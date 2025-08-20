  1. Privatkunden
Pixel-10-Serie im Überblick Was können Googles neue Handys und Uhren?

Martin Abgottspon

20.8.2025

Die Pixel-10-Generation überzeugt durch ihre Feinjustierung.
Die Pixel-10-Generation überzeugt durch ihre Feinjustierung.
Google

Google lanciert ihre neue Pixel-Generation 10. Dazu zählen verschiedene Handy- und Uhrenmodelle. Ein Einblick in die neue Kollektion.

Martin Abgottspon

20.08.2025, 18:00

20.08.2025, 18:07

«Smartphones verändern unser Leben längst nicht mehr – sie müssen es verbessern.» Unter diesem Motto präsentiert Google jüngst seine neue Pixel-Generation. Mit vier Smartphones, einer Smartwatch und neuen Ohrhörern setzt der Konzern weniger auf grosse Umbrüche, sondern auf Detailarbeit. Dazu zählen eine robustere Bauweise, mehr Flexibilität bei Fotos, stärkere Fitnessfunktionen und intelligente Audio-Features. Ein Überblick zu den neuen Geräten.

Pixel 10 Pro Fold: Ein Foldable für den Alltag

Foldables standen bisher für Faszination, leider aber auch für Sorgen um die Haltbarkeit. Google will dieses Image korrigieren. Das Pixel 10 Pro Fold ist das erste Gerät seiner Art mit vollem Schutz gegen Staub und Wasser. Damit wird es alltagstauglicher. Ein Gerät, das nicht sofort aus der Tasche genommen werden muss, wenn Regen einsetzt oder Sand am Strand droht.

Das Konzept bleibt das gleiche. Aussen findet sich ein Smartphone-Display, innen eine aufklappbare Fläche, die fast an ein Tablet erinnert. Für Nutzer, die unterwegs Serien schauen, Dokumente bearbeiten oder Multitasking betreiben, bedeutet das mehr Platz und weniger Kompromisse.

Das Pixel 10 Pro Fold ist ab 1699 Franken erhältlich und ab dem 20.08.2025 vorbestellbar. Im Schweizer Handel ist es ab dem 09.10.2025.

Das Pixel 10 Pro Fold ist komplett gegen Staub geschützt.
Das Pixel 10 Pro Fold ist komplett gegen Staub geschützt.
Google

Pixel 10-Serie: Kleine Unterschiede mit grosser Wirkung

Die neuen Pixel-10-Modelle erscheinen in drei Grössen – vom Standardgerät bis zum XL-Modell. Bemerkenswert ist vor allem, dass Google nun auch dem Basis-Pixel eine Telekamera spendiert. Damit lassen sich Porträts und entfernte Motive deutlich vielseitiger aufnehmen.

Doch es gibt Einschränkungen: Die Sensoren des Standardmodells sind kleiner als bisher, was die Bildqualität in schwierigen Lichtverhältnissen beeinflussen könnte. Hier wird viel von Googles Bildverarbeitung abhängen. Die Pro-Modelle bleiben dagegen auf hohem Niveau, mit vielseitigen Linsen und starkem Zoom.

Unter der Oberfläche arbeitet ein neuer hauseigener Chip, der die Geräte enger mit Googles KI-Diensten verzahnt. Davon sollen Nutzer im Alltag profitieren – etwa bei Fotos, Übersetzungen oder bei der Texterkennung in Bildern.

Das Google Pixel 10 ist ab 799 Franken erhältlich. Das Pixel 10 Pro ab 949 Franken und das Pixel 10 Pro XL ab 1179. Alle drei Geräte sind ab dem 20.08.2025 vorbestellbar und ab dem 28.08.2025 im Schweizer Handel verfügbar.

Die Pixel-10-Modelle werden enger mit der Google eigenen KI verzahnt.
Die Pixel-10-Modelle werden enger mit der Google eigenen KI verzahnt.
Google

Pixel Buds Pro 2: Mehr Komfort, mehr Rücksicht

Auch die neuen Ohrhörer setzen weniger auf Showeffekte, sondern auf konkrete Alltagsvorteile. Die Pixel Buds Pro 2 passen Lautstärke und Geräuschunterdrückung automatisch der Umgebung an. Auf Reisen blenden sie Lärm stärker aus, im Strassenverkehr bleibt man dagegen ansprechbar.

Eine weitere Neuerung betrifft den Schutz des Gehörs. Plötzliche Lärmspitzen, etwa durch Sirenen, werden automatisch gedämpft. Hinzu kommt eine intuitive Steuerung. Anrufe lassen sich durch ein Kopfnicken annehmen, Nachrichten per Sprachbefehl beantworten. Damit rücken die Buds näher an das Ideal heran, ein unsichtbarer, aber präsenter Helfer zu sein.

Die Pixel Buds 2a sind ab dem 20.08.2025 für 129 Franken vorbestellbar. Ab dem 09.10.2025 sind sie im Schweizer Handel verfügbar.

Mit einfachen Gesten soll man aus den neuen Kopfhörern von Google noch mehr rausholen können.
Mit einfachen Gesten soll man aus den neuen Kopfhörern von Google noch mehr rausholen können.
Google

Pixel Watch 4: Sicherheit am Handgelenk

Die vierte Generation von Googles Smartwatch bringt ein helleres Display, längere Akkulaufzeit und eine Neuerung, die den Alltag im Ernstfall entscheidend machen könnte. Erstmals kann die Pixel Watch 4 über Satelliten den Notruf wählen, auch ohne Mobilfunknetz. Damit positioniert sich die Uhr nicht nur als Fitnessbegleiter, sondern auch als Gerät, das in Extremsituationen relevant wird.

Im Gesundheitsbereich baut Google die Integration mit Fitbit aus. Die Uhr analysiert Herzfrequenz, Stresslevel und Schlafqualität präziser und gibt Empfehlungen, ob ein Training intensiv ausfallen sollte oder ob Erholung wichtiger ist. Für Nutzer bedeutet das: weniger abstrakte Zahlen, mehr konkrete Hinweise für den Alltag.

Die Pixel Watch 4 sind ab dem 20.08.2025 vorbestellbar. Die 41-Milimeter-Variante gibt es ab 359 Franken, die 45-Milimeter-Uhr ab 409. Ab dem 09.10.2025 sind sie im Schweizer Handel verfügbar.

Die Pixel Watch 4 kann auch ohne Mobilfunknetz einen Notruf absetzen.
Die Pixel Watch 4 kann auch ohne Mobilfunknetz einen Notruf absetzen.
Google

