Der Rheinfall von Schaffhausen gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf Google Maps. Keystone / Google

Google Maps feiert seinen 20. Geburtstag und bleibt ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag. Eine kleine Rundreise zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten, Museen und Restaurants der Schweiz.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Google Maps wird 20 und ist gerade auch in der Schweiz ein wichtiger Begleiter im Alltag.

Funktionen wie die ÖV-Navigation und die Velorouten wurden massgeblich in der Schweiz entwickelt und weltweit eingeführt.

Besonders häufig wurden der Zeughauskeller in Zürich, der Rheinfall sowie das Lindt Home of Chocolate bewertet. Mehr anzeigen

Google Maps ist mehr als nur eine Karte: Es ist eine Community, die ihr Wissen über die Welt mit anderen teilt. Parallel sorgt Google mit über 100 Millionen Aktualisierungen pro Tag dafür, dass Menschen schnell und sicher ans Ziel gelangen. Allein im Jahr 2024 wurde eine Billion Kilometer Wegbeschreibung bereitgestellt. Insgesamt sind mehr als 250 Länder und Regionen kartografiert.

Schweizer Beitrag zur Entwicklung von Google Maps

Die Schweiz spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte von Google Maps. Nach der Übernahme des Luzerner Geodaten-Unternehmens Endoxon im Jahr 2006 trugen Entwickler:innen aus Zürich entscheidend zur Weiterentwicklung bei. Ein Beispiel dafür ist «Google Transit», das 2007 mit Daten der SBB erstmals in der Schweiz an den Start ging. Heute zeigt die Funktion weltweit Verbindungen des öffentlichen Verkehrs an.

Auch die «Bike Directions», eine spezielle Navigation für Velofahrer, wurde massgeblich in der Schweiz entwickelt. 2012 begann das Projekt hier als Pilot, inzwischen sind die Velorouten ein fester Bestandteil des Kartenangebots. Google arbeitet weiter daran, diese Navigation zu optimieren, um den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu fördern.

So sah Google Maps in den Anfangsjahren noch aus. Google

Das sind die Favoriten der Schweizer:innen auf Google Maps

Neben Google tragen auch die Nutzer:innen entscheidend zum Erfolg von Google Maps bei. Mit der Bereitstellung von Daten, wie Rezensionen und Fotos, lassen sie das Informationsangebot täglich wachsen. Die am meisten bewerteten Schweizer Orte in den Kategorien Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Museen sind der Zeughauskeller (12’000 Bewertungen), der Rheinfall (75’000 Bewertungen) und das Lindt Home of Chocolate (17’000 Bewertungen).

Top 10 der meistbewerteten Restaurants auf Google Maps in der Schweiz Zeughauskeller, Zürich

Hiltl, Zürich

Kiosque des Bastions, Genf

Harder Kulm Panorama Restaurant, Interlaken

Frau Gerolds Garten, Zürich

Swiss Chuchi Restaurant, Zürich

Indian Plaza, Genf

Parfums de Beyrouth, Genf

Restaurant Rosengarten, Bern

Korean BBQ Restaurant Aare, Interlaken Mehr anzeigen

Hätte Frau Gerolds Garten das ganze Jahr geöffnet, wäre er vielleicht noch weiter oben im Ranking gelandet. zvg

Top 10 der meistbewerteten Sehenswürdigkeiten Rheinfall, Schaffhausen

Löwendenkmal, Luzern

Titlis Cliff Walk, Engelberg

L'Horloge Fleurie, Genf

Lindenhof, Zürich

Piazza Grande, Locarno

St. Beatus-Höhlen, Thunersee

Jungfraujoch, Berner Alpen

Trümmelbachfälle, Lauterbrunnental

Aareschlucht, Haslital Mehr anzeigen

Die Piazza Grande in Locarno dient auch immer wieder als Open-Air-Kino beim Locarno Filmfestival. Locarno Filmfestival

Top 10 der meistbewerteten Museen Lindt Home of Chocolate, Kilchberg

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Olympisches Museum, Lausanne

Chaplin's World, Corsier-sur-Vevey

Landesmuseum, Zürich

Technorama, Winterthur

Kunsthaus, Zürich

Swissminiatur, Melide

Freilichtmuseum Ballenberg, Brienz

Fondation Beyeler, Riehen Mehr anzeigen

Das Schokoladenmuseum von Lindt lockt Einheimische und Touristen gleichermassen an. Lindt

Mehr zum Thema Google Maps

Und so sah das Ganze bei der Einführung damals aus: