.
Die Robotaxis werden weiterhin fast immer von einem weiteren Fahrzeug begleitet.
Tesla

Grosse Versprechen, kleine Flotte

Auch die operative Entwicklung bleibt hinter den Ankündigungen zurück. Musk hatte in Aussicht gestellt, bis Ende 2025 rund 500 autonome Fahrzeuge allein in Austin einzusetzen. Der Dienst startete mit etwa zehn Fahrzeugen. Unabhängige Beobachter zählten im Dezember lediglich 32 Fahrzeuge, aktuell sind es rund 42. Zwischenzeitlich wurde das Ziel auf 60 reduziert, doch auch dieses wurde bislang nicht erreicht.

Düstere Bilanz in Europa. Warum hassen alle Tesla ausser Norwegen?

Düstere Bilanz in EuropaWarum hassen alle Tesla ausser Norwegen?

Von flächendeckender Autonomie kann kaum die Rede sein. Zwar wurden in Austin fahrerlose Fahrzeuge gesichtet. Doch häufig folgten ihnen andere Tesla-Fahrzeuge, in denen Sicherheitsmonitore untergebracht waren. Laut Unternehmensangaben handelt es sich nur bei «einigen wenigen» Fahrzeugen um unbeaufsichtigte Einheiten. Zudem sind nur rund 19 Prozent der als fahrerlos markierten Robotaxis tatsächlich verfügbar.

Elon Musk hat mit den Robotaxis wohl noch einen längeren Weg vor sich.
Elon Musk hat mit den Robotaxis wohl noch einen längeren Weg vor sich.
Getty Images

Spart Tesla am falschen Ende?

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Ein zentrales Problem ist die Wetterabhängigkeit. Bei Regen wird der Betrieb eingestellt. Grund ist Teslas «Vision-only»-Strategie. Das System verlässt sich ausschliesslich auf Kameras. Regen, Nebel oder starke Sonneneinstrahlung können solche Systeme erheblich beeinträchtigen. Konkurrent Waymo verfolgt einen anderen Ansatz und kombiniert Kameras mit Lidar und Radar. Das erhöht die Kosten, gilt aber als robuster gegenüber Umwelteinflüssen.

Auch Waymo steht unter Beobachtung der NHTSA, unter anderem wegen eines Vorfalls mit einem Kind sowie wegen möglicher Verstösse an haltenden Schulbussen. Der regulatorische Druck betrifft damit die gesamte Branche. Doch Teslas Strategie, aus Kostengründen auf zusätzliche Sensorik zu verzichten, rückt angesichts der Unfallzahlen besonders in den Fokus.

Zu den gemeldeten Tesla-Vorfällen zählen Kollisionen mit festen Objekten, Zwischenfälle mit Radfahrern, das Anfahren von Tieren und eine Notfallintervention an einem Bahnübergang. Bereits in den ersten Betriebsstunden kam es zu riskanten Situationen, etwa Fahrten auf der falschen Strassenseite oder abrupten Vollbremsungen.

Autonome Systeme sollen statistisch besser sein als der Mensch, nicht nur vergleichbar. Solange Robotaxis signifikant höhere Unfallquoten aufweisen und gleichzeitig nur in eng begrenzten Testzonen bei gutem Wetter operieren, bleibt der technologische Vorsprung Behauptung.

