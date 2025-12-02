  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

TriFold in Samsung vorgestellt Samsungs neustes Handy lässt sich doppelt falten

Martin Abgottspon

2.12.2025

Das Galaxy Z TriFold lässt sich zwei Mal falten und soll sich als Arbeitsgerät positionieren.
Das Galaxy Z TriFold lässt sich zwei Mal falten und soll sich als Arbeitsgerät positionieren.
Samsung

Samsung hat das Galaxy Z Trifold vorgestellt. Das Foldable ist zweifach faltbar und kann als Smartphone oder als ultradünnes 10-Zoll-Tablet genutzt werden. Wann es in die Schweiz kommt, ist noch offen.

Martin Abgottspon

02.12.2025, 09:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Samsung präsentiert mit dem Galaxy Z TriFold ein doppelt faltbares Smartphone, das Smartphone und Tablet vereinen soll.
  • Ziel ist höhere Produktivität, etwa durch parallele App-Nutzung und Desktop-Modus.
  • Trotz Innovation erachten einige Experten das Gerät als schwer, teuer und technisch nicht in allen Punkten überzeugend.
Mehr anzeigen

Als Samsung im Februar 2019 das erste Galaxy Fold präsentierte, schien die Vision eines flexiblen Smartphones noch futuristisch. Sechs Jahre später wagt der südkoreanische Konzern den nächsten Schritt und führt mit dem Galaxy Z TriFold ein Gerät ein, das gleich zwei Scharniere besitzt. Doch die Frage bleibt, ob es sich um eine echte Innovation handelt oder am Ende bloss ein komplexes Design-Experiment bleibt.

Zwei Scharniere, ein Ziel

Das TriFold unterscheidet sich auf den ersten Blick nur marginal von bisherigen Foldables. Doch das entscheidende Detail liegt in der Mechanik. Zwei Gelenke erlauben es, das Gerät wie ein Buch doppelt aufzuklappen. So entsteht ein 10-Zoll-Display, das in etwa die Grösse eines Tablets erreicht. Zusammengefaltet bleibt ein handliches 6,5-Zoll-Gerät. Zumindest in der Theorie.

Denn mit 12,9 Millimetern Dicke und einem Gewicht von 309 Gramm zählt das TriFold zu den schwersten Smartphones seiner Klasse. Auch der Kamerabuckel, der bei den offiziellen Massen aussen vor bleibt, verstärkt diesen Eindruck.

Kein günstiger Spass

Samsung positioniert das TriFold klar als Arbeitsgerät. Bis zu drei Apps lassen sich parallel auf dem Innenbildschirm darstellen, was den Multitasking-Gedanken unterstreichen soll. Im DeX-Modus, einer Art Desktop-Umgebung, kann das Gerät sogar mit einem externen Monitor verbunden werden. In diesem Szenario wird das TriFold zum Hybrid zwischen Smartphone, Tablet und Notebook.

Gefährliche Stromfresser. Darum solltest du dein Ladekabel keinesfalls eingesteckt lassen

Gefährliche StromfresserDarum solltest du dein Ladekabel keinesfalls eingesteckt lassen

Diese Strategie zielt auf eine wachsende Nutzergruppe, die Geräte für flexible Arbeitsumgebungen sucht. «Das TriFold will nicht nur mobil, sondern universell sein», heisst es von Samsung. Doch der Preis für diese Vielseitigkeit ist hoch, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Mit einem Einstiegspreis von rund 2'000 Franken in Korea positioniert sich das TriFold über den etablierten Foldables der Konkurrenz. Gleichzeitig bleibt es technisch in einigen Bereichen zurück.

Kompromisse im Detail

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Die Pixeldichte des Innen-Displays beträgt lediglich 269 ppi – ein Wert, der eher an ein Mittelklasse-Tablet erinnert als an ein Premium-Smartphone. Auch die Kameraausstattung kann mit aktuellen Flaggschiffen der Galaxy-S-Serie nicht konkurrieren.

Das TriFold steht so mehr für eine technologische Philosophie, die auf maximale Flexibilität zielt und zugleich die Grenzen dieser Idee offenlegt. Denn doppelt gefaltete Bildschirme bedeuten auch doppelte Komplexität. Höhere Produktionskosten, grössere Anfälligkeit und fragwürdige Alltagstauglichkeit.

Während Konkurrenten wie Huawei und Xiaomi den Formfaktor mit einem Scharnier weiter verfeinern, versucht Samsung, ihn zu vervielfachen. Das ist mutig, aber auch riskant. Ob die doppelte Falttechnik wirklich den Alltag revolutioniert oder nur die Ingenieurskunst demonstriert, wird sich erst zeigen, wenn Nutzer das Gerät nicht auf Messen, sondern im Alltag falten. Bis es in der Schweiz soweit ist, wird es voraussichtlich aber sowieso noch eine Weile dauern. Zunächst ist das TriFold nur im asiatischen Markt verfügbar.

Meistgelesen

Die absolute Verrohung der US-Politik
Maschinenpistolen und Tunnel in Flammen – filmreifer Überfall auf Geldtransporter
Spaniens Königshaus empört über Auftritt von Altkönig Juan Carlos
Horror-Crash auf A3 – Mann (50) tot, zwei Männer verhaftet
Jetzt zieht Armee-Chef Süssli seine letzte Bilanz

Mehr von MyTech

Zurückgehaltene Studie?. Ohne Instagram glücklicher – hat Meta unbequeme Wahrheiten vertuscht?

Zurückgehaltene Studie?Ohne Instagram glücklicher – hat Meta unbequeme Wahrheiten vertuscht?

Server stillgelegt. Zürcher Behörden gelingt Schlag gegen Krypto-Geldwäscherei

Server stillgelegtZürcher Behörden gelingt Schlag gegen Krypto-Geldwäscherei

Was kann TeleGuard?. Dieser sichere Schweizer Messenger macht WhatsApp Konkurrenz

Was kann TeleGuard?Dieser sichere Schweizer Messenger macht WhatsApp Konkurrenz

Arbeitsmarkt-Studie. KI könnte schon jetzt 12 Prozent der US-Jobs ersetzen

Arbeitsmarkt-StudieKI könnte schon jetzt 12 Prozent der US-Jobs ersetzen

Revolution im Ohr. Ist Apples Live-Übersetzung wirklich alltagstauglich?

Revolution im OhrIst Apples Live-Übersetzung wirklich alltagstauglich?