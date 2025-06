Wird AirDrop in Europa künftig verboten?

Airdrop ist unter iPhone-Nutzern inzwischen eine sehr beliebte Funktion. Apple

AirDrop könnte in Europa von den Apple-Geräten verschwinden. Grund ist ein Kräftemessen zwischen der Europäischen Union und dem Tech-Giganten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Apple erwägt die AirDrop-Funktion auf iPhones und iPads in der EU zu entfernen.

Grund sind Vorgaben der EU, die solche Funktionen für Drittanbieter öffnen wollen, um unlauteren Wettbewerb zu verhindern.

Apple hat gegen diese Vorgaben Berufung eingelegt. Mehr anzeigen

Es ist mittlerweile ein bekanntes Lied: Apple gegen die EU-Kommission. Doch dieses Mal scheint es besonders ernst. Im Zentrum des Konflikts steht die Forderung der EU, bestimmte iOS-Funktionen, darunter AirDrop und AirPlay, für Drittanbieter zu öffnen.

Aus Sicht Brüssels verschafft Apple die Beschränkung dieser Funktionen auf eigene Produkte einen unlauteren Wettbewerbsvorteil. Der amerikanische Tech-Gigant sieht das naturgemäss anders und befürchtet, dass die erzwungene Öffnung die Sicherheit und Funktionalität seiner Ökosysteme beeinträchtigen könnte.

Der Streit eskaliert – Apple geht in Berufung

Im vergangenen Jahr gab Apple noch an, in Gesprächen mit der EU zu sein, um eine Lösung zu finden. Diese Bemühungen scheinen jedoch ins Leere gelaufen zu sein. Statt einer Einigung hat Apple nun offiziell Berufung gegen die Vorgaben der EU eingelegt. Und in dieser Berufung findet sich eine Passage, die aufhorchen lässt.

Der renommierte Tech-Blogger John Gruber wies kürzlich auf einen brisanten Teil der Berufung hin, der nun auch von verschiedenen Medien und Blogs aufgegriffen wurde. Apple schreibt dort unverblümt: «Letztlich werden diese zutiefst fehlerhaften Regeln, die nur auf Apple – und kein anderes Unternehmen – abzielen, unsere Fähigkeit, innovative Produkte und Funktionen nach Europa zu bringen, stark einschränken. Das wiederum wird zu einer schlechteren Benutzererfahrung für unsere europäischen Kunden führen.»

Wer hat das bessere Pokerface?

Die verklausulierte Sprache Apples ist hier ziemlich eindeutig. Wenn die EU bestimmte Regeln durchsetzen will, könnte das bedeuten, dass gewisse Features in Europa einfach nicht mehr verfügbar sind – oder gar nicht erst eingeführt werden. Gruber spekuliert, dass dies nicht nur künftige Innovationen wie zuletzt auch schon Apple Intelligence betreffen könnte, sondern auch bereits etablierte Funktionen. Ein AirDrop-Aus in der EU ist somit nicht mehr nur ein Hirngespinst, sondern eine realistische Möglichkeit.

Die Frage, die sich nun stellt, ist ob Apple wirklich so weit geht und seine Millionen von Kunden in der EU derart verärgert? Die Entfernung einer so praktischen und weit verbreiteten Funktion wie AirDrop könnte einen erheblichen Imageschaden zur Folge haben und die Loyalität der Nutzer auf eine harte Probe stellen. Andererseits könnte Apple hier auch ein Exempel statuieren, um seine Position gegenüber der EU zu stärken und zukünftigen Regulierungsversuchen einen Riegel vorzuschieben.