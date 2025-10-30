«Resident Evil 7» überzeugt nicht nur mit seinem Grusel-Faktor. Bild: Capcom

Horrorfilme haben im Oktober Hochkonjunktur. Wer sich aber mehr als nur passiv gruseln und selbst Hand anlegen will, greift am besten zu Horror-Games. Wir zeigen euch sieben Spiele für jeden Geschmack und jede Nervenstärke.

Für tiefgründigen Horror: «Silent Hill 2»

«Silent Hill 2» ist eine psychologische Odyssee in die Abgründe menschlicher Schuld und Trauer und damit das perfekte Kopfkino für Halloween. Der vermeintlich einfache Auftrag, die verstorbene Frau in der nebelverhangenen Stadt Silent Hill zu suchen, entwickelt sich schnell zu einer Begegnung mit den tiefsten, dunkelsten Teilen der eigenen Psyche.

Anders als bei vielen Action-Horror-Spielen liegt der Schrecken hier weniger in blutigen Schockmomenten, sondern in der quälenden, beklemmenden Atmosphäre und der surrealen Symbolik der Monster. Protagonist James Sunderland muss sich mit seinen eigenen Dämonen auseinandersetzen, die in Form des ikonischen «Pyramid Head» oder der gesichtslosen Krankenschwestern Gestalt annehmen. Ein Meisterwerk, das dich lange nach dem Ausschalten der Konsole nicht loslassen wird.

Grusel im Weltall: «Dead Space»

Wenn du für Halloween einen klaustrophobischen Trip ins Weltall suchst, ist das «Dead Space»-Remake die erste Wahl. Du schlüpfst in die Rolle des Ingenieurs Isaac Clarke, der auf dem riesigen Minenschiff USG Ishimura festsitzt. Die Crew wurde in brutale, schaurig verformte Monster, die sogenannten Necromorphs, verwandelt.

Der Horror entsteht durch die geniale Kombination aus isolierter Sci-Fi-Umgebung, dem extrem immersiven Sounddesign (jeder Knall, jedes Schleifgeräusch lässt dich zusammenzucken) und dem einzigartigen Kampfsystem, bei dem man die Gliedmassen der Feinde gezielt abtrennen muss. «Dead Space» ist Survival-Horror in seiner reinsten Form: Ressourcen sind knapp, die Bedrohung ist allgegenwärtig, und das Gefühl der Ausweglosigkeit ist erdrückend.

Wie ein echter Krimi: «Alan Wake 2»

«Alan Wake 2» ist ein düsteres, surreales Meisterwerk und ein Muss für alle, die eine komplexe Geschichte lieben. Das Spiel teilt sich in zwei Perspektiven: Du spielst abwechselnd den gefangenen Schriftsteller Alan Wake in einem albtraumhaften New York und die FBI-Agentin Saga Anderson im atmosphärischen, finnischen Örtchen Bright Falls.

Der Horror ist vielschichtig: Er reicht von psychologischen Elementen und unheimlichen Begegnungen mit dem «Dunklen Ort» bis hin zu klassischem Survival-Horror mit begrenzter Munition. Was das Spiel so einzigartig macht, ist die Verschmelzung von Videospiel, Live-Action-Filmsequenzen und Roman-Elementen. «Alan Wake 2» ist nicht nur gruselig, sondern auch ein Kunstwerk des interaktiven Geschichtenerzählens, das perfekt zur dunklen, nebeligen Stimmung von Halloween passt.

Für Serien-Fans: «Man of Medan»

Die Reihe von «Dark Pictures Anthology: Man of Medan» startete im Jahr 2019 mit dem ersten von elf Teilen. Bisher sind drei veröffentlicht, der vierte ist für den 18. November geplant.

Das Spiel eignet sich nicht nur für hartgesottene Gamer und Grusel-Freaks, sondern auch für Gelegenheitsspieler. Man begleitet eine fünfköpfige Gruppe auf einem Horror-Abenteuer-Trip und muss dabei kleinere Handlungen vornehmen, Entscheidungen treffen und Quick-Time-Events bestehen. Dabei ist das Spiel eher wie ein interaktiver Film gestaltet, wobei die Figuren nur in manchen Szenen selbst gesteuert werden müssen.

