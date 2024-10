Apple Intelligence soll den Alltag von iPhone-Nutzern in vielerlei Hinsicht vereinfachen. Apple

Seit dieser Woche können Apple-Nutzer verschiedene KI-Funktionen nutzen. Dazu gehören etwas das Zusammenfassen von Texten, aber auch eine einfachere Bildbearbeitung. Ein Überblick, was alles neu ist.

Mit dem neusten Update für Apples Betriebssysteme werden halten auch verschiedene KI-Features auf den Geräten Einzug.

Wer diese schon jetzt nutzen will, muss die Systemsprache allerdings auf US-Englisch stellen.

Apple hat Anfang dieser Woche seine neuesten Betriebssystem-Updates für iOS, iPadOS und MacOS veröffentlicht und bringt damit nicht nur Funktionsverbesserungen, sondern auch erstmals die lang erwartete KI-Suite «Apple Intelligence» auf seine Geräte. Die Updates für iOS und iPadOS auf Version 18.1 sowie für MacOS Sequoia auf Version 15.1 bieten neben allgemeinen Verbesserungen auch neue KI-Features, die das Apple-Erlebnis künftig massgeblich verändern sollen.

Allerdings bleibt die Nutzung von Apple Intelligence in Europa, darunter auch in der Schweiz, vorerst eingeschränkt. Apple erklärte, dass die Funktionen in der EU aktuell nur auf Mac-Geräten genutzt werden können – und auch das nur, wenn das Betriebssystem auf US-Englisch eingestellt ist. Die vollständige Einführung von Apple Intelligence auf iPhone und iPad in der EU wird erst im April 2024 erwartet.

Wer bereit ist, sein Gerät aber jetzt schon mal auf US-Englisch zu stellen oder dies ohnehin schon hat, für die oder den haben wir mal einen Überblick, was mit KI nun alles neu wird. Weitere Features wie «Genmoji» zum Erstellen eigener Emojis oder die Anbindung von Siri an ChatGPT sind dann für Dezember geplant.

Systemweite Schreibwerkzeuge

Schreibwerkzeuge sind tief in iOS, iPadOS und macOS integriert. Mit ihnen können Nutzer:innen Text verbessern, indem sie ihn umformulieren, Korrektur lesen und zusammenfassen – nahezu überall dort, wo sie schreiben, unter anderem in Mail, Nachrichten, Notizen, Pages und Apps von Drittanbietern. Mit «Umschreiben» gibt einem Apple Intelligence die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Versionen ihres Textes zu wählen und den Tonfall anzupassen – professionell, kurz und bündig oder freundlich – damit er zur Zielgruppe und zur Aufgabe passt.

Siri im neuen Design

Siri wird natürlicher und flexibler und ist noch tiefer in die System­funktionen integriert. Es hat ein völlig neues Design mit einem eleganten Leuchten entlang der Displayränder, wenn Siri auf iPhone, dem iPad oder in CarPlay aktiv ist. Auf dem Mac kann man Siri an einer beliebigen Stelle auf dem Schreibtisch platzieren, um bei der Arbeit einfach darauf zuzugreifen. Auch kann man auf dem iPhone, iPad und Mac jederzeit Anfragen an Siri richten und flüssig zwischen Text und Stimme wechseln, um alltägliche Aufgaben schneller zu erledigen. Wirklich schlauer wird die Assistentin aber erst im nächsten Jahr.

Intelligentere Fotos App

Die Fotos App ist jetzt noch intelligenter und kommt mit vielen neuen Funktionen. Mit der Suche in natürlicher Sprache können Anwender:innen nach so gut wie allem suchen, indem sie einfach beschreiben, was sie finden möchten – etwa «Britta auf dem Skateboard in einem Batik Shirt». Das funktioniert auch für Videos, sodass Nutzer:innen etwas suchen können, das in einem bestimmten Teil des Videos passiert ist, um dann direkt zur relevanten Szene zu springen.

Fotos bearbeiten leicht gemacht

Mit dem Bereinigen Werkzeug können Nutzer:innen störende Elemente entfernen, ohne dabei das eigentliche Motiv zu verändern, wenn beispielsweise ein Objekt oder eine Person ungewollt in einem Foto abgebildet ist.

Rückblick-Feature

Das Rückblicke Feature gibt Anwender:innen die Möglichkeit, Filme ganz nach ihren Wünschen zu erstellen, indem sie einfach eine Beschreibung eingeben. Mit ihrem Verständnis für Sprache und Bilder wählt Apple Intelligence passend zur Beschreibung die besten Fotos und Videos aus und erstellt eine Story mit Kapiteln, basierend auf den Themen, die in den Fotos identifiziert worden sind, und ordnet sie zu einem Film mit eigenem Erzählbogen.

Mehr Ordnung im Mail-Eingang

Nie war es einfacher, den Überblick über E‑Mails zu behalten. Priorisierte Nachrichten, ein neuer Bereich ganz oben im Posteingang, zeigt die dringendsten E-Mails, etwa eine Einladung zum Lunch am selben Tag oder eine Bordkarte. Nutzer:innen können im gesamten Posteingang Zusammenfassungen sehen, ohne eine Mail öffnen zu müssen. Für lange Nachrichtenverläufe können sie auf «Zusammenfassen» tippen oder klicken, um sich die wichtigsten Details anzeigen zu lassen.

Anrufe aufnehmen und zusammenfassen

In der Notizen und Telefon App können Nutzer:innen ab sofort Audio aufnehmen, transkribieren und zusammenfassen. Wenn während eines Anrufs eine Aufnahme in der Telefon App gestartet wird, werden die Teilnehmer:innen automatisch benachrichtigt, und nach Ende des Gesprächs erzeugt Apple Intelligence eine Zusammenfassung, mit der sich Nutzer:innen wichtige Punkte wieder ins Gedächtnis rufen können.