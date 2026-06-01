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Melde dich Hast du Cybermobbing erlebt? Wir suchen dich

Martin Abgottspon

6.6.2026

Hast du dich schon einmal digital ausgegrenzt gefühlt? Wir möchten mit dir darüber sprechen.
Hast du dich schon einmal digital ausgegrenzt gefühlt? Wir möchten mit dir darüber sprechen.
Gemini @blueNews

Für den nächsten Swisscom Online-Elternabend im November zum Thema Cybermobbing suchen wir Menschen, die bereit wären, über ihre Erfahrungen zu sprechen – anonym, geschützt und auf Augenhöhe.

Martin Abgottspon

06.06.2026, 19:51

 Cybermobbing hinterlässt Spuren. Wer es selbst erlebt hat, weiss, wie es sich anfühlt, wenn das Handy zum Stressfaktor wird, wenn Nachrichten wehtun oder wenn man das Gefühl hat, keinen Ausweg zu finden. Genau diese persönliche Perspektive fehlt oft in der öffentlichen Diskussion und macht dabei den grössten Unterschied.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2024. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

Für die TV-Sendung Online-Elternabend der Swisscom, die im November live auf blue Zoom und YouTube ausgestrahlt wird, suchen wir Betroffene, die ihre Geschichte teilen möchten. Deine Anonymität ist dabei selbstverständlich. Wer möchte, kann mit verzerrter Stimme und ohne Bild auftreten. Es reicht, wenn du ehrlich erzählst, was du erlebt hast. Und vielleicht, was dir damals geholfen hätte.

Melde dich vertraulich per Mail an newsroom.swisscom@swisscom.com. Alle Meldungen werden diskret behandelt. Erfahrungen von Eltern und Jugendlichen sind besonders willkommen. Für Minderjährige ist die Teilnahme mit Einverständnis der Eltern möglich.

Alles zum Online-Elternabend

  • www.swisscom.ch/elternabend
  • Nächste Ausgabe: 17. November 2026
  • Übertragung live auf Youtube und blue Zoom D
  • Kostenlos und ohne Anmeldung
  • Expert*innen diskutieren gemeinsam mit Claudia Lässer über ein relevantes Thema im Mediennutzungskontext.
  • Es gibt konkrete Hilfestellungen, Tipps, Tricks und vieles mehr.
  • Während des Abends können Eltern bzw. alle Interessierten ihre Fragen via WhatsApp und im Youtube-Chat stellen – Expert*innen beantworten sie live.
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