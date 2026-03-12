Eine amerikanische Teslafahrerin verklagt den Elektroautobauer auf über eine Million Dollar Schadenersatz. Ein Dashcam-Video ihres Cybertrucks enthält fragwürdige Entscheidungen des Autos und nährt die Debatte über die Unzuverlässigkeit des Kamerasystems.

Der Fall geht auf den 18. August 2025 zurück. Justine Saint Amour war auf dem Houston 69 Eastex Freeway unterwegs, als ihr gebraucht gekaufter Cybertruck auf einer Strassenüberführung in ein Betongeländer prallte. Nach Darstellung der Klägerin war der Modus «Full Self-Driving» aktiviert.

Ein von 404 Media veröffentlichtes Dashcam-Video zeigt den Unfallhergang in bemerkenswerter Klarheit. Der Wagen fährt auf die Überführung zu, reagiert jedoch nicht erkennbar auf die dortige Kreuzung. Statt der Strassenführung zu folgen, fährt das Fahrzeug nahezu ungebremst geradeaus und kollidiert mit dem Geländer vor einem Schilderpfosten. Der Anwalt der Fahrerin, Bob Hilliard, formuliert den Vorwurf drastisch: Der Cybertruck habe «versucht, sich geradeaus von der Brücke zu stürzen».

Wie viel Kontrolle bleibt dem Menschen?

Tesla weist seit Jahren darauf hin, dass «Full Self-Driving» keine vollautonome Funktion ist. Fahrerinnen und Fahrer müssen demnach jederzeit aufmerksam bleiben und sofort eingreifen können. Juristisch ist genau das der entscheidende Punkt. War Saint Amour in der Lage, den Unfall noch zu verhindern?

Die Klägerseite verneint das. Laut Hilliard habe seine Mandantin noch versucht einzugreifen, den Aufprall aber nicht mehr abwenden können. Der Vorwurf zielt damit nicht nur auf ein mögliches Softwareversagen, sondern auf das Grundproblem vieler teilautonomer Systeme: Sie verlangen vom Menschen permanente Überwachung, obwohl die Technik zugleich den Eindruck erweckt, weite Teile der Fahraufgabe bereits übernommen zu haben.

Bleibende Verletzungen für eine Million

Saint Amour überlebte den Unfall, erlitt laut Klageschrift jedoch Verletzungen mit bleibenden Folgen. Genannt werden Bandscheibeneinrisse im unteren Rücken und im Nacken, Sehnenverstauchungen im Handgelenk sowie Nervenschäden. Nach Angaben ihres Anwalts äussern sich diese bis heute in Taubheitsgefühlen, Kribbeln und Schwäche in der rechten Hand.

Die daraus abgeleitete Forderung liegt bei mehr als einer Million US-Dollar. Für Tesla ist der Fall damit nicht nur ein Reputationsproblem, sondern potenziell auch ein weiterer Baustein in einer Serie kostspieliger Verfahren rund um seine Assistenzsysteme.

Elon Musks Autokonzern gerät juristisch immer wieder ins Visier. Sebastian Gollnow/dpa

Der Streit um Lidar ist mehr als eine Detailfrage

Die Klage greift auch eine bekannte Grundsatzentscheidung Teslas an: den Verzicht auf Lidar. Während Tesla auf Kameras und KI-gestützte Software setzt, argumentieren Kritiker seit Jahren, dass eine rein visuelle Erfassung Grenzen hat, insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen, räumlicher Tiefenwahrnehmung oder komplexen Verkehrssituationen.

Nach Darstellung der Klägerseite hätten Tesla-Techniker den Einsatz von Lidar empfohlen, Musk habe sich jedoch dagegen entschieden und stattdessen auf «billige Videokameras» gesetzt. Ob diese Zuspitzung vor Gericht Bestand hat, ist offen. Technisch aber berührt sie den Kern der Debatte. Reicht ein kamera-basiertes System aus, um Fahrzeuge sicher bis zur Vollautonomie zu führen?

Lidar ist teurer, liefert aber zusätzliche räumliche Informationen, die Kameras nicht in gleicher Weise erfassen. Teslas Gegenposition lautet seit Jahren, dass eine ausreichend leistungsfähige KI aus Kameradaten und Software denselben Zweck erfüllen könne.

Schlechter Zeitpunkt für Tesla

Der Fall kommt für Tesla zu einem ungünstigen Moment. Das 2024 angekündigte Cybercab, das perspektivisch die Grundlage für Teslas Robotaxi-Ambitionen bilden soll, soll bereits im kommenden Monat in die Serienproduktion gehen. Musk hat das Fahrzeug als entscheidenden Schritt hin zu uneingeschränkt autonomem Fahren positioniert.

Gerade deshalb wächst die Fallhöhe. Denn der aktuelle Rechtsstreit dreht sich um ein System, das ausdrücklich noch beaufsichtigt werden muss. Wenn schon diese Zwischenstufe Gegenstand schwerer Vorwürfe ist, stellt sich umso drängender die Frage, wie belastbar Teslas Weg zur nächsten Stufe der Automatisierung tatsächlich ist.

Ein Muster, kein Einzelfall

Für Tesla ist die Klage deshalb brisant, weil sie sich in eine längere Reihe ähnlicher Verfahren einfügt. Immer wieder geht es um Unfälle in Verbindung mit «Full Self-Driving». In mehreren Fällen standen auch Unfälle mit Todesfolge im Raum.

Erst im Februar scheiterte Tesla mit der Berufung gegen ein Urteil über 243 Millionen US-Dollar, in dem dem Unternehmen eine Teilschuld an einem tödlichen Unfall aus dem Jahr 2019 zugesprochen wurde. Dass Tesla auch im aktuellen Fall auf eine harte juristische Verteidigung setzen dürfte, gilt als wahrscheinlich. Bislang hat sich der Konzern zu der neuen Klage nicht öffentlich geäussert.