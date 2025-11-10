  1. Privatkunden
DE

Sicherheit im Internet Fake, Scams und fiese Tricks – was Eltern wissen müssen

In Kooperation mit Swisscom

10.11.2025

Online-Elternabend am 18. November: Fake, Scams und fiese Tricks – was Eltern wissen müssen

Online-Elternabend am 18. November: Fake, Scams und fiese Tricks – was Eltern wissen müssen

Viele Eltern fühlen sich unsicher, wenn es darum geht, ihre Kinder im digitalen Raum zu schützen – oft schlicht, weil ihnen selbst das nötige Wissen fehlt. Genau hier setzt die vierte Ausgabe unseres Online-Elternabends an: Wir klären auf und zeigen,

05.11.2025

Am Dienstag, 18. November um 20 Uhr ist es so weit: Am Online-Elternabend von Swisscom auf Youtube und blue Zoom D zeigen Expert*innen, wie man Kinder und Jugendliche sicher im Netz begleitet.

In Kooperation mit Swisscom

10.11.2025, 12:00

Die Kernthemen beim Online-Elternabend

  • Gefahren aufzeigen: Wo lauern Risiken und Ablenkungen im Netz?
  • Vorsicht anwenden: Warum es nie 100%ige Sicherheit gibt, aber viele Möglichkeiten, Risiken zu reduzieren.
  • Schutz und Tipps: Welche Prävention hilft – und was Eltern tun können, wenn bereits etwas passiert ist
Mehr anzeigen

Viele Eltern fühlen sich unsicher, wenn es darum geht, ihre Kinder im digitalen Raum zu schützen – oft schlicht, weil ihnen selbst das nötige Wissen fehlt. Genau hier setzt die vierte Ausgabe unseres Online-Elternabends an: Wir klären auf und zeigen, wie Eltern sich fit machen können, um ihre Kinder vor den Gefahren des Internets zu bewahren.

Sharenting. Darum ist beim Teilen von Kinderbildern Vorsicht geboten

SharentingDarum ist beim Teilen von Kinderbildern Vorsicht geboten

Genau wie im Strassenverkehr: Kinder dürfen nicht ungeschützt losziehen. Eltern erklären, wo Gefahren lauern, üben den sicheren Umgang und greifen ein, wenn etwas passiert. Genauso braucht es diese Verantwortung auch in der digitalen Welt. Denn Kinder sind denselben Bedrohungen ausgesetzt wie Erwachsene – ihre geringere Erfahrung macht sie jedoch besonders anfällig. Böswillige Angreifer nutzen unter anderem genau diese Unerfahrenheit aus.

Manu Burkart ist selber Vater und zu Gast in der Sendung.
Manu Burkart ist selber Vater und zu Gast in der Sendung.
zvg

Praktische Tipps von Expert*innen

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2024. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

Damit Eltern sich einen Überblick über den digitalen Dschungel verschaffen können, sind praktische Hilfsmittel und Ratschläge gefragt. Der kostenlose Online-Elternabend von Swisscom ist ein wichtiger Beitrag dafür.

Am Dienstag, 18. November 2025, 20 Uhr, bietet Swisscom auf blue Zoom D und Youtube einen Online-Elternabend an, um Eltern für schädliche Inhalte zu sensibilisieren und ihnen praktische Hilfsmittel an die Hand zu geben.

Es gibt die Möglichkeit während der Livesendung Fragen im Youtube-Chat zu stellen, die von Expert*innen direkt beantwortet werden.

Heranwachsende sind im Internet oft schädlichen Inhalten ausgesetzt. Der Online-Elternabend von Swisscom hilft dabei, einen sicheren Umgang zu finden.
Heranwachsende sind im Internet oft schädlichen Inhalten ausgesetzt. Der Online-Elternabend von Swisscom hilft dabei, einen sicheren Umgang zu finden.
Bild: Imago

Digitale Verantwortung für Gross und Klein

Expert*innen wie der Swisscom-Jugendmedienschutzbeauftragte Michael In Albon und der Comedian und ehemalige Primarlehrer Manu Burkart, kommen am Elternabend zu Wort. Auch Dieter Studer, Psychologe und Gründer von Edukado.ch, ist dabei.

Sicherheit im Internet. Gefährliche Inhalte im Netz – was Eltern wissen müssen

Sicherheit im InternetGefährliche Inhalte im Netz – was Eltern wissen müssen

Sie erklären im Gespräch mit Claudia Lässer, welche Risiken online lauern und wie Eltern darauf reagieren können. Inhaltsbeschränkungen sind zwar ein erster Schritt, doch für eine nachhaltige Begleitung der Kinder sind vor allem offene Gespräche und Aufklärung entscheidend.

