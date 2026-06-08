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Apple Keynote Live Gelingt Apple mit der neuen Siri heute die KI-Sensation?

Martin Abgottspon

8.6.2026

Bei der heutigen Apple-Keynote wird sich zeigen, ob die jahrelang vermurkste Siri mit Hilfe von Google den Anschluss schafft. Ausserdem wird es der letzte grosse Auftritt von Konzernchef Tim Cook. Hier bist du live dabei.

Martin Abgottspon

08.06.2026, 09:31

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  • Und neue Geräte?

    Wer auf neue Hardware hofft, sollte die Erwartungen dämpfen. Die WWDC ist traditionell ein Software-Event, grosse Geräte-Ankündigungen gelten als unwahrscheinlich. Denkbar wären höchstens aufgefrischte Macs wie Mac Studio oder Mac mini mit dem neuen M5-Chip, eventuell ein neuer iMac. Doch die weltweite Knappheit bei Arbeitsspeicher könnte solche Starts in die zweite Jahreshälfte verschieben.

  • Sechs neue Betriebssysteme

    Neben Siri zeigt Apple die nächste Generation seiner Software. Erwartet werden iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27. Statt grosser neuer Funktionen sollen diesmal Stabilität und Akkulaufzeit im Vordergrund stehen. Für Besitzer älterer Geräte gibt es einen Wermutstropfen. Das iPhone 11 dürfte beim Update auf iOS 27 aussen vor bleiben.

  • Rundum erneuerte Siri

    Eine wirklich intelligente Siri? Genau das soll heute präsentiert werden. Erwartet wird eine Siri, die tief in alle Apple-Geräte integriert ist und zusätzlich einen eigenen Chatbot-Modus mit fortlaufenden Gesprächen erhält, ähnlich wie ChatGPT. Für die meisten von uns ist das die spannendste Frage des Abends: Versteht uns die Sprachassistentin endlich richtig?

    Wie gut wird die neue Siri?
    Wie gut wird die neue Siri?
    Apple

  • Tim Cooks letzter Auftritt

    Diese Keynote hat einen besonderen Beigeschmack, denn es ist Tim Cooks letzte WWDC als Apple-Chef. Cook hat im April angekündigt, dass er den Posten am 1. September an John Ternus übergibt, den bisherigen Hardware-Chef. Cook bleibt dem Konzern als Verwaltungsratspräsident erhalten, während unter ihm Apples Börsenwert auf rund 4 Billionen Dollar gewachsen ist.

  • Die Keynote im Überblick

    Apple lädt zur Keynote seiner Entwicklerkonferenz, wo du heute ab 19 Uhr live dabei bist. Den Live-Stream findest du am Anfang des Artikels. Anders als beim iPhone-Event im Herbst geht es heute fast nur um Software, allen voran um künstliche Intelligenz. Wir begleiten dich durch den Abend und ordnen ein, was die Ankündigungen für dich als Nutzerin oder Nutzer bedeuten.

    • Mehr anzeigen

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