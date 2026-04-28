In 10 Minuten vom JFK in die Stadt: New York testet elektrische Flugtaxis
Fliegende Taxis könnten in der US-Metropole New York schon bald zur Realität werden. Erste Testflüge fanden bereits statt, um die vollelektrischen Fluggeräte auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen.
28.04.2026
Fliegende Taxis könnten in der US-Metropole New York schon bald zur Realität werden. Erste Testflüge fanden bereits statt, um die vollelektrischen Fluggeräte auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen.
In New York testet das US-Start-up Joby Aviation aktuell erste Flüge zwischen Manhattan und dem John F. Kennedy International Airport. Ziel ist es, eine der bekanntesten Stau-Strecken der Welt drastisch zu verkürzen.
Die Strecke, die mit dem Auto oft 60 bis 120 Minuten dauert, soll künftig in weniger als zehn Minuten zurückgelegt werden. Die voll elektrischen Fluggeräte müssen jedoch noch einige Hürden meistern, bis sie offiziell eingesetzt werden können.
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