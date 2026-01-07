  1. Privatkunden
Spielerisches 2026 Smarte Legos und Ultraschall-Messer – die Highlights von der Technik-Messe CES

Martin Abgottspon

7.1.2026

Lego-Steine sollen in Zukunft interaktiv werden und auch Geräusche machen können.
Lego-Steine sollen in Zukunft interaktiv werden und auch Geräusche machen können.
Lego

An der Technik-Messe CES in Las Vegas werden derzeit viele neue Gadgets und Geräte vorgestellt. Das sind unsere Highlights, die zum Teil schon in den nächsten Monaten auf den Markt kommen.

Martin Abgottspon

07.01.2026, 14:19

07.01.2026, 18:52

Lego Smart Play

Lego erweitert sein klassisches Steckprinzip um digitale Intelligenz. Die neuen «Smart Bricks» sind mit Sensoren ausgestattet, die Berührungen, Bewegungen und Umgebungsreize erkennen. Je nach Spielsituation erzeugen die Steine passende Geräusche oder lösen Aktionen aus. Ziel ist es, kreatives Bauen mit interaktivem Lernen zu verbinden. Die ersten Sets erscheinen im März 2026 und kosten 70 Franken und mehr.

Vivoo Smart Toilet

Die Vivoo Smart Toilet nutzt optische Sensoren zur Analyse des Urins. Innerhalb weniger Sekunden kann das System Rückschlüsse auf den Hydrationszustand ziehen und Hinweise geben, ob ausreichend getrunken wurde. Die Technik basiert auf medizinisch bekannten Parametern, wird jedoch für den Alltag vereinfacht. Marktstart ist im März, der Preis liegt bei rund 100 Franken.

So wird das Gadget ins WC gehängt.
So wird das Gadget ins WC gehängt.
Vivoo

Anthbot N

Die Mähroboter der N-Serie von Anthbot übernehmen gleich mehrere Aufgaben. Neben dem klassischen Mähen sammeln sie Laub mithilfe eines rotierenden Saugtellers oder zerkleinern es direkt zu Mulch. Ein 23-Liter-Fangkorb wird automatisch an einer festgelegten Stelle entleert. Damit wird Gartenpflege weitgehend automatisiert.

Y-Brush Halo

Die Y-Brush reinigt alle Zähne gleichzeitig in nur 20 Sekunden. Und das neue Modell «Halo» geht sogar noch darüber hinaus. Sensoren analysieren den Atem und werten die Daten mithilfe künstlicher Intelligenz aus. Laut Hersteller lassen sich so bis zu 300 gesundheitliche Auffälligkeiten erkennen. Der Marktstart ist für 2027 geplant.

Seattle Ultrasonics C-200

Das UltraSonic Chef’s Knife vibriert beim Schneiden mit rund 30'000 Schwingungen pro Sekunde. Dadurch sollen Lebensmittel leichter geschnitten werden und weniger an der Klinge haften bleiben. Das Messer ist wasserfest, per USB-C aufladbar und verfügt über einen austauschbaren Akku. Preislich liegt es zwischen 399 und 499 Franken.

SwitchBot Obboto

Obboto ist mehr als eine Lampe. 2'900 einzeln steuerbare LEDs ermöglichen Animationen, Pixelgrafiken und Informationsanzeigen wie Uhrzeit oder Wetter. KI-basierte Stimmungsmodi passen Lichtfarben und Helligkeit automatisch an Tageszeit und Nutzung an. Auch Musik kann visuell in Echtzeit dargestellt werden.

LG CLOiD

CLOiD ist ein KI-gestützter Haushaltsroboter mit zwei Armen, beweglichen Fingern und kippbarem Oberkörper. Er erkennt Routinen, bedient Haushaltsgeräte und übernimmt Aufgaben wie Wäsche falten oder Lebensmittel holen. Entwickelt für den Einsatz im Wohnraum, steht Sicherheit und Stabilität im Vordergrund.

LG OLED evo W6

Der neue OLED-TV von LG ist nur neun Millimeter dünn und wird kabellos betrieben. Anschlüsse befinden sich in einer separaten Box, die bis zu zehn Meter entfernt stehen kann. Verbesserte Helligkeit, entspiegeltes Display und KI-gestützte Bildoptimierung richten sich sowohl an Filmfans als auch an Gamer.

GameSir Swift Drive

Der Swift Drive kombiniert klassischen Controller mit integriertem Mini-Lenkrad. Force Feedback und vibrierende Trigger simulieren Fahrphysik und Bremsverhalten. Ergänzt durch RGB-Beleuchtung entsteht ein vielseitiges Eingabegerät für unterschiedliche Spielgenres.

