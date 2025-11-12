Gleich zwei beliebte Animationsfilmreihen präsentieren die ersten Bilder zu ihren neusten Abenteuern. «Super Mario Galaxy» und «Toy Story 5» kommen beide 2026 in die Kinos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem grossen Erfolg von «Der Super Mario Bros. Film» dürfen sich Fans der Videospiel-Verfilmung auf den zweiten Teil freuen.

Im neuen Trailer zu «Super Mario Galaxy» ist zu sehen, wie Mario, Luigi und Peach es nun auch mit Bowser Junior, dem Sohn ihres grossen Widersachers zu tun bekommen.

Kinostart von «Super Mario Galaxy» ist voraussichtlich im April 2026.

Auch die Spielzeughelden von «Toy Story» feiern ihr Comeback und müssen sich gegen ein High-Tech Tablet behaupten.

Kinostart von «Toy Story» ist am 18. Juni 2026. Mehr anzeigen

«Der Super Mario Bros. Film» wurde sowohl von Fans des populären Videospiels als auch von der Kritik gefeiert und war ein kommerzieller Grosserfolg. Weltweit spielte der Film mehr als 1,3 Milliarden Dollar ein.

Der Animationshit glänzte mit zahlreichen coolen Referenzen an das Game, vielen flotten Sprüchen und einer treffenden visuellen Umsetzung. Ein Film, an dem sowohl Jung und Alt ihre Freude haben.

Nun melden sich Mario, Luigi, Peach und Co. zurück für ihr nächstes Abenteuer. Und diesmal geht's ab ins Weltall. Im neuen Trailer ist zu sehen, wie sie den Bösewicht Bowser zwar mittlerweile in Schach halten können, aber es nun mit dessen Sohn Bowser Junior zu tun bekommen.

Auch die beliebten Spielzeughelden melden sich zurück

Die Spielzeughelden Buzz und Woody kommen 2026 ebenfalls zurück in die Kinos und präsentieren den ersten witzigen Teaser zu «Toy Story 5».

Im fünften Teil der Animationsfilmreihe treffen sie auf Lilypad, ein froschförmiges High-Tech Tablet.

Lilypad stellt Buzz, Woody, Jessie und den Rest der Gang vor völlig neue Herausforderungen, da mit ihr das digitale Spielzeugzeitalter im Kinderzimmer eingeläutet wird.

Der Animationsspass TOY STORY 5 startet am 18. Juni 2026 in den Deutschschweizer Kinos.

