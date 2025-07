Sind Netflix und Spotify tatsächlich bald vereint? Gemini @blue News

Netflix will laut einem Medienbericht im Zuge der Erweiterung seines Angebots in Zukunft mit dem Musik-Streamingdienst Spotify zusammenarbeiten. Für beide Seiten hätte ein solcher Deal viele Vorteile.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Netflix und Spotify könnten laut Insiderberichten des «Wall Street Journal» zusammenarbeiten, um ihre Angebote zu erweitern.

Netflix könnte leichter auf Musikinhalte zugreifen, während Spotify in neue Geschäftsfelder expandieren könnte, ähnlich wie Netflix es mit Live-Events bereits tut.

Netflix setzt verstärkt auf Live-Formate wie Sportübertragungen und Musikshows, um neue Zuschauer zu gewinnen und Werbeeinnahmen zu steigern.

Die Streaming-Giganten Netflix und Spotify könnten in Zukunft zusammenarbeiten - das zumindest berichteten Insider dem «Wall Street Journal». Gemeinsame Projekte sollen unter anderem Award-Shows und Live-Konzerte sein. Auch Promi-Interviews stehen im Raum.

Eine mögliche Kooperation würde Vorteile für beide Konzerne bringen. Netflix könnte leichter an Musikinhalte kommen, während Spotify die Möglichkeit hätte, in weitere Geschäftsbereiche vorzustoßen, wie es Netflix ebenfalls tut. Der Streamingdienst hatte bereits in den vergangenen Jahren angefangen, sein Live-Programm zu erweitern, um Werbeeinnahmen zu erhöhen, das Angebot zu erweitern und neue Kunden zu gewinnen.

Mit Erfolg: Die Übertragung des Kampfes zwischen YouTuber Jake Paul (28) und Boxer Mike Tyson (59) im November 2024 brachte Netflix 19 Millionen Abonnenten. Im selben Jahr zeigte Netflix außerdem zwei Spiele der National Football League (NFL), die laut eigener Aussage mehr als 30 Millionen Zuschauer weltweit anzogen.

Neue und mehr Live-Formate auf Netflix

Die neue Musik- und Talentshow «Building the Band», die ab 9. Juli zu sehen sein wird, ist Netflix' Antwort auf bekannte Shows des linearen Fernsehens wie zum Beispiel «The Voice». Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich zu Bands zusammenfinden, jedoch ohne sich dabei zu sehen. Als Jurorin ist unter anderem Nicole Scherzinger (47) mit dabei, moderiert wird die Sendung von Backstreet Boy AJ McLean (47). Laut «Wall Street Journal» sind bereits weitere Musikformate sowie Promi-Interviews geplant.

Was bereits feststeht: Am 25. Dezember überträgt Netflix zwei weitere NFL-Spiele.