Im Digitalzeitalter sind die Perspektiven der Computerspiele-Branche zwar positiv, derzeit kriselt es aber. Bei der Gamescom gibt man sich dennoch gut gelaunt – und feiert aufwendig gemachte Spiele.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gamescom in Köln hat begonnen und erwartet Hunderttausende Besucher trotz Herausforderungen in der Games-Branche.

Steigende Kosten und schwächere Nachfrage setzen viele Spielefirmen unter Druck, was bereits zu zahlreichen Entlassungen geführt hat.

Bei der Opening Night Live wurden Spiele-Highlights wie «Dune Awakening», «Call of Duty: Black Ops 6» oder «Kingdom Come Deliverance 2» gezeigt. Mehr anzeigen

Nach dem Start der weltgrössten Messe für Computerspiele und Videospiele, der Gamescom in Köln, will die Branche ihre aktuellen Probleme überwinden. Wegen gestiegener Kosten und einer schwächeren Nachfrage sind viele Games-Firmen unter Druck. Weltweit haben schon jetzt deutlich mehr Mitarbeiter der Branche konjunkturbedingt ihre Jobs verloren als im ganzen Vorjahr.

Auch in Deutschland mussten einige kleinere Studios aufgeben. Die Gamescom wiederum will nun bis Sonntag Optimismus verbreiten und das Wachstumspotenzial der Branche betonen.

Auftakt für die Publikumsmesse, die im vergangenen Jahr 320'000 Besucherinnen und Besucher in die Kölner Messehallen brachte, war die «Opening Night Live» am Dienstagabend, eine Veranstaltung mit einer Vielzahl an kurzen Werbefilmen neuer Spiele.

Bei der Show ging es um visuelle Reisen in die Vergangenheit, um düstere Gegenwartsentwürfe oder apokalyptische Zukunftsvisionen, in denen das Böse besiegt werden muss. Zu sehen waren Werbefilme vom Mittelalter-Ritterspiel «Kingdom Come Deliverance II», vom Shooter-Game «Call of Duty: Black Ops 6» und vom Zombie-Gemetzel «Dying Light: The Beast».

In «Dune Awakening» kämpfen die Gamer auf dem Wüstenplanet Arrakis zunächst ums nackte Überleben und später um Macht und Einfluss. Die Macher des visuell opulenten Spiels dürften auf Fans der Kinofilme hoffen, denen die Sandwürmer bereits auf der Leinwand begegnet sind.

Die grossen US-Technologiekonzerne sind präsent

Die Präsenz grosser US-Konzerne war bei der Show am Dienstagabend vor mehr als 4'000 Zuschauern unübersehbar. So wurden etwa die Serie «Secret Level» von Amazon Prime und das Spiel «Squid Game: Unleashed» von Netflix vorgestellt.

Für das an die Comicreihe angelehnte Actionspiel «Batman: Arkham Shadow» braucht man die Virtual-Reality-Brille Quest 3 vom Facebook-Konzern Meta. Nach der Show am Abend sollen die Türen zu den anderen Messehallen am Mittwochvormittag öffnen, um Zugang zu den Ständen der unterschiedlichen Firmen zu gewähren.

Gamescom als Publikumsmagnet

Die Gamescom ist eine Publikumsmesse, Tickets sind also im freien Verkauf erhältlich. Allerdings kommen auch viele Firmenvertreter, um Kontakte zu knüpfen und Geschäfte anzubahnen. Spielefans können neue Games ausprobieren. Der Samstag ist schon ausverkauft, am Sonntag endet das Event. Bis dahin dürften auch viele bunt gekleidete Cosplayer, die an Figuren aus Serien und Spielen erinnern, auf dem Messegelände zu sehen sein.

Die Messe hatte 2019 ihr bisher bestes Jahr mit 373.000 Besuchern. Danach setzte die Corona-Flaute ein. Die Vorzeichen für dieses Jahr sind gut, schliesslich hat die Messe ihr Angebot erweitert: Mehr als 1.400 Aussteller aus 64 Ländern präsentieren neue Video- und Computerspiele sowie andere technische Innovationen und Dienstleistungen. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

