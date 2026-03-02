Elon Musks Plattform X wird nur Minuten nach den Angriffen im Nahen Osten zur Schleuder von Falschinformationen. Imago / Bildmontage blueNews

Kaum hatten die USA und Israel ihren Militärschlag gegen Iran verkündet, überschwemmten irreführende Videos und manipulierte Bilder die Plattform X. Innerhalb weniger Minuten entstand ein digitaler Nebenkriegsschauplatz mit einem Millionenpublikum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Angriff auf Iran verbreiteten sich auf X massenhaft alte, manipulierte oder KI-generierte Inhalte.

Besonders aktive Accounts mit blauem Haken profitieren vom Monetarisierungsmodell, das Reichweite belohnt.

In Krisen zeigt sich ein strukturelles Proble. Fehlende Moderation und schnelle Viralität machen die Plattform zum Verstärker digitaler Kriegspropaganda. Mehr anzeigen

Am frühen Samstagmorgen kündigte US-Präsident Donald Trump eine «grosse Kampfoperation» gegen Iran an. Und noch bevor offizielle Stellen Details zu Zielorten oder Schäden bestätigten, verbreiteten sich da auf X schon hunderte Beiträge mit angeblichen Aufnahmen des Angriffs und der iranischen Reaktion.

Das US-Magazin Wired untersuchte zahlreiche dieser Posts. Viele erreichten binnen Stunden Millionen von Abrufen. Sie haben einiges gemeinsam wie falsche Ortsangaben, veraltetes Bildmaterial oder komplett künstlich erzeugte Inhalte.

Alte Videos, neue Narrative

Ein besonders häufig geteiltes Video soll angeblich ballistische Raketen über Dubai zeigen. Tatsächlich stammt das Material aus Oktober 2024 und dokumentiert iranische Raketen über Tel Aviv. Der Beitrag wurde mehr als 4,4 Millionen Mal aufgerufen.

Ein anderes virales Video behauptet, ein israelischer Kampfjet sei über Iran abgeschossen worden. Mehrere Accounts verbreiteten die Sequenz, ein einzelner Post erreichte über 3,5 Millionen Views. Für einen Abschuss gibt es bislang keine eindeutigen Berichte.

Auch vermeintliche Analysen mit dem Anschein fachlicher Expertise erweisen sich als fragwürdig. Ein Account veröffentlichte ein Video mit Explosionen und behauptete, sechs iranische Hyperschallraketen hätten den israelischen Hafen Haifa getroffen. Das Material zeigt jedoch einen israelischen Angriff auf das syrische Verteidigungsministerium im Juli des Vorjahres. Die Methode ist simpel: Authentisches, aber altes Material wird aus dem Kontext gelöst und in eine neue Erzählung eingebettet.

Mis/Disinformation Thread - Iran/US & Israel 2026



This thread is for you to be aware of what reports/photos/videos are verified Fake News (with sources).



1. This shows an Iranian MIG-29, not a US or Israeli fighter jet. (Source: https://t.co/iRWxayZ9rg) pic.twitter.com/HIJqvT97rm — Tal Hagin (@talhagin) February 28, 2026

KI-Bilder und digitale Kriegspropaganda

Neben recycelten Videos kursieren zunehmend auch KI-generierte Bilder. Die regierungsnahe «Tehran Times» verbreitete ein offenbar künstlich erzeugtes Bild, das die vollständige Zerstörung eines US-Radars in Katar durch einen iranischen Drohnenangriff zeigen soll. Analysten identifizierten die typischen KI-Artefakte.

Zwar gibt es Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe auf das Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain. Hinweise auf einen erfolgreichen Schlag gegen Einrichtungen in Katar liegen jedoch nicht vor.

Pro-iranische Accounts nutzten wiederum echtes Bildmaterial vom Samstag, um angebliche Treffer in Israel zu melden. Ein vielfach geteiltes Foto, das einen iranischen Raketeneinschlag in Tel Aviv zeigen sollte, entpuppte sich als Aufnahme aus Dubai. Der ursprüngliche Post wurde gelöscht, zahlreiche Kopien blieben online.

This image, uploaded by Tehran Times, is AI-generated.



It's based on a Google Earth image from 2/10/2025 - One way to tell is that all the cars stayed in the exact same location. https://t.co/KkolH8egKQ pic.twitter.com/CNvkLB844s — Tal Hagin (@talhagin) February 28, 2026

Das Geschäftsmodell der Empörung

Fast alle besonders reichweitenstarken Beiträge stammen von Accounts mit blauem Haken. Seit der Umstellung des Verifizierungssystems unter Elon Musk ist das Häkchen kein Identitätsnachweis mehr, sondern Teil eines kostenpflichtigen Premium-Abonnements.

Diese Accounts können an Werbeeinnahmen beteiligt werden – abhängig von der Interaktion mit ihren Beiträgen. Reichweite wird damit direkt monetarisierbar, unabhängig vom Wahrheitsgehalt. Falschinformationen sind nicht nur politische Instrumente, sondern potenzielle Einnahmequelle.

Zwar existiert mit den sogenannten «Community Notes» ein Korrekturmechanismus, bei dem Nutzer irreführende Inhalte kennzeichnen können. Doch selbst wenn ein Hinweis erscheint, bleibt der ursprüngliche Post online. Wie viele Nutzer die falsche Information bereits gesehen haben, bevor eine Korrektur greift, ist unklar.

Plattform einmal mehr unter Druck

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Dass X in Krisenmomenten zur Drehscheibe ungeprüfter Informationen wird, ist kein neues Phänomen. Bereits zu Beginn des Israel-Hamas-Krieges oder während innenpolitischer Proteste in den USA dominierten Falschmeldungen zeitweise die Plattform.

Unter Musk wurde die Moderation zurückgefahren, viele frühere Trust-and-Safety-Teams aufgelöst. Offizielle Stellungnahmen zu konkreten Vorwürfen bleiben häufig aus. Auch im aktuellen Fall reagierte X nicht auf Anfragen.