Die USA und China scheinen sich im Kampf um TikTok geeinigt zu haben. Laut Medienberichten soll der wertvolle Algorithmus in chinesischem Besitz bleiben, das US-Geschäft aber wichtigen Trump-Unterstützern zugeschlagen werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA und China verhandeln über eine Einigung zur TikTok-Zukunft in den USA, bei der US-Investoren wie Oracle und Andreessen Horowitz 80 % an einer neuen US-Tochterfirma halten sollen.

TikTok soll in den USA künftig als eigenständiges Unternehmen mit US-dominierter Führung agieren, während Nutzerdaten bei Oracle in Texas gespeichert werden.

Trotz politischer Spannungen bleibt der chinesische Algorithmus Teil der App, was Kritik in den USA auslöst; rechtlich muss die Kontrolle jedoch auf US-Boden gewährleistet sein. Mehr anzeigen

Nach monatelangem Tauziehen könnte es noch diese Woche eine Einigung geben, wem die chinesische Video-App TikTok in den USA gehört. Die US-Regierung verkündete, dass US-Präsident Donald Trump und Staatschef Xi Jinping ihre Gespräche am Freitag besiegeln würden.

Die Vereinbarung, die diese Woche offenbar von amerikanischen und chinesischen Unterhändlern in Madrid ausgelotet wurde, sieht die Gründung eines neuen US-Unternehmens vor, das die App betreiben soll. Die US-Firmen Oracle, Silver Lake und Andreessen Horowitz sollen nach der Einigung 80 Prozent an einer neuen US-Tochterfirma von TikTok halten, berichtete das «Wall Street Journal» . Der Rest solle demnach bei chinesischen Anteilseignern liegen. Das neue Unternehmen würde auch einen amerikanisch-dominierten Vorstand haben, in den ein Mitglied der US-Regierung berufen würde.

Den Angaben zufolge werde der Softwarekonzern Oracle seine langjährige Rolle als technischer Dienstleister von TikTok in den USA behalten. Oracle-Eigentümer Larry Ellison ist einer der wichtigsten Trump-Freunde aus der Techbranche. (Lesen Sie hier ein Porträt über den Milliardär.)

Die beiden Mitgründer der Investitionsfirma Andreessen Horowitz, Marc Andreessen und Ben Horowitz, wiederum zählen seit über 20 Jahren zu den wichtigsten und einflussreichsten Investoren des Silicon Valley. Sie investierten etwa in grosse Techunternehmen wie Twitter, Facebook, Airbnb, Skype oder Substack. Marc Andreessen wurde seit 2024 zu einem der wichtigsten Trump-Verbündeten im Silicon Valley und unterstützte ihn im Wahlkampf mit über zwei Millionen Dollar.

Trump-Unterstützer: Orcale-Gründer Larry Ellison (2.v.l.) im Januar 2025 im Weissen Haus. Getty Images

Neue App-Installation notwendig?

Bestehende Nutzerinnen und Nutzer in den USA würden laut «Wall Street Journal» gebeten, auf eine neue App umzusteigen, die TikTok entwickelt hat und testet. Oracle werde die Nutzerdaten in seinen Einrichtungen in Texas verwalten, hiess es. Noch seien die Parteien der Zeitung zufolge dabei, die letzten Details auszuarbeiten. Wie die endgültige Vereinbarung und etwaige Folgen für die Nutzerschaft aussehen, ist bisher also noch unklar. Nach Informationen der «Financial Times» sollen Inhalte, die von US-amerikanischen Nutzerinnen und Nutzern generiert wurden, aber weiter für Nutzerinnen und Nutzer der App im «Rest der Welt» verfügbar sein und umgekehrt.

Donald Trump hatte die Frist zum Verkauf von TikTok in den USA am Dienstag erneut aufgeschoben. Dieses Mal bis zum 16. Dezember. Der US-Sender CNBC berichtete , es könne noch 30 bis 45 Tage dauern, bis ein Verkaufsdeal bis ins letzte Detail ausgehandelt sei.

