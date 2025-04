In einer gigantischen Präsentation liess Nintendo diesen Mittwoch die Katze zu seiner neuen Konsole aus dem Sack. Die wichtigsten Details von der Nintendo Direct im Überblick.

Wann kommt die Switch 2 auf den Markt?

Die neue Nintendo Switch 2 erscheint offiziell am 5. Juni 2025. Vorbestellungen starten bereits am 8. April. Zum Launch gibt es auch ein Bundle mit dem heiss erwarteten Spiel «Mario Kart World».

Die Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni auf den Markt. Nintendo

Was wird die Switch 2 kosten?

Die Switch 2 allein kostet 469 Franken, während das Bundle mit «Mario Kart World» mit 509 Franken zu Buche schlägt. Nintendo behält zudem die bisherigen Modelle im Angebot. Die ursprüngliche Switch liegt bei rund 250 Franken, die OLED-Variante bei etwa 300 Franken.

Was ist neu an der Switch 2?

Optisch erinnert die Switch 2 an ihren Vorgänger, wächst jedoch deutlich in der Grösse: Der Bildschirm misst nun 7,9 Zoll und unterstützt Full-HD mit 1080p und HDR. Besonders auffällig sind die neuen Joy-Con 2-Controller, die magnetisch an der Konsole haften und dank eingebauter optischer Sensoren auch als Maus verwendet werden können – ideal für Strategiespiele wie «Civilization VII» oder auch für Shooter, damit man ein bisschen besser zielen kann.

Die beiden Modelle im direkten Vergleich. Nintendo

Welche innovativen Funktionen gibt es sonst?

Nintendo hat mit «GameChat» eine neuartige Online-Kommunikationsfunktion eingeführt. Ein einfacher Druck auf den neuen C-Knopf am Controller genügt, um mit bis zu 12 Freunden Voice- oder Video-Chats zu starten, als sässen alle gemeinsam auf einer Couch. Zudem bietet die «GameShare»-Funktion die Möglichkeit, Spiele mit Freunden zu teilen, auch wenn diese die Spiele selbst nicht besitzen.

Wie leistungsstark ist die Switch 2?

Mit der Switch 2 wagt Nintendo einen grossen technischen Sprung: 4K-Auflösung bei bis zu 120 FPS sind im TV-Modus möglich, während die Handheld-Version flüssige 1080p bietet. Das Speicherproblem der Vorgänger ist ebenfalls gelöst – satte 256 GB interner Speicher stehen zur Verfügung, achtmal mehr als beim Vorgänger.

Welche Games sind zum Launch spielbar?

Gleich zum Launch wartet Nintendo mit einigen Top-Titeln auf. «Mario Kart World» verspricht Rennen mit bis zu 24 Spielern und neue Freiheiten abseits der Rennstrecke. Weitere Highlights wie «Donkey Kong Bananza», «Metroid Prime 4», «Cyberpunk 2077», «Elden Ring» und «Hogwarts Legacy» folgen kurz darauf oder ebenfalls zum Launch. Beliebte Klassiker erhalten ebenfalls optimierte Switch-2-Editionen.

Kann ich meine bisherigen Switch-Spiele weiterhin spielen?

Ja, die Nintendo Switch 2 ist abwärtskompatibel. Fast alle bestehenden Switch-Spiele laufen problemlos auf der neuen Konsole. Ausserdem können digital gekaufte Spiele künftig dank virtueller Softwarekarten unkompliziert verliehen oder sogar auf einer zweiten Konsole genutzt werden.