Bei Hostpoint bekommt man beim Versenden von Daten auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Gemini @blueNews

Mit «File Express» lanciert Hostpoint einen Schweizer Dienst für den Versand grosser Dateien. Doch was kann dieser und wann bleibt der etablierte Konkurrent SwissTransfer die bessere Wahl?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hostpoint lanciert mit «File Express» einen Dateitransfer-Dienst, der komplett auf Schweizer Servern läuft.

Für den schnellen Gratis-Versand bleibt SwissTransfer stärker (50 GB ohne Konto). File Express punktet mit Verwaltung und Abos bis 500 GB.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt es nur im teuersten «Pro»-Abo. Mehr anzeigen

Du willst das Hochzeitsvideo, die ganze Ferien-Fotosammlung oder eine umfangreiche Präsentation verschicken? In solchen Fällen streikt das Mailprogramm üblicherweise und viele landen stattdessen bei WeTransfer. Datei reinziehen, Link verschicken, fertig. Doch wo genau liegen diese Dateien eigentlich, während sie auf den Empfänger warten? Seit dem vergangenen Sommer hat diese Frage noch mehr Gewicht erhalten.

WeTransfer ist niederländisch und gehört seit 2024 dem italienischen Konzern Bending Spoons. Im Juli 2025 wollte der Dienst per geänderter Nutzungsbedingungen weitreichende Rechte an allen hochgeladenen Inhalten – ausdrücklich auch zur Verbesserung von KI-Modellen. Nach lautem Protest, vor allem aus der Kreativbranche, ruderte das Unternehmen innert Tagen zurück und strich die Klausel wieder. Ein mulmiges Gefühl ist bei vielen geblieben.

Worauf Schweizer Nutzer wert legen

Genau hier setzt nun einer der grössten Schweizer Webhoster an. Mit File Express bietet Hostpoint ab dem 4. Juni einen Dateitransfer-Dienst an, der vollständig auf Servern in der Schweiz läuft. Technisch baut er auf einer bestehenden Lösung der Hostpoint-Tochter Swiss Cyber Gate auf, die bisher vor allem Geschäftskunden bediente. Neu ist das Ganze als moderne Web-App auch für Private gedacht.

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Dass der Datenstandort kein Nischenthema ist, zeigt eine repräsentative Befragung des Instituts intervista im Auftrag von Hostpoint. Demnach nutzen rund zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer solche Transfer-Dienste und 78 Prozent ist es wichtig oder eher wichtig, dass ihre Daten in der Schweiz bleiben. Bezahlen würden die Befragten am ehesten genau für zwei Dinge: den Schweizer Datenstandort (41 Prozent) und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (39 Prozent).

Der Vergleich mit SwissTransfer

Hostpoint ist allerdings nicht der erste Anbieter mit dieser Idee. Den Platzhirsch unter den Schweizer Lösungen stellt seit Jahren der Genfer Anbieter Infomaniak mit SwissTransfer. Bis zu 50 Gigabyte pro Versand, gratis, ohne Konto, ohne Werbung. Die Daten liegen in der Schweiz und es gibt auch keine KI-Verwertung. Für den schnellen Einmal-Versand ist das schwer zu schlagen. File Express erlaubt ohne Registrierung gerade einmal 5 Gigabyte.

Seine Stärke spielt der neue Dienst erst mit Konto und im Abo aus. Mit kostenlosem Account steigt das Limit ebenfalls auf 50 Gigabyte, dazu kommen eine Transfer-Verwaltung, Passwortschutz und die Möglichkeit, Dateien von anderen anzufordern. Die Bezahl-Stufen «Plus» (9 Franken pro Monat) und «Pro» (15 Franken) gehen mit 200 respektive 500 Gigabyte pro Transfer deutlich weiter und bieten Funktionen, die SwissTransfer schlicht nicht im Programm hat.

Ein Detail verdient Aufmerksamkeit. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung steckt bei File Express ausschliesslich im teuersten «Pro»-Abo. Ausgerechnet das Feature, für das laut Studie am ehesten Geld fliessen würde, kostet also extra. Geschäftlich ist das nachvollziehbar, für sicherheitsbewusste Private ist es ein Wermutstropfen.