Ein hochrangiger Beamter des Weissen Hauses sagte: «Alle Details des TikTok-Deals sind reine Spekulation, solange sie nicht von der Regierung bekannt gegeben werden.» Trump teilte auf Truth Social nur mit, dass die Gespräche «sehr gut verlaufen» seien. China bestätigte eine Rahmenvereinbarung, erklärte jedoch, dass kein Abkommen auf Kosten der Interessen chinesischer Unternehmen geschlossen werde.

Under President Trump, America is back.



Talks with China are respectful and results-driven. @POTUS was ready to let TikTok go dark and made clear that we will never trade away national security. Thanks to his tough negotiating, a framework for a deal is in place, and China is… pic.twitter.com/3QdD4iro5U — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 16, 2025

TikTok-Algorithmus soll in China bleiben

Aus Peking hiess es der «Financial Times» zufolge , TikTok werde auch im US-Geschäft weiter auf den in China entwickelten Algorithmus zugreifen, der bestimmt, welche Videos Nutzerinnen und Nutzern als Nächste angezeigt werden. Kritiker in den USA sehen in der Software die Gefahr, dass damit die öffentliche Meinung beeinflusst werden könnte. TikTok und der in China ansässige Eigentümer ByteDance weisen das zurück. (Lesen Sie hier den SPIEGEL-Report über den Kampf um TikTok.)

Noch unter US-Präsident Joe Biden hatte die US-Regierung ein Gesetz verabschiedet, mit dem der chinesische Einfluss auf TikTok zurückgedrängt werden soll. Das Gesetz schreibt vor, dass weder die chinesische Regierung noch ByteDance Kontrolle über den Algorithmus haben dürfen. Damit der Plan von TikTok mit dem US-Recht vereinbar ist, müssen die Algorithmen nach Ansicht von Experten von einem US-Ingenieurteam erstellt und gewartet werden, das vor chinesischem Einfluss geschützt ist. Wie genau das in der neuen Eigentümerstruktur gewährleistet werden soll, ist bisher nicht bekannt. Klar ist aber, dass um TikTok schon lange ein geopolitischer Streit zwischen China und den USA tobt. Um den Druck auf die USA zu erhöhen, hatte die chinesische Regierung den Druck auf das US-Unternehmen Nvidia erhöht und bei einer Vorprüfung vermeintliche Verstösse gegen Chinas Anti-Monopol-Gesetz festgestellt.

«Ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen für die nationale Sicherheit der USA wäre dieses Abkommen nicht zustande gekommen», sagte US-Finanzminister Bessent nun. «Es scheint, als hätten wir auch die Interessen Chinas berücksichtigen können.»

In den USA wird ByteDance – und damit auch die Tochter TikTok – als chinesisches Unternehmen gesehen. ByteDance kontert, der Konzern sei mehrheitlich im Besitz internationaler Investoren und habe seinen Sitz auf den Cayman Islands. Allerdings hat ByteDance eine grosse Zentrale in Peking und ist damit auch an viele chinesische Vorschriften gebunden. Und Gründer um Zhang Yiming halten zwar lediglich einen Anteil von 20 Prozent. Laut Medienberichten haben sie aber die Kontrolle dank Aktien mit mehr Stimmrechten.

Trump hebelt Gesetz aus

TikTok hätte nach dem im vergangenen Jahr beschlossenen Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar von ByteDance verkauft werden müssen – oder in den USA vom Netz gehen. Doch Trump räumte gleich zu seinem Amtsantritt im Januar eine zusätzliche Verkaufsfrist von 75 Tagen ein. US-Behörden wurden angewiesen, das Gesetz vorerst nicht umzusetzen.

Donald Trump hatte während seiner ersten Amtszeit versucht, durch Verbotsdruck einen TikTok-Verkauf zu erzwingen, scheiterte damit aber vor US-Gerichten. Nun gäbe es zwar eine solide rechtliche Basis für ein Verbot, doch inzwischen hat der US-Präsident seine Haltung geändert. Trump betonte, die App habe ihm im Wahlkampf geholfen, insbesondere bei der Mobilisierung junger Wählerinnen und Wähler. Ende August hat die Trump-Regierung dann einen offiziellen Account für das Weisse Haus in der App gestartet.