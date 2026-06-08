Apple lädt zur Keynote seiner Entwicklerkonferenz, wo du heute ab 19 Uhr live dabei bist. Den Live-Stream findest du am Anfang des Artikels. Anders als beim iPhone-Event im Herbst geht es heute fast nur um Software, allen voran um künstliche Intelligenz. Wir begleiten dich durch den Abend und ordnen ein, was die Ankündigungen für dich als Nutzerin oder Nutzer bedeuten.