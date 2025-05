Herzergreifend unvollkommen

«Shogun» hat dich begeistert? Dann gib «Rise of the Ronin» eine Chance

In «Rise of the Ronin» schlüpft man endlich wieder einmal selber in die Rolle eines Samurai. Das besondere hierbei ist, dass einem die Story fast mehr fordert als die epischen Kämpfe.

Von Martin Abgottspon