Wer also etwas Zeit hat an Halloween, sollte sich in diese Serie unbedingt mal reinspielen.

Horror für unterwegs: «Rusty Lake Serie»

Geheimtipp: Wer sich auch mobil auf dem Handy gruseln will, greift am besten zur «Rusty Lake Serie». In mittlerweile drei «Point and Click»-Games kann sich der Spieler durch die surreale Welt von Rusty Lake rätseln. Am besten geht man völlig unvoreingenommen an die Spiele ran und lässt sich von den düsteren Geschichten und cleveren Puzzles überraschen.

Für Horror-Fans bietet das Spiel keine grossen Schreckmomente, aber es vermag durch seine makabre und gruslige Atmosphäre zu überzeugen. Kopfhörer nicht vergessen!

Multiplayer Horror: «Dead by Daylight»

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Multiplayer Spiel, in dem ein Spieler die Rolle des blutrünstigen Mörders übernimmt und vier weitere Spieler in die Rolle der unschuldigen Opfer schlüpfen. Diese für Multiplayer-Spiele ungewöhnliche Ausgangslage sorgt für Herzrasen und viele klassische Teenie-Horrorfilm-Momente («Achtung, hinter dir!»).

Horror für schwache Nerven: «Luigi’s Mansion 3»

Lust auf Halloween und Gruseln, aber keine Lust auf Herzrasen und Schweissausbrüche? Zartbesaiteten Gemütern können wir mit gutem Gewissen «Luigi’s Mansion 3» (Spielekritik) empfehlen.



Der Spieler erkundet mit Luigi ein von Geistern heimgesuchtes Hotel und versucht Mario und Prinzessin Peach aus den Fängen des Geisterkönigs Buu Huu zu retten.

Das Game beinhaltet zwar klassische Horrorelemente, diese werden aber in typischer Nintendo Manier familienfreundlich und amüsant in Szene gesetzt.

Horror für Filmfans: Blair Witch

Wer erinnert sich noch an den 90er-Jahre-Kultklassiker Blair Witch Project? Der Low-Budget-Streifen hat Horrorfilme revolutioniert und lehrte uns mit ganz simplen Mitteln und «Found Footage»-Ästhetik das Fürchten.

Das Game führt die Geschichte rund um die Hexe von Burkittsville fort und lässt den Spieler noch einmal in den berüchtigten Wald eintauchen. Das Spiel repliziert gekonnt die unangenehme Horror-Atmosphäre der Filmvorlage und ist damit nur für Spieler mit starken Nerven zu empfehlen.

Horror in einer neuen Dimension: Resident Evil Village

«Normale» Horror-Games sind dir zu seicht? Wie wär’s mit Horror in Virtual Reality?



Wir empfehlen: «Resident Evil Village» im VR-Modus. Im Gegensatz zu anderen Games mit VR Option, kann bei «Resident Evil»-Games die ganze Singleplayer-Kampagne in Virtual Reality gespielt werden – ohne Einschränkungen oder Anpassungen im Gameplay.

Erst letzten Freitag ist übrigens die Winters-Erweiterung für «Resident Evil Village» herausgekommen, die drei neue Inhalte mit sich bringt. Erlebt mit Ethans Tochter ein verzerrtes Abenteuer, erlebt die Hauptgeschichte erneut aus der Third-Person-Perspektive und spielt den überarbeiteten Mercenaries-Modus.

Unerwarteter Horror: Doki Doki Literature Club

«Doki Doki Literature Club» sieht eigentlich aus wie ein typisch japanisches «Visual Novel» Game mit einer typisch japanischen Teenie-Liebesgeschichte.

In Wahrheit ist dieses kunterbunte Game aber ein waschechtes Horrorspiel, das so manchen Spielern das Blut in den Adern gefrieren lassen wird.

Je weniger man über das Game weiss, desto besser. Also: Runterladen, spielen und überraschen lassen ...



