Apple setzt bei den neuen Pro-Modellen neu auf Aluminium statt Titan, verspricht ein besseres Wärmemanagement, verbesserte Kameras, und ein helleres Display, welches dank Ceramic Shield 2 weniger verkratzen soll. Ist das iPhone 17 wirklich das Geld wert?

Stefan Eggli Valérie Glutz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das iPhone Pro ist verfügbar und startet bei CHF 1099.-

Das iPhone 17 Pro (Max) setzt auf Aluminium statt Titan, bietet rundere Kanten, ein robusteres Ceramic Shield 2 und ein deutlich helleres Display mit bis zu 3000 Nits. Der Akku ist grösser und lädt schneller.

Der Preis startet bei CHF 1099.-

blue News hat das iPhone 17 Pro jetzt zwei Wochen getestet und sagt dir, ob die Versprechen eingehalten werden. Mehr anzeigen

Technische Highlights 6.3" Super Retina XDR Dis­play

ProMotion Techno­lo­gie

Always‑On Dis­play

A19 Pro Chip mit 6-Core GPU

Pro Kamera-System: 48 MP Fusion | 48 MP Ultraweitwinkel | 48 MP Teleobjektiv

Bis zu 16x optischer Zoombereich und 40x digitaler Zoom

4K Dolby Vision Video­aufnahme mit 120 fps

Center Stage Kamera

Folge­modus für Fotoaufnahmen und Video­anrufe

Bis zu 31 Std. Videowiedergabe

Unfall­erkennung

Kabelloses Laden bis zu 25 W mit MagSafe Mehr anzeigen

Wie gefällt das Design?

Beim ersten Hands-on fallen die runderen Kanten und das Alu-Glas-Finish auf, was sich toll anfühlt. Für manche wirkt es griffiger als der Vorgänger aus Titan, für andere macht es einen eher rutschigen Eindruck. Dies ist aber reine Geschmackssache.

Für zusätzlichen Schutz hat Apple die neuen TechWoven-Hüllen im Sortiment – auch diese werden wir ausführlich testen und herausfinden, ob sie den FineWoven-Flop vergessen machen.

Nicht alle finden das neue Design gelungen. Es wirkt wuchtiger, weniger elegant, ist markanter und irgendwie etwas wie der viel grössere Bruder der Apple Watch Ultra. Uns gefällt es sehr gut. Und pragmatisch gesehen: Wenn zulasten des deutlich grösseren Kamera-Plateaus ein grösserer Akku verbaut werden kann, wird dies den meisten recht sein.

Das iPhone 17 Pro begeistert mit seinem grossen Kamerabuckel nicht alle Apple-Fans. KEYSTONE

Helleres Display, bessere Wärmeableitung

Das iPhone 16 Pro Max wurde relativ schnell ziemlich warm und der Bildschirm wurde abgedunkelt, was meist eine Zwangspause bedeutete.

Das Aluminium des iPhone 17 Pro leitet die Wärme besser, was sich Apple im Zusammenspiel mit der neu entwickelten Vapor Chamber zu Nutze macht, und diese funktioniert tatsächlich sehr gut! Das Pro Max wird trotz neuem A19-Prozessor bei Dreharbeiten, bei der Bearbeitung von Fotos oder Videos zwar spürbar warm, das Display wurde bisher aber nie abgedunkelt, die Arbeit wurde somit nie unterbrochen. Für uns ist das somit eine der wichtigsten und besten Neuerungen in den Pro-Modellen.

Was ebenfalls auffällt, sind die mit 3000 Nits (vorher 2000 Nits) helleren Displays, die auch in der prallen Sonne prima lesbar sind.

Wer ohne Schutzfolie unterwegs ist, wird das neue Ceramic Shield 2 schätzen, gefühlt verkratzt das iPhone tatsächlich weniger schnell als seine Vorgänger (was sich aber in den nächsten Wochen noch deutlicher zeigen wird).

Die Grössen 6,3 und 6,9 Zoll bleiben bei den Pro Modellen übrigens gleich wie bei den 16er Modellen.

Grösserer und besserer Akku?

Was bisher nicht gross auffällt, ist die verbesserte Akkulaufzeit. Zwar ist der Akku beim Pro und Pro Max grösser geworden, in den ersten Tagen war dies nicht spürbar, wohl auch weil das iPhone im Hintergrund noch diverse Anpassungen macht und somit Prozesse laufen.

Sollte der Akku trotzdem ausgehen, was bei intensiver Nutzung der Rechenpower immer noch passieren kann, hilft die schnellere und somit kürzere Ladezeit.

Wie gut ist die Kamera?

Für viele eines der wichtigsten Features am iPhone 17 Pro. Alle drei Kameras verfügen nun über einen 48 Megapixel Sensor. Die Telelinse kommt jetzt mit einem 4fach optischen Zoom. Dank dem grösseren, lichtstärkeren Sensor wird dann ohne Verlust auf 8fach vergrössert.

Das 8fach Zoom überzeugt uns, die Bildqualität ist wie gewohnt sehr gut, und macht das iPhone für viele zur perfekten Kamera. Die Selfie-Kamera macht endlich Spass.

Der quadratische Sensor kann Hoch- und Querformat aufzeichnen, ohne das Handy zu drehen. Dank Center Stage zoomt Kamera automatisch raus, wenn andere Personen mit ins Bild sollen, und sie folgt euch bei FaceTime Anrufen.

Wir stellen fest: Die Unterschiede zwischen dem iPhone 16 Pro Max und iPhone 17 Pro Max sind bezüglich der Bildqualität nur minimal – eine Ausnahme ist der 8fach Zoom, der ist ein echter Gamechanger:

Kameravergleich iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max Foto mit iPhone 16 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 16 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 16 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 16 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Wie gut der neue 8fach Zoom ist, sieht man hier super. Die kleine Kirche im Hintergrund.... Bild: Stefan Eggli ... wird mit dem Zoom ganz einfach super scharf. Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Kameravergleich iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max Foto mit iPhone 16 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 16 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 16 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 16 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Wie gut der neue 8fach Zoom ist, sieht man hier super. Die kleine Kirche im Hintergrund.... Bild: Stefan Eggli ... wird mit dem Zoom ganz einfach super scharf. Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli Foto mit iPhone 17 Pro Max Bild: Stefan Eggli

Fazit: Lohnt sich das iPhone 17 für mich?

Das iPhone 17 Pro ist eine solide Weiterentwicklung, die nicht nur Erwartungen erfüllt, sondern auch Apple-Versprechen einhält. Das neue, moderne Design, die Wärmeableitung und die Kameras sind spürbar besser geworden.

Wer aktuell ein iPhone 16 Pro oder Pro Max nutzt und nicht häufig den Prozessor ausreizt, wird nicht upgraden müssen. Content Creator, Fotografen oder Gamer werden aber am neuen Pro Modell sehr viel Freude haben.

