Donald Trump lobte die Sicherheitskräfte nach dem versuchten Attentat. Imago

Der Anschlagsversuch beim Korrespondenten-Dinner wirft unbequeme Fragen über die Sicherheitsarchitektur rund um den US-Präsidenten auf. Und im Weiteren auch darüber, wo Technologie und Secret Service an seine Grenzen stossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Anschlagsversuch auf das Korrespondenten-Dinner versagte keine Sicherheitstechnologie.

Der Täter war in keiner Bedrohungsdatenbank erfasst, seine Waffen legal, und die Metalldetektoren wurden planmässig abgebaut, als er angriff.

Der entscheidende Fehler war menschlich und konzeptionell. Der Täter nutzte seinen Status als regulärer Hotelgast aus und hatte einen vollen Tag Zeit zur Vorbereitung vor Ort. Mehr anzeigen

Es dauerte nur Sekunden. Ein Mann sprintet einen Hotelkorridor entlang, vorbei an Metalldetektoren, vorbei an Sicherheitsbeamten, direkt auf den Ballsaal zu, in dem der amerikanische Präsident sitzt. Schüsse fallen. Dann liegt der Mann auf dem Boden.

Acting Attorney General Todd Blanche bezeichnete den Ausgang wenige Stunde nach dem Angriff beim Korrespondenten-Dinner als «massiven Sicherheitserfolg». Aber war er das wirklich? Immerhin schaffte es der Attentäter vorbei an Metalldetektoren, Sicherheitskameras und wurde auch von KI-gestützten Verhaltensanalyse-Systemen nicht aufgehalten.

Es mag im ersten Moment wie ein technisches Fiasko wirken. Bei genauer Betrachtung wird allerdings schnell klar, dass vielmehr die Umstände und Abläufe das Problem waren.

President Donald Trump and first lady Melania Trump were evacuated out of the White House Correspondents’ Association Dinner minutes after it began, as attendees took cover on the floor. USA TODAY reporters inside the ballroom at the Washington Hilton hotel say they heard loud… pic.twitter.com/wsaAi22p3K — USA TODAY (@USATODAY) April 26, 2026

Was die Technik leistete — und was nicht

Zunächst stellt sich die Frage nach den Waffen, beziehungsweise wie der Attentäter mit dieser überhaupt rein kommen konnte. Der Secret Service überprüfte im Vorfeld die Namen aller Hotelgäste mit Hilfe einer Datenbank mit Haftbefehlen und behördlich erfassten Bedrohungspersonen. Der Verdächtige tauchte dort nicht auf. Er hatte keine Vorstrafen. Die Waffen, die er legal erworben hatte, waren damit ebenfalls kein Problem. Kein System der Welt hätte ihn in diesem Moment markiert oder für verdächtig gehalten, weil er bis dahin schlicht nicht aufgefallen war.

Doch wie brachte er diese auch noch an den Metalldetektoren vorbei? Auf Videoaufnahmen, die Trump kurz nach dem Vorfall auf Social Media veröffentlichte, ist zu sehen, wie Sicherheitsbeamte diese gerade abbauten, als der Angreifer durch sie hindurchstürmte. Die offizielle Erklärung: Sobald der Präsident im Ballsaal Platz genommen hatte, wurden keine weiteren Gäste mehr in den gesicherten Bereich eingelassen. Deshalb wurden die Detektoren demontiert. Im Endeffekt also kein Technikversagen, sondern ein Protokollentscheid. Und er ist der eigentliche Kern des Abends.

Die Sicherheitskräfte konnten den Attentäter noch stoppen, bevor Schlimmeres passierte. Imago

Wer drin ist, ist drin

Der Verdächtige gelangte an die äusserste Sicherheitsschicht, weil er als regulärer Hotelgast eingecheckt hatte. Er hatte sich bereits am Freitag, dem Vortag des Dinners, im Hilton eingefunden. Er kannte den Grundriss, die Abläufe, den Rhythmus des Abends. Und er verfügte über genügend Zeit und Insiderwissen ohne dass er selber einen Insiderstatus hatte.

Ein Detail verdient in dieser Hinsicht noch besondere Aufmerksamkeit. Der Verdächtige reiste per Bahn von Los Angeles über Chicago nach Washington. Eine bewusste Wahl, die ihm ermöglichte, Waffen mitzunehmen, ohne die Sicherheitskontrollen eines Flughafens zu durchlaufen. Wer ein Attentat plant und keine Vorstrafen hat, muss heute nicht mehr improvisieren. Er muss nur die Schwachstellen der Infrastruktur kennen — und die sind öffentlich bekannt.

Welche Lehren werden daraus gezogen?

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Das dürfte nun auch der Administration und dem Secret Service bekannt sein. Entsprechend werden intern bereits Konsequenzen diskutiert. Ob künftig so viele hochrangige Regierungsvertreter noch gleichzeitig an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen, bleibt dabei wohl eine zentrale Fragestellung. Einige Beamte hatten bereits im Vorfeld Bedenken geäussert, dass Präsident und Vizepräsident gemeinsam ausser Haus auftreten.

So bleibt die eigentliche Konsequenz des Abends, dass es nicht bessere Metalldetektoren oder ausgefeiltere KI braucht. Entscheidender ist die Hinterfragung des Konzepts, den mächtigsten Mann der Welt gemeinsam mit seinem gesamten Kabinett in ein öffentliches Hotel zu setzen.

Das Washingtoner Hilton ist kein beliebiges Veranstaltungslokal. Genau hier wurde Ronald Reagan vor 45 Jahren angeschossen. Damals zog man Konsequenzen, baute um, verschärfte Protokolle. Die Technologie von 2026 ist unvergleichlich leistungsfähiger als die von 1981. Die Grundfrage ist allerdings dieselbe geblieben. Ein öffentlicher Ort lässt sich nicht vollständig kontrollieren, egal wie viele Schichten man darüberlegt. Der Abend hat nicht bewiesen, dass die Sicherheitstechnologie versagt. Er hat bewiesen, dass keine Technologie ein konzeptionelles Problem löst.