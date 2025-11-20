  1. Privatkunden
Online-Elternabend Wie Manu Burkart seine Kinder vom Handy wegbringt

20.11.2025

In Kooperation mit Swisscom

20.11.2025

Manu Burkart: «Ich habe mir wieder einen analogen Wecker gekauft»

Manu Burkart: «Ich habe mir wieder einen analogen Wecker gekauft»

Manu Burkart spricht beim Online-Elternabend über seinen Handy-Entzug und wie er stattdessen wieder in alte Zeiten flüchtet.

20.11.2025

Am Online-Elternabend von Swisscom auf Youtube und blue Zoom D sprach Manu Burkart über die Anziehungskraft des Handys. Ausserdem, wie er