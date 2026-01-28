  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zensurvorwürfe Warum sperrte Tiktok Nachrichten mit dem Wort Epstein?

Martin Abgottspon

28.1.2026

Wieviel Absicht steckt hinter der Ausgrenzung von Jeffrey Epstein auf Tiktok?
Wieviel Absicht steckt hinter der Ausgrenzung von Jeffrey Epstein auf Tiktok?
Lifetime / Bildmontage blue News

TikTok steht in den USA unter Verdacht, politische Inhalte gezielt zu unterdrücken. Und der Name Jeffrey Epstein wird zum Prüfstein für Transparenz, Macht und Meinungsfreiheit im digitalen Raum.

Martin Abgottspon

28.01.2026, 20:55

28.01.2026, 21:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • TikTok sperrte zeitweise Nachrichten mit dem Namen Jeffrey Epstein und löste damit Verdacht auf politische Inhaltsunterdrückung aus.
  • Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom kündigte eine behördliche Prüfung an, während TikTok von technischen Problemen spricht.
  • Reichweitenprobleme bei regierungskritischen Inhalten und frühere Moderationsvorwürfe schüren erneut Misstrauen gegenüber der Plattform.
Mehr anzeigen

Auslöser der aktuellen Debatte sind Berichte zahlreicher Nutzerinnen und Nutzer, deren Direktnachrichten auf TikTok nicht versendet werden konnten, sobald sie den Namen des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein enthielten. Stattdessen erschien eine Fehlermeldung, die auf einen angeblichen Verstoss gegen die Nutzungsbedingungen verwies. Die Vorkommnisse traten kurz nach der Übernahme des US-Geschäfts durch das neu gegründete Joint Venture TikTok USDS auf.

Zeiger der «Weltuntergangsuhr» rückt vor. Die Menschheit hat nur noch 85 Sekunden bis zum Ende der Welt

Zeiger der «Weltuntergangsuhr» rückt vorDie Menschheit hat nur noch 85 Sekunden bis zum Ende der Welt

Besonders brisant ist der zeitliche Kontext. Die schleppende Veröffentlichung von Akten im Epstein-Komplex gilt als empfindlicher Angriffspunkt auf die Regierung von Präsident Donald Trump. Dass ausgerechnet dieser Name technisch blockiert wird, nährt Spekulationen über eine politisch motivierte Moderation.

Newsom schaltet die Behörden ein

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom reagierte mit ungewöhnlicher Schärfe. Der erklärte Trump-Gegner kündigte eine offizielle Untersuchung gegen die neue Betreibergesellschaft an. Ziel sei es zu prüfen, ob TikTok gegen geltendes Recht verstossen habe, insbesondere im Hinblick auf Meinungsfreiheit und unzulässige Inhaltsunterdrückung. Die Vorwürfe beschränken sich dabei nicht auf private Nachrichten, sondern umfassen auch Berichte über unterdrückte Videos mit regierungskritischem Inhalt.

TikTok weist die Anschuldigungen zurück. Das Unternehmen spricht von technischen Problemen infolge eines Stromausfalls in einem Rechenzentrum, der das Laden und Ausspielen von Inhalten beeinträchtigt habe. Eine gezielte Blockade des Begriffs «Epstein» gebe es nicht. Warum jedoch ausgerechnet dieser Name systematisch Fehlermeldungen auslöste, bleibt bislang unbeantwortet.

Ein Muster früherer Eingriffe

Die aktuellen Vorwürfe reihen sich in eine längere Geschichte intransparenter Moderationspraktiken ein. Bereits 2020 hatte eine Recherche offengelegt, dass TikTok Kommentare mit Begriffen rund um Homosexualität in mehreren Sprachen unterdrückte ohne dies offen zu kommunizieren. Auch damals sprach das Unternehmen von technischen Fehlern und internen Richtlinien, die später angepasst worden seien.

Juristischer Krimi. Wird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?

Juristischer KrimiWird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?

