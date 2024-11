«Marvel Rivals» erscheint bereits Anfang Dezember und dürfte für Fans der Franchise ein gutes Weihnachtsgeschenk sein. NetEase

Das Spiele-Jahr neigt sich dem Ende zu. Auch wenn es einzelne Highlights gab, war es nicht unbedingt ein Hammer-Jahr für Gamer. Der Winter könnte in dieser Hinsicht noch für Versöhnung sorgen.

Martin Abgottspon

«Lego Horizon Adventures»

Die ikonische Welt von Horizon trifft auf die kreativen Möglichkeiten von Lego. In «Lego Horizon Adventures» übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle der furchtlosen Aloy, die sich gemeinsam mit einer bunten Crew auf Mission begibt, die Welt zu retten und die Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu lüften. Neben actiongeladenen Kämpfen bietet das Spiel auch ein kooperatives Erlebnis, bei dem Freunde gemeinsam in der offenen Welt verschiedene Abenteuer erleben. Die knallbunte Lego-Grafik verspricht eine erfrischende Neuinterpretation der postapokalyptischen Kulisse, die Fans von Horizon bereits kennen und lieben.

Release: 14. November 2024

«Path of Exile 2»

Das düstere und komplexe Hack-and-Slash Rollenspiel «Path of Exile 2» führt Spieler zurück in die Welt von Wraeclast, wo seit dem Tod des Gottes Kitava die Machtkämpfe nicht abreissen. Der Nachfolger des beliebten Originals bietet eine tiefgreifende Geschichte, neue Charakterklassen und überarbeitete Mechaniken, die sowohl für Einsteiger als auch Veteranen interessant sind. Die düstere Atmosphäre, kombiniert mit actionreichen Kämpfen und einer riesigen Auswahl an Fähigkeiten, wird Fans des ersten Teils mit Sicherheit gleich wieder in ihren Bann reissen.

Release: 6. Dezember 2024

«Marvel Rivals»

Superhelden in einem völlig neuen Kontext: In «Marvel Rivals» stehen ikonische Helden und Schurken wie Spider-Man, Iron Man oder Doctor Doom im Mittelpunkt eines intensiven Third-Person-Hero-Shooters. Die Handlung basiert auf dem Konzept der «Timestream Entanglement», das verschiedene Marvel-Universen zusammenführt. Dabei können Spieler an bekannten Schauplätzen wie Wakanda oder New York packende Gefechte erleben. Mit einer Mischung aus Strategie, Action und Teamwork verspricht «Marvel Rivals» ein frisches Erlebnis für Fans des Genres.

Release: 6. Dezember 2024

«Indiana Jones and the Great Circle»

Der bekannteste Archäologe der Popkultur kehrt zurück. «Indiana Jones and the Great Circle» verbindet klassische Elemente der Reihe – Erkundung, knifflige Rätsel und rasante Action – mit moderner Technologie. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Indy und erleben ein brandneues Abenteuer, das rund um den Globus führt. Von Tempelruinen bis hin zu städtischen Labyrinthen warten zahlreiche Herausforderungen, die sowohl Geschick als auch Köpfchen erfordern. Besonders das brutale Kampfsystem in der Ego-Perspektive dürfte für intensive, aber auch nostalgische Momente sorgen.

Release: 9. Dezember 2024

«Cid Meier's Civilization 7»

Acht Jahre sind seit dem letzten Teil schon vergangen. Jetzt soll die gefeierte Strategiespiel-Serie «Civilization» mit dem siebten Teil neue Massstäbe setzen. Spielerinnen und Spieler übernehmen erneut die Führung einer Zivilisation und führen sie durch die Jahrtausende, von der Steinzeit bis in die Zukunft. Neu ist, dass der Titel erstmals gleichzeitig für Konsolen und PC erscheint, wodurch PS5-Nutzer ohne Verzögerung in das Abenteuer einsteigen können. Verbesserte Mechaniken, ein tiefgreifendes Diplomatie-System und immense Karten versprechen wieder Spielspass für Jahre.

Release: 11. Februar 2025

«Assassin's Creed Shadows»

Nach Jahren des Wartens erfüllt Ubisoft den Wunsch vieler Fans und verlegt die Assassin’s Creed-Reihe nach Japan. Shadows spielt in einer offenen Welt, in der die Spieler die Kontrolle über zwei Protagonisten übernehmen können: Naoe, die auf Stealth und Agilität setzt, und Yasuke, der im direkten Kampf mit schweren Waffen überzeugt. Gerade die Protagonisten sorgten bei Fans schon im Vorfeld für kontroverse Diskussionen. Dabei hätten die historischen Schauplätzen und die dynamischen Kämpfe so viel mehr Beachtung verdient.

Release: 14. Februar 2025

«Monster Hunter Wilds»

Mit «Monster Hunter Wilds» hebt Capcom die beliebte Reihe auf ein neues technisches Niveau. Als erstes Spiel der Serie, das ausschliesslich für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt wurde, verspricht es atemberaubende Grafiken und noch epischere Kämpfe. Spieler können sich auf eine riesige offene Welt mit neuen, herausfordernden Monstern freuen. Neben Solo-Quests wird auch der beliebte Koop-Modus zurückkehren, in dem man gemeinsam mit Freunden auf die Jagd gehen kann.

Release: 28. Februar 2025

«Tales of the Shire»

Ein Spiel für alle, die die hektischen Schlachten und düsteren Welten einmal hinter sich lassen wollen. «Tales of the Shire» von Weta Gameshop lädt Spielerinnen und Spieler in eine gemütliche Hobbit-Welt ein, in der sie ihren eigenen Hobbit erschaffen, ein Häuschen einrichten und einen idyllischen Alltag im Auenland geniessen können. Von der Pflege des eigenen Gartens bis hin zu freundlichen Begegnungen mit anderen Bewohnern der Shire – das Spiel bietet ein charmantes und entschleunigendes Erlebnis. Für Herr-der-Ringe-Fans , die ein wenig Ruhe suchen, ist dieser Titel ein absolutes Muss.

Release: 25. März 2025