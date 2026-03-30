«Crimson Desert» ist einfach riesig. Wer alles sehen will, investiert dutzende von Stunden in das Spiel. Pearl Abyss

«Crimson Desert» galt als erster heisser Anwärter für das Spiel des Jahres 2026. Ich kam mir zu Beginn komplett verloren vor. Nach dutzenden Stunden habe ich mich jetzt dafür in der Spielewelt verloren. Aber warum eigentlich?

Kliff stirbt innerhalb der ersten Spielminuten. Die Kehle durchgeschnitten, die Truppe zerschlagen, der Körper treibt im Fluss. Doch eine mysteriöse Kraft holt den Hauptprotagonisten zurück, ein freundlicher Bürger zieht ihn aus dem Wasser, und kurz darauf putzt der wiederauferstandene Söldnerführer einen Schornstein und rettet eine Katze vom Dach. Der Einstieg verrät viel über das Spiel. Nicht über seine Schwächen, sondern über seine eigentümliche Logik.

Kliff ist Anführer der Graumähnen, einer Söldnertruppe im Dienst des Königs, und er hat nach seinem Tod eigentlich allen Grund zur Verbitterung. Stattdessen bleibt er weitgehend stumm, kommentiert das Weltgeschehen kaum und wirkt angesichts politischer Intrigen, mysteriöser Mächte und des Verlusts seiner gesamten Truppe bemerkenswert gleichmütig.

Die Hauptgeschichte bestehend aus dem Wiedervereinen der Truppe, Aufdecken der Machenschaften im Reich Pywel und dem Ergründen der Kraft, die ihn zurückbrachte, erstreckt sich über schätzungsweise 50 Stunden und erreicht dabei nie mehr als das Niveau eines funktionalen roten Fadens. Das ausgelutschte Motiv des Auserwählten, dem die Welt ihre Rettung verdankt, trägt nicht gerade zur Originalität bei.

Was das Spiel erzählerisch ausbremst, ist weniger die Geschichte selbst als ihre Montage. Kapitel hängen mitunter ohne erkennbare Verknüpfung aneinander, Quests poppen ohne Vorwarnung im Log auf, und die pompös inszenierten Zwischensequenzen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die dramaturgische Spannung häufig fehlt. Sobald jedoch Nebenfiguren wie der organisatorische Marius oder der notorisch betrunkene Yann zur Truppe stossen, gewinnt das Spiel punktuell an Wärme. Allerdings nicht genug, um mich von Beginn weg zu fesseln. Eher das Gegenteil war der Fall.

Pearl Abyss

Ein Kampfsystem am Rande der Überforderung

Doch wo die Narration auf Sparflamme köchelt, dreht das Kampfsystem voll auf. Leichte und schwere Schläge, Ausweichrollen, Blocken und Parieren – das klingt nach Standard, ist aber nur der Anfang. Wer tiefer einsteigt, bekommt ein System, das Paraden mit Schild, Entwaffnungsschläge, Wurfangriffe im Wrestling-Stil, Magiefokus und Luftkombos auf einem einzigen Controller unterbringt. Manche Kombinationen verlangen zwar akrobatische Fingerkombinationen und trotzdem oder gerade deshalb fühlt man sich richtig mächtig, wenn man sie einmal beherrscht.

Man muss auch nicht alles beherrschen. Wer sich auf die Grundmechaniken beschränkt und ein, zwei Spezialfähigkeiten dazunimmt, kommt ordentlich durch das Spiel. Wer aber nach zehn Stunden Übungszeit selbstbewusst pariert und mit Ausfallschritten über das Schlachtfeld gleitet, versteht, warum das System seinen Ruf verdient.

Neben Hauptfigur Kliff stehen nach und nach noch weitere spielbare Charaktere zur Verfügung. Zu ihnen zählen etwa die flinke Kämpferin Damiane oder der schwere Ork Oongka, die mit ihren Waffen dem Spiel nochmal eine neue Dimension verleihen.