Kritiker sehen darin weniger Einzelfälle als vielmehr strukturelle Schwächen einer Plattform, deren Moderation in hohem Masse automatisiert und für Aussenstehende kaum nachvollziehbar ist. Gerade in politisch aufgeheizten Phasen werde diese Intransparenz zum demokratischen Risiko.

Prominente Stimmen und Reichweitenverluste

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Konflikt durch prominente Nutzer. Sängerin Billie Eilish veröffentlichte einen Screenshot eines TikTok-Videos ihres Bruders Finneas, in dem dieser die US-Einwanderungsbehörde ICE scharf kritisiert. Trotz Millionenpublikum blieb die Reichweite des Videos zunächst auffällig gering. «TikTok bringt übrigens Leute zum Schweigen», kommentierte Eilish.

«Haltlos», «sensationsgetrieben». Neue Epstein-Files veröffentlicht – darin kommt Trump vor

«Haltlos», «sensationsgetrieben»Neue Epstein-Files veröffentlicht – darin kommt Trump vor

Auch andere Nutzer berichteten von technischen Auffälligkeiten: Videos, die nicht korrekt abspielten, abrissen oder neu starteten. Zwar normalisierte sich die Reichweite des Finneas-Videos später – es verzeichnete schliesslich Hunderttausende Likes und Millionen Aufrufe. Doch der anfängliche Einbruch bleibt erklärungsbedürftig.

Die Schauspielerin Megan Slater geht noch weiter. Sie spricht von Zensur und Überwachung und kündigte öffentlich an, ihren TikTok-Account zu löschen, nachdem sie wiederholt vergeblich versucht habe, ICE-kritische Inhalte hochzuladen. Ihr Aufruf zum Boykott der Plattform verbreitete sich rasch über andere soziale Netzwerke.

Datenschutz als zusätzlicher Zündstoff

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Parallel dazu gerät eine Passage der TikTok-Nutzungsbedingungen in den Fokus, wonach das Unternehmen Daten erhebt, die Rückschlüsse auf den Einwanderungsstatus von Nutzerinnen und Nutzern zulassen. Zwar war diese Klausel bereits vor der Übernahme Teil der Geschäftsbedingungen, wie Recherchen von Techcrunch zeigen. In der aktuellen Debatte verstärkt sie jedoch die Sorge, dass sensible Informationen politisch missbrauchbar sein könnten.

TikTok betont, dass diese Datenerhebung branchenüblich sei und keinen Bezug zu den aktuellen technischen Problemen habe. Für Kritiker bleibt jedoch die Frage offen, wie solche Daten in einem politisch polarisierten Umfeld genutzt werden könnten.

Meistgelesen

Meillard scheidet mit Bestzeit aus – Norweger feiern Doppelsieg
Bruce Springsteen singt gegen «König Trump» +++ Zwei ICE-Beamte nach tödlichen Schüssen suspendiert
Mit nur einem Klick landet Frau in rechtlichem Albtraum
Strafverfahren gegen ehemaligen Brandschutz-Kontrolleur eingeleitet
Haaland trifft nach Doku-Traumpass ++ Barça und Real hinten ++ Napoli dreht Partie gegen Chelsea

Mehr von MyTech

Hohe Leistungseinbussen. Deshalb lädst du mit dem Original-Ladegerät oft schneller

Hohe LeistungseinbussenDeshalb lädst du mit dem Original-Ladegerät oft schneller

Kein Start mehr möglich. Windows-11-Patch legt PCs lahm – was du jetzt tun kannst

Kein Start mehr möglichWindows-11-Patch legt PCs lahm – was du jetzt tun kannst

Opfer verliert 43'000 Franken. Telefonbetrüger wechseln jetzt ihre Taktik – Polizei warnt

Opfer verliert 43'000 FrankenTelefonbetrüger wechseln jetzt ihre Taktik – Polizei warnt

Regeneration statt Ersatz. Wachsen dritte Zähne in Zukunft einfach nach?

Regeneration statt ErsatzWachsen dritte Zähne in Zukunft einfach nach?

Warnung vom Bund. Wenn deine Google-Treffer plötzlich zur fiesen Falle werden

Warnung vom BundWenn deine Google-Treffer plötzlich zur fiesen Falle werden