Sind die Ständer schuld? Kratzer-Gate bei den neuen iPhones – was Apple dagegen tut

Martin Abgottspon

30.9.2025

Die neuen iPhones verkaufen sich trotz der Kratzer-Vorwürfe sehr gut.
Die neuen iPhones verkaufen sich trotz der Kratzer-Vorwürfe sehr gut.
Apple

Noch vor Verkaufsstart der neuen iPhone-Serie meldeten sich erste Käufer mit Kratzer und Schlieren auf den brandneuen Smartphones. Dass die Makel nicht aus privaten Wohnzimmern, sondern aus den eigenen Apple-Stores stammen, verleiht der Debatte zusätzliche Brisanz.

Martin Abgottspon

30.09.2025, 08:49

30.09.2025, 08:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kunden entdeckten bei Vorführgeräten der neuen iPhone-17-Serie sichtbare Spuren, die Apple auf Materialablagerungen durch MagSafe-Ständer zurückführt.
  • Mitarbeiter wurden angewiesen, eine Salzlösung zur Reinigung einzusetzen, um oberflächliche Abnutzungen zu entfernen.
  • Trotz des «Kratzer-Gate» erhöht Apple die Produktion der iPhone-17-Modelle deutlich, Analysten berichten von bis 30 Prozent gesteigerten Kapazitäten im Vergleich zur Vorgängergeneration.
Mehr anzeigen

Beim Verkaufsstart der iPhone-17-Reihe fiel Kunden und Beobachtern gleichermassen auf, dass Vorführgeräte bereits Abnutzungsspuren zeigten. Fotos von Smartphones mit sichtbaren Kratzern kursierten in sozialen Netzwerken und Fachmedien. Apple selbst erklärte gegenüber dem Branchenportal 9to5mac, dass es sich in vielen Fällen nicht um Kratzer, sondern um Materialablagerungen von den magnetischen Halterungen handle. Diese Rückstände liessen sich, so der Konzern, mit einfachen Reinigungsmethoden entfernen.

Fehlerquelle im Detail

Im Zentrum der Kritik stehen die sogenannten MagSafe-Ständer, auf denen iPhones in den Geschäften zur Präsentation befestigt sind. Anders als die handelsüblichen Ladegeräte verfügen sie über zusätzliche Metallringe, die bei wiederholtem An- und Abkoppeln direkten Kontakt mit den Gehäuserückseiten haben. Auf diese Weise entstehen Spuren, die von manchen Kunden als Kratzer interpretiert werden.

Schwindel und Desorientierung. Neues iPhone-Update löst bei Usern Übelkeit aus

Schwindel und DesorientierungNeues iPhone-Update löst bei Usern Übelkeit aus

Apple hat inzwischen reagiert. Erste Ständer in den Filialen wurden mit Silikonringen ausgestattet, um den direkten Kontakt zu verhindern. Bereits beschädigte Geräte profitieren von dieser Massnahme allerdings nicht.

Zusätzlich sollen Mitarbeiter in den Stores angewiesen worden sein, Vorführgeräte häufiger zu reinigen. Wie der Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, wird den Angestellten empfohlen, die gewohnte Reinigungslösung mit einer geringen Menge Salz zu versetzen. Diese Mixtur soll oberflächliche Abnutzungen abtragen. Ein pragmatischer, wenn auch unkonventioneller Ansatz. Auch Testberichte von Fachredakteuren bestätigen, dass die Methode einfache Spuren tatsächlich mindern kann.

Nachfrage trotzt Kritik

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Obwohl der sogenannte «Kratzer-Gate» in den sozialen Medien hohe Wellen schlug, zeigt sich am Markt bislang keine Abschwächung der Nachfrage. Im Gegenteil: Laut Reuters hat Apple seine Zulieferer bereits angewiesen, die Produktion des iPhone-17-Basismodells um mindestens 30 Prozent hochzufahren. Branchenanalyst Ming-Chi Kuo geht zudem davon aus, dass die Produktionskapazität der gesamten Serie im laufenden Quartal um ein Viertel höher liegt als beim Vorgänger. Die Lieferzeiten seien aktuell sogar länger.