Bosse als Rätsel, Progression als Belohnung

Die über 70 Bosskämpfe sind als eine Art spielbare Denksportaufgaben konzipiert. Ein fliegender Schattendämon lässt sich auf gewöhnlichem Weg nicht angreifen – erst wer begreift, wie man schnell genug in die Luft gelangt, um eine magische Faust zu landen, beendet den Kampf nach drei Treffern. Wer es nicht begreift, erlebt eine zermürbende Begegnung. Diese Logik zieht sich durch das gesamte Spiel. Bestimmte Techniken sind nicht Kür, sondern Pflicht. Das erzeugt gelegentlich Frust, aber häufiger das befriedigende Gefühl, ein System wirklich verstanden zu haben.

Die Charakterentwicklung funktioniert über sogenannte Abyss-Artefakte, die durch Kämpfe, Erkundung oder das Lösen von Rätseln erworben werden. Mit ihnen schaltet man Fähigkeiten im Fähigkeitenbaum frei, verbessert Grundwerte oder investiert in Ausrüstung. Viele Skills lassen sich auch direkt in der Spielwelt erlernen, indem man Feinden beispielsweise beim Kämpfen zuschaut.

Das Inventar hingegen ist ein echtes Ärgernis: Waffen, Rohstoffe, Questitems, Rezepte und sogar der Silbervorrat konkurrieren um begrenzte Slots. Besonders in den ersten Stunden führt das regelmässig zur Meldung, dass kein Platz mehr vorhanden ist. In einem Spiel, das auf Entdeckung und Sammeln ausgelegt ist, ein spürbarer Dämpfer. Man muss den Entwicklern aber zu Gute halten, dass sie auf die Kritik hören und so die ursprünglich 20 auf 50 Plätze erweitert wurden. Ausserdem ist ein Lagersystem für Crafting-Materialien angekündigt.

Eine Welt, die sich selbst erklärt

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Was «Crimson Desert» von der Masse der Open-World-Spiele abhebt, ist nicht ein einzelnes System, sondern deren Verdichtung. Wer einen Fischereihafen von Banditen befreit, sieht zu, wie die Bevölkerung zurückkehrt, neue Händler erscheinen und der eigene Ruf bei der zugehörigen Fraktion steigt. Dies wiederum führt zu neuen Missionen, Herausforderungen und Vergünstigunge.

Ein Waldvolk erschliesst sich nur, wer herausfindet, wie man überhaupt ins Dorf gelangt. Für eine Handelsgilde deckt man einen Verräter auf und schaltet dafür ein vollständiges Handelssystem frei, das Wechselkurse und Kutschenkapazitäten berücksichtigt. Die Welt verändert sich, und gelegentlich spricht einen ein Fremder an, um sich für eine Tat zu bedanken, deren Konsequenz man gar nicht vorhergesehen hatte.

Dazu kommt eine visuelle Qualität, die auf dem PC gemäss Kritiken zu den eindrucksvollsten der vergangenen Jahre zählt. Ich habe das Spiel auf der Playstation 5 getestet, wo der Leistungsmodus die angestrebten 60 Frames pro Sekunde nicht stabil halten konnte. Balance- und Qualitätsmodus liefern hingegen ein rundes Bild, das trotz kleinerer Mängel wie flackernden Ray-Tracing-Effekten zu den optischen Highlights auf Konsolen zählt.

Pearl Abyss

Wie wichtig ist eine gute Geschichte überhaupt?

Nach mehr als 50 Stunden schaltet man in «Crimson Desert» noch regelmässig neue Inhalte und Aktivitäten frei – Camp-Ausbau, Landwirtschaft, Fischen, Pferderennen, Armdrücken, Schatzsuche, Faustkämpfe, sogar eine Art Poker. Jedes Element funktioniert für sich, und zusammen erzeugen sie eine Spielwelt, die man nicht verlassen will, auch wenn die Geschichte, die darin erzählt wird, kaum der Rede wert ist.

Die eigentlich interessante Frage, die «Crimson Desert» deshalb aufwirft, ist eine grundsätzliche: Braucht ein Spiel eine überzeugende Geschichte, wenn die Welt selbst überzeugend genug ist – oder ersetzt das eine das andere nur scheinbar?