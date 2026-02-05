  1. Privatkunden
Pünktlich fürs Weihnachtsgeschäft Der Termin für «GTA 6» ist bestätigt – was du zum Spiel wissen musst

Martin Abgottspon

5.2.2026

Pünktlich für das Weihnachtsgeschäft wird «GTA 6» erhältlich sein.
Pünktlich für das Weihnachtsgeschäft wird «GTA 6» erhältlich sein.
Rockstar Games

Das Warten auf den wohl bedeutendsten Spiele-Release des Jahrzehnts nähert sich. Rockstar Games hat den 19. November 2026 als offiziellen Veröffentlichungstermin für «Grand Theft Auto VI» bestätigt. Eine Übersicht.

Martin Abgottspon

05.02.2026, 14:13

Wann ist der Release – und für wen?

Die Bestätigung des Release-Termins auf den 19. November 2026 beendet monatelange Spekulationen über weitere mögliche Verzögerungen. Rockstar Games verfolgt dabei eine bewährte, wenn auch für PC-Nutzer schmerzhafte Strategie. Das Spiel erscheint zunächst exklusiv für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S.

Eine Version für den PC wird voraussichtlich erst mit einer Verzögerung von einem Jahr, also Ende 2026 oder Anfang 2027, folgen. Klar ist zudem die technologische Grenze. Hardware der Vorgängergeneration (PS4/Xbox One) bleibt aufgrund der hohen Anforderungen an die Rechenleistung vollständig aussen vor.

Wie definiert Leonida die «Open World» neu?

Schauplatz von GTA 6 ist der fiktive Bundesstaat Leonida, eine satirische Adaption Floridas. Das Zentrum bildet die Metropole Vice City, die durch ihre neonbeleuchtete Ästhetik und ein dichtes urbanes Geflecht besticht. Rockstar verspricht die bisher «ambitionierteste Spielwelt» der Firmengeschichte.

Welche Rolle spielt die soziale Medialisierung im Gameplay?

Ein markantes Detail aus den Trailern deutet auf eine tiefgreifende Integration moderner Kommunikationsformen hin. Die Möglichkeit, im Spiel digitale Inhalte im Stile von TikTok aufzuzeichnen, spiegelt den gesellschaftlichen Wandel seit dem Erscheinen des Vorgängers im Jahr 2013 wider. Dies lässt darauf schliessen, dass die Interaktion mit der Spielwelt über klassische Missionen hinausgeht und eine mediale Ebene einbezieht, die das Verhalten der Spielfiguren und der Umwelt beeinflussen könnte.

Mit welcher Preisstrategie müssen Konsumenten rechnen?

Während der Preis für GTA 5 im Jahr 2013 noch bei etwa 60 bis 70 Franken lag, steht die Branche heute vor einer veränderten Kostenstruktur. Experten erwarten für ein Projekt dieser Grössenordnung eine Anpassung an das moderne Premium-Preissegment. Besonders für den Schweizer Markt wird aufgrund der Kaufkraft und lokaler Marktbedingungen mit einem signifikanten Aufschlag gerechnet. Offizielle Zahlen bleibt Rockstar schuldig, doch die Entwicklungskosten in Milliardenhöhe dürften sich in der Preisgestaltung widerspiegeln.

Bis zum Release wird man sich bei Rockstar Games kaum ausruhen können.
Bis zum Release wird man sich bei Rockstar Games kaum ausruhen können.
Rockstar Games

Kann Rockstar den eigenen Erwartungsdruck kompensieren?

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Nach 13 Jahren Entwicklung ist GTA 6 mehr als nur ein Spiel; es ist ein ökonomisches Phänomen. Die Integration von optimierten Schnellreisesystemen und einer lebendigen, kriminellen Unterwelt in einem noch nie dagewesenen Maßstab soll die Langlebigkeit garantieren. Die entscheidende Frage bleibt jedoch, ob das finale Produkt die durch die lange Wartezeit ins Unermessliche gestiegenen Ansprüche der Community erfüllen kann oder ob die Ambition an der Realität der Hardware-Limits scheitert.

