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CEO im Interview Einige Spieler müssen doch noch länger auf «GTA 6» warten

Martin Abgottspon

18.5.2026

«GTA 6» wird im November zunächst nur für Konsolen erscheinen.
«GTA 6» wird im November zunächst nur für Konsolen erscheinen.
Rockstar Games

Einer der meisterwarteten Spieletitel der Videospielgeschichte lässt einen grossen Teil seiner potenziellen Käuferschaft im Regen stehen. Viele haben aber auch schon damit gerechnet.

Martin Abgottspon

18.05.2026, 08:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «GTA 6» erscheint zunächst exklusiv für Playstation und Xbox wie Take-Two-Chef Strauss Zelnick in einem Interview bestätigt.
  • Obwohl PC-Spiele inzwischen 45 bis 50 Prozent der Verkäufe grosser Titel ausmachen, verzögert Rockstar den PC-Release bewusst.
  • Die PC-Community rechnet laut Reddit-Diskussionen frühestens Ende 2027 oder Anfang 2028 mit einer PC-Version.
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Am 19. November 2026 soll «Grand Theft Auto 6» für PlayStation und Xbox erscheinen. Der PC geht leer aus. Was viele Fans bereits befürchtet hatten, bestätigte Take-Two-Chef Strauss Zelnick nun offiziell in einem Interview mit Bloomberg.

Zelnick begründete die Entscheidung mit einer klaren Priorität: «Wir starten immer auf Konsolen. Bei einem Release dieser Grössenordnung wird man vor allem daran gemessen, wie gut man sein Kernpublikum bedient.» Wer dieses Publikum nicht als Erstes und am besten bediene, werde auch anderswo keine Käufer ansprechen.

Pünktlich fürs Weihnachtsgeschäft. Der Termin für «GTA 6» ist bestätigt – was du zum Spiel wissen musst

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Diese Logik mag für ein Unternehmen, das auf Blockbuster-Erlöse angewiesen ist, nachvollziehbar sein. Zumal «GTA 6» nach über acht Jahren Entwicklungszeit und mit tausenden beteiligten Entwicklerinnen und Entwicklern zu einem der teuersten Produktionen der Unterhaltungsbranche zählt. Der Druck sei «sehr, sehr aufregend – und beängstigend», räumt Zelnick selbst ein.

Ein wachsender Markt wird vertröstet

Dass ausgerechnet der PC hinten ansteht, ist aus wirtschaftlicher Perspektive bemerkenswert. Zelnick selbst gab zu, dass grosse Spiele auf dem PC inzwischen «45 bis 50 Prozent» der Verkäufe erzielen. Ein Marktanteil, der die Plattform längst zur ernsthaften Einnahmequelle gemacht hat. Umso paradoxer wirkt die Entscheidung, dieses Segment bewusst zu verzögern.

Geduld ist gefragt. Aktie im freien Fall – «GTA 6» wird erneut verschoben

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Die Antwort darauf dürfte aber auch wirtschaftlicher Natur sein. Eine zeitversetzte PC-Version ermöglicht es Rockstar, denselben Titel faktisch zweimal zu vermarkten. Zelnick deutete an, dass eine spätere PC-Veröffentlichung «wirtschaftlich sehr attraktiv» sein könnte. Offiziell angekündigt ist sie bislang nicht.

Zwischen Gewissheit und Geduld

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Für die PC-Community ist die Situation vertraut: Bereits bei «GTA 5» und «Red Dead Redemption 2» erschienen die PC-Versionen mit erheblichem Abstand zum Konsolenlaunch und galten technisch oft als die ausgereiftesten Fassungen. In Reddit-Foren spekulieren Nutzerinnen und Nutzer bereits über einen möglichen PC-Release Ende 2027 oder Anfang 2028.

Ob Rockstar die Wartezeit diesmal kürzer hält oder die bewährte Strategie konsequent wiederholt, ist offen. Fest steht: Mit einem PC-Markt, der fast die Hälfte des Umsatzes grosser Titel ausmacht, dürfte das Schweigen über eine PC-Version nicht lange andauern.

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