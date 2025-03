Die EU unterstützt die Ukraine mit anderen Internetlösungen anstelle von Starlink. Imago

Die USA bestreitet, das Satelitten-Internet Starlink als Druckmittel einsetzen zu wollen. Europa bereitet sich dennoch auf eine alternative Lösung für die Ukraine vor. So würde diese aussehen.

Seit drei Jahren ist das Satelliten-Internet von Starlink eine tragende Säule der ukrainischen Verteidigung gegen Russland. Doch nun könnte der Zugang auf der Kippe stehen. Laut verschiedenen Berichten könnte die US-Regierung den Dienst einschränken. Es sei denn, die Ukraine gewährt den USA Zugang zu ihren seltenen Erden. Ein hochbrisantes Machtspiel um militärische Souveränität und geopolitische Interessen nimmt Fahrt auf.

«Die Ukraine funktioniert nur mit Starlink. Das ist ihr Polarstern. Starlink zu verlieren wäre ein herber Rückschlag», zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine nicht namentlich genannte Quelle aus US-Regierungskreisen. Tatsächlich war das von Elon Musks SpaceX betriebene Netzwerk in den letzten Jahren unverzichtbar für die ukrainische Armee. Es ermöglichte Aufklärung, Koordination und Kommunikation an der Front, insbesondere in Gebieten, in denen klassische Netzwerke zerstört wurden.

Eutelsat als einzige realistische Alternative?

Noch zu Kriegsbeginn stellte Musk den Dienst kostenlos zur Verfügung. Doch bereits 2022 machte er deutlich, dass die Finanzierung langfristig nicht tragbar sei. Die Kosten für die 25'000 Terminals beliefen sich auf rund 80 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das Pentagon sprang ein, ebenso Verbündete wie Polen.

Es blieb zuletzt aber nicht nur bei den finanziellen Aufwendungen. Musk liess den Starlink-Zugang in von Russland besetzten Gebieten gezielt einschränken. Zudem gibt es Berichte, wonach Musk persönlich mit Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg gesprochen haben soll. Die US-Regierung hat daher offenbar erwogen, den Zugang der Ukraine zu Starlink als Druckmittel in Verhandlungen einzusetzen. Trump und Musk bestreiten das.

So oder so bereitet sich die EU auf den Shutdown vor. Sollte Starlink tatsächlich ausfallen, stehen Alternativen bereit. Besonders ins Spiel gebracht wird Oneweb, ein Satelliten-Netzwerk des französisch-britischen Unternehmens Eutelsat. Die EU verhandelt bereits mit dem Konzern über eine erweiterte Zusammenarbeit für die Ukraine. Der Aktienkurs von Eutelsat hat sich seit den ersten Berichten über mögliche Starlink-Einschränkungen verzehnfacht.

«Wir verfügen über die gleichen Fähigkeiten mit globaler Abdeckung, aber der Unterschied liegt in unserer Fähigkeit, etwas höher zu fliegen. Wir liegen bei 1200 Kilometern, verglichen mit 400 Kilometern bei Starlink», erklärte Eutelsat-CEO Eva Berneke. Ihr Unternehmen könne dasselbe Serviceniveau wie Starlink bieten, auch wenn es nicht dieselbe Kapazität habe. Entscheidender sei eine sichere Satelliten-Abdeckung.

Eutelsat betreibt 35 Satelliten in 36'000 Kilometern Höhe sowie 600 OneWeb-Satelliten im niedrigen Erdorbit. Eine Kombination dieser Systeme könnte der Ukraine helfen, auch Drohnen-Operationen wären damit möglich. Kritiker bemängeln jedoch die hohen Kosten und die schwer transportierbaren Terminals von OneWeb.

Eutelsat verfügt zwar über weniger Terminals, die dafür eine höhere Reichweite haben. Bild: Eutelsat

Europas langfristige Strategie lässt noch auf sich warten

Parallel arbeitet die EU an einer eigenen Satelliten-Infrastruktur. Mit dem «IRIS²»-Programm sollen sichere europäische Kommunikationssysteme entstehen. Zudem prüft die EU, ob sie der Ukraine Zugang zu ihrem GOVSATCOM-Netzwerk gewähren kann, das militärische und behördliche Kommunikation sichert. Doch beide Projekte sind erst ab 2026 voll einsatzbereit.

Der französische EU-Abgeordnete Christophe Grudler forderte deshalb die EU-Kommission auf, alle möglichen Alternativen zu prüfen: «Wir können es uns nicht leisten, zu abhängig von Ländern oder Unternehmen ausserhalb der EU zu sein.»

Neben Oneweb gäbe es in Europa derzeit nur einen weiteren Kandidaten. Der luxemburgische Anbieter SES betreibt das System «O3b mPower», das seit 2024 Internet via Satellit liefert. Doch mit bislang nur sechs aktiven Satelliten bleibt das Projekt weit hinter der Kapazität von Starlink zurück.

Die USA drehen der Ukraine auch den Geheimdienst-Hahn zu

Noch schwerer als ein möglicher Starlink-Ausfall wiegt für die Ukraine der Verlust der US-Geheimdienstunterstützung. Laut Medienberichten teilt Washington keine aktuellen Aufklärungsdaten mehr mit Kiew. «Ohne diese Informationen kann die Ukraine gegnerische Truppenbewegungen kaum effektiv verfolgen», sagte etwa der deutsche Militärexperte Carlo Masala in der ZDF-Sendung «Markus Lanz». «Ein Ausfall des Satellitensystems hätte gravierende Folgen für die Ukraine. Faktisch würde die russische Dominanz in der Folge schlagartig zunehmen», warnt auch der österreichische Militärexperte Markus Reisner.

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow hingegen sieht bereits Alternativen und der ukrainische Spezialist für elektronische Kriegsführung, Serhij Beskrestnow, betonte, man habe sich nie voll auf Starlink verlassen.