Im neuen «GTA 6»-Trailer wird mehr zur Story bekannt gegeben. Rockstar Games

Die kürzliche Verschiebung von «GTA 6» auf Mai 2026 sorgte bei Spielern für Enttäuschung. Nun versöhnt Rockstar Games die Fans dafür mit einem bildgewaltigen Vorgeschmack auf das neue Kapitel der Kultserie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rockstar Games veröffentlicht zweiten Trailer zu GTA 6 und bestätigt die Rückkehr nach Vice City mit den Protagonisten Jason und Lucia.

Bereits bekannt war eine Verschiebung der Veröffentlichung auf den 26. Mai 2026.

Der Trailer gibt tiefe Einblicke in Story, Figuren und Spielwelt und unterstreicht den cineastischen Anspruch des Titels. Mehr anzeigen

Mehr als 500 Tage nach dem ersten Trailer hat Rockstar Games am Montag den zweiten offiziellen Clip zu Grand Theft Auto VI veröffentlicht – und damit nicht nur neue Einblicke in Handlung und Figuren gewährt, sondern auch bestätigt, was Fans seit Monaten vermuten: Die Rückkehr nach Vice City ist Realität.

Auf der Flucht durch den Sonnenstaat

Im Zentrum des neuen Trailers stehen die beiden Protagonisten Jason und Lucia, die als kriminelles Duo à la Bonnie und Clyde durch den fiktiven US-Bundesstaat Leonida ziehen. Êine klare Anspielung auf das reale Florida. Die gezeigten Szenen liefern dabei nicht nur Hinweise auf eine dichte Erzählstruktur, sondern auch auf eine Spielwelt, die in puncto Grösse und Detailreichtum neue Massstäbe setzen dürfte.

Die offizielle Beschreibung bringt das Setting auf den Punkt: «Jason und Lucia wussten schon immer, dass sie keine Chance haben. Doch als ein leichter Coup schiefgeht, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes Amerikas wieder.» Damit kündigt Rockstar nicht nur eine Story mit klassischem Outlaw-Pathos an, sondern auch eine breite narrative Bühne, die sich über ganz Leonida erstrecken soll.

Vice City in neuem Glanz

Fans der Serie erkennen in der Kulisse schnell bekannte Elemente: Neonlichter, Palmen, Strandpromenaden – Vice City ist zurück, und zwar in einer visuell aufpolierten Form, die auf aktuelle Konsolenhardware abgestimmt ist. Der Trailer deutet an, dass die gezeigten Szenen aus der PlayStation-5-Version stammen. Untermalt wird das Ganze vom Song «Hot Together» der Pointer Sisters, der Retro-Vibes mit einem zeitgemässen Anstrich verbindet.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Noch vergangene Woche hatte Rockstar die Verschiebung des Releasetermins bekannt gegeben. Statt Herbst 2025 soll GTA 6 nun im Mai 2026 erscheinen. Die Begründung fiel deutlich aus, Qualität habe oberste Priorität. In einem offiziellen Statement hiess es: «Wir hoffen auf euer Verständnis, dass wir diese zusätzliche Zeit brauchen, um die Qualität zu liefern, die ihr erwartet und verdient.»

Auch Publisher Take-Two stellte sich demonstrativ hinter Rockstar. CEO Strauss Zelnick betonte, man nehme die Entwicklung der Titel sehr ernst und wolle dem Team den nötigen Raum geben, um das Spiel fertigzustellen. «Wir bleiben unserem Engagement für Spitzenleistungen treu.»