Online-Elternabend am 18. November: Fake, Scams und fiese Tricks – was Eltern wissen müssen

Am Dienstag, 18. November um 20 Uhr ist es so weit: Am Online-Elternabend von Swisscom auf Youtube und blue Zoom D zeigen Expert*innen, wie man Kinder und Jugendliche sicher im Netz begleitet.

Die Kernthemen beim Online-Elternabend Gefahren aufzeigen: Wo lauern Risiken und Ablenkungen im Netz?

Vorsicht anwenden: Warum es nie 100%ige Sicherheit gibt, aber viele Möglichkeiten, Risiken zu reduzieren.

Schutz und Tipps: Welche Prävention hilft – und was Eltern tun können, wenn bereits etwas passiert ist Mehr anzeigen

Viele Eltern fühlen sich unsicher, wenn es darum geht, ihre Kinder im digitalen Raum zu schützen – oft schlicht, weil ihnen selbst das nötige Wissen fehlt. Genau hier setzt die vierte Ausgabe unseres Online-Elternabends an: Wir klären auf und zeigen, wie Eltern sich fit machen können, um ihre Kinder vor den Gefahren des Internets zu bewahren.

Genau wie im Strassenverkehr: Kinder dürfen nicht ungeschützt losziehen. Eltern erklären, wo Gefahren lauern, üben den sicheren Umgang und greifen ein, wenn etwas passiert. Genauso braucht es diese Verantwortung auch in der digitalen Welt. Denn Kinder sind denselben Bedrohungen ausgesetzt wie Erwachsene – ihre geringere Erfahrung macht sie jedoch besonders anfällig. Böswillige Angreifer nutzen unter anderem genau diese Unerfahrenheit aus.

Manu Burkart ist selber Vater und zu Gast in der Sendung. zvg

Praktische Tipps von Expert*innen

Damit Eltern sich einen Überblick über den digitalen Dschungel verschaffen können, sind praktische Hilfsmittel und Ratschläge gefragt. Der kostenlose Online-Elternabend von Swisscom ist ein wichtiger Beitrag dafür.

Am Dienstag, 18. November 2025, 20 Uhr, bietet Swisscom auf blue Zoom D und Youtube einen Online-Elternabend an, um Eltern für schädliche Inhalte zu sensibilisieren und ihnen praktische Hilfsmittel an die Hand zu geben.

Es gibt die Möglichkeit während der Livesendung Fragen im Youtube-Chat zu stellen, die von Expert*innen direkt beantwortet werden.

Heranwachsende sind im Internet oft schädlichen Inhalten ausgesetzt. Der Online-Elternabend von Swisscom hilft dabei, einen sicheren Umgang zu finden. Bild: Imago

Digitale Verantwortung für Gross und Klein

Expert*innen wie der Swisscom-Jugendmedienschutzbeauftragte Michael In Albon und der Comedian und ehemalige Primarlehrer Manu Burkart, kommen am Elternabend zu Wort. Auch Dieter Studer, Psychologe und Gründer von Edukado.ch, ist dabei.

Sie erklären im Gespräch mit Claudia Lässer, welche Risiken online lauern und wie Eltern darauf reagieren können. Inhaltsbeschränkungen sind zwar ein erster Schritt, doch für eine nachhaltige Begleitung der Kinder sind vor allem offene Gespräche und Aufklärung entscheidend.