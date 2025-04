Die Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni auf den Markt. blue News

In zwei Monaten kommt die neue Nintendo-Konsole auf den Markt. Ich konnte sie in Paris bereits testen und bin begeistert. Lediglich eine zu ehrgeizige Mitspieler waren etwas störend. Oder verstörend.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni und ist mit verbesserten Joycons mit Mausfunktion und einem integrierten Mikrofon für Game-Chat ausgerüstet.

Neben etlichen technischen Upgrades punktet die Switch 2 auch mit neuen Spielen wie «Mario Kart World», «Donkey Kong Bananza» und Exklusivtiteln von Drittstudios wie «The Duskbloods».

Mit dem neuen Nintendo-Online-Abo lassen sich erstmals auch GameCube-Klassiker spielen.

Es soll sich niemand in die Irre geführt fühlen hier. Mit der Soundausgabe der neuen Nintendo Switch 2 ist alles in Ordnung. Das schon mal vorne weg. Meine Ohren haben in Paris trotzdem gelitten, dazu aber später mehr.

Anfangen möchte ich mit der absolut überwältigenden Präsentation und Kulisse, die Nintendo diese Woche im Grand Palais in Paris aufgebaut hat. Auf zwei Stockwerken des ehrwürdigen Ausstellungsgebäudes standen hunderte von Nintendos neuer Konsole. Ein Anblick, bei dem definitiv nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Vor allem, weil die Konsole erst am 5. Juni offiziell auf den Markt kommt.

Wo sonst eher Kunst zu finden ist, stand diese Woche vieles ganz im Zeichen der Spiele. Bild: blue News

Auf die Details kommt es an

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Switch 2 gar nicht so deutlich von ihrem Vorgänger wie das bei Nintendo sonst in der Vergangenheit der Fall war. Das Display ist etwas grösser, die Auflösung etwas höher. Zudem wirken dank der optimierten Bildwiederholungsrate die Spiele flüssiger.

Die grossen Änderungen gegenüber der Switch 1 sind dann eher bei den Details auszumachen. Insbesondere bei den neuen Joycons. Diese werden magnetisch an die Switch 2 angebracht und da halten sie auch tatsächlich richtig gut.

Für. viele Tests nutze ich die Joycons allerdings im freien Modus. Denn bei der Switch 2 dienen diese neuerdings dank Sensoren auf der Innenseite auch als Maus. Verspielt wie man es von Nintendo kennt, steuere ich damit etwa einen Rollstuhl beim Basketballspielen oder werde bei Minigames quasi vom Büro-Alltag eingeholt, indem ich Briefe mit der Maus möglichst schnell sortieren muss.

Für den Härtetest der neuen Funktion schiesse ich mich dann noch durch «Metroid Prime 4: Beyond» und war wirklich überrascht wie präzis und intuitiv sich alles anfühlt. Auch das Feedback der Joycons ist extrem passend. Egal ob man etwas zieht, sprüht oder eben schiesst.

Die Maus überzeugt. In praktisch allen Fällen spielte ich allerdings auch auf soliden Mausmatten, die wohl Voraussetzung für ein geschmeidiges Spielerlebnis sind. Dann aber kann die Maus wirklich einen Mehrwert bieten. Insbesondere auch für Liebhaber von Strategie- und Aufbauspielen, die ohne Maus oft etwas mühsam zu bedienen sind. Kleiner Tipp an dieser Stelle: das neue «Civilization 7» wird ebenfalls noch in diesem Jahr auf der Switch 2 verfügbar sein.

Die neuen Joycons der Switch 2 funktionieren auch als Maus. Bild: Nintendo

Für mehr Gemeinsamkeit ist gesorgt

Die zweite grosse Neuerung ist ein C-Knopf am rechten Joycon, der den neuen Game Chat startet. Mit dem neu eingebauten Mikrofon quaselt man dort ganz unkompliziert mit seinen Freunden und braucht dafür auch kein Headset. Das Mikrofon soll sogar so gut sein, dass es über weitere Distanz funktioniert und Störgeräusche rausfiltert. Wie gut das in der Praxis tatsächlich funktioniert, konnte ich leider nicht rausfinden.

Die Lautstärkepegler allerdings funktionieren wirklich sehr gut. Und jetzt kommen wir auch zur Stelle mit meinem Beinah-Ohrenschaden. Beim einen Minispiel sollte man Bowser nämlich glücklich machen, indem man ihm so laut wie möglich zujubelt. Während die meisten Spieler leicht beschämt ein bisschen ins Mikrofon trällerten, nahm die Frau zu meiner rechten die Aufforderung so ernst, dass fast der ganze Grand Palais zu zittern begann. Für den Sieg hat es ihr gereicht. Problemlos.

Nebst dem Game-Chat kann man mit dem C-Knopf ausserdem eine Screen-Sharing-Funktion aktivieren und so seine Spielesitzung mit Freunden teilen. Wer auf das volle Programm setzt, schliesst noch eine Kamera an. Ein weiterer USB-C-Anschluss erleichtert dieses Vorhaben gegenüber der Switch 1.

Ein «Mario Kart» für Entdecker

Für den Preis von 469 Franken können sich Nintendo-Fans wirklich auf die Switch 2 freuen. Vor allem, weil nicht nur die Hardware überzeugt, sondern auch einige neue Spiele vorgestellt wurden.

Wer zum Preis der Konsole noch 40 Franken dazu legt, kriegt mit «Mario Kart World» eines der meist erwarteten Spiele gleich mit dazu. Bei diesem kann man neu mit bis zu 24 Gegnern um die Wette fahren. Ausserdem gibt es neue Items, Fahrzeuge und wer schon immer mal Lust hatte die Landschaften abseits der Kartbahnen zu erkunden kann das ebenfalls tun.

Weitere Spiele-Highlights sind «Donkey Kong Bananza», «Hyrule Warriors: Age of Imprisonment» oder «Kirby AirRiders». Hinzu kommen zahlreiche Titel von Drittstudios. Darunter auch Top-Spiele wie «Elden Ring: Tarnished Edition», «Hades 2», «Split Fiction», «EA Sports FC» und viele weitere. Ausgewählte Switch-1-Games bekommen zudem ein Upgrade, das auch neue Inhalte mit sich bringt. Hier werden aber nochmal 10 bis 20 Franken Aufpreis fällig.

In «Mario Kart World» kann man künftig mit weit mehr Gegnern um die Wette fahren. Bild: blue News

Was die Hardcore-Gamer freut

Und nun noch zu den zwei Ankündigen, welche unter den grösstenteils sehr spieleaffinen Journalisten und Influencern die grösste Begeisterung ausgelöst haben.

Zum einen wäre dies das Nintendo-Online-Abo, mit welchem man neu auch Klassiker von der GameCube spielen kann. Zum Start sollen folgende drei Games spielbar sein: «The Legend of Zelda: The Wind Waker», «Soul Calibur II» und «F-Zero GX». Besitzer der alten Konsole kommen nicht in den Genuss dieser nostalgischen Perlen. Zum Verkaufsstart wird es auch einen speziellen Gamecube-Controller geben. Dieser verfügt wie die neuen Joycons ebenfalls einen über einen C-Knopf.

Alte Controller wie jener des Gamescubes bekommen für den Launch der Switch 2 ein Upgrade. Bild: blue News

Zweiter Höhepunkt ist die Ankündigung von «The Duskbloods». Das neuste Werk aus dem Hause From Software soll im nächsten Jahr exklusiv für die Switch 2 verfügbar sein.

Bei allem Erfolg, welcher das Studio mit seinen «Souls»-Spielen und «Elden Ring» hatte, könnte diese Exklusivität durchaus dazu führen, dass sich der eine oder andere Playstation-Besitzer nun doch überlegt eine Switch 2 zu kaufen.