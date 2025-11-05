Pusht Spotify gezielt Hörerzahlen von grossen Künstlern wie Drake? Gemini @blue News

Ein US-Rapper erhebt schwere Vorwürfe gegen Spotify. Die Musikplattform soll von massiven Manipulationen bei Streaming-Zahlen profitiert und damit Künstlerinnen und Künstler um Millionen gebracht haben.

Keystone-SDA ATS

Die Klage wurde am Sonntag von Rapper RBX, einem Cousin von Snoop Dogg, vor einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht. In der Sammelklage werfen die Kläger dem Streamingdienst vor, von «falschen Abhörzahlen» des kanadischen Superstars Drake profitiert zu haben. Durch manipulierte Streams habe Spotify den Anschein erweckt, mehr Nutzerinnen und Nutzer zu haben, als tatsächlich aktiv seien und dadurch kommerzielle Vorteile erzielt.

«Dieser massive Streaming-Betrug fügt Künstlern, Songwritern, Produzenten und anderen rechtmässigen Rechteinhabern erheblichen finanziellen Schaden zu», heisst es in der Klageschrift.

Spotify verteilt die Einnahmen aus Abos und Werbung anteilig nach Abspielzahlen. Werden Streams künstlich aufgebläht, profitieren die meistgehörten Acts – zulasten der übrigen. Laut Klage sollen «Milliarden betrügerischer Streams» für Drakes Songs generiert worden sein. Drake sei dabei jedoch nur ein Beispiel unter vielen.

Kein Vorwurf gegen Drake selbst

Die Sammelklage richtet sich nicht gegen Drake persönlich. Der Musiker, bekannt für Hits wie «One Dance» oder «Take Care», wird keiner strafbaren Handlung beschuldigt. Vielmehr soll die Klage «im Namen einer Vielzahl von Künstlern, Songschreibern und Produzenten» erhoben worden sein, die durch das System benachteiligt würden.

«Der Beschwerdeführer gibt mehr als hunderttausend Rechteinhabern eine Stimme – viele davon haben weder die Mittel noch den Mut, Spotify, einen der mächtigsten Akteure der Musikindustrie, herauszufordern», heisst es weiter.

Vorwurf der Untätigkeit

Den Klägern zufolge hat Spotify zu wenig unternommen, um Manipulationen zu verhindern. Die Plattform sei aus eigenem Interesse untätig geblieben: «Um dem Druck der Aktionäre gerecht zu werden, braucht Spotify eine stetig wachsende Nutzerbasis. Je mehr Nutzer – auch falsche – auf der Plattform erscheinen, desto mehr Werbung kann verkauft werden und desto höher erscheint der Unternehmenswert.»

Der Verdacht von Streaming-Betrug begleitet die Branche seit Jahren – seit Plattformen wie Spotify den Download als wichtigste Konsumform abgelöst haben.

Ein Firmensprecher wollte den laufenden Rechtsstreit gegenüber der Nachrichtenagentur AFP nicht kommentieren, wies die Vorwürfe aber zurück.

«Wir investieren massiv in modernste Systeme, die kontinuierlich verbessert werden, um betrügerische Streams zu erkennen und zu verhindern», erklärte Spotify. «Damit schützen wir die Vergütungen von Künstlerinnen und Künstlern – unter anderem durch das Unterdrücken betrügerischer Streams, das Einbehalten von Lizenzgebühren und die Verhängung von Sanktionen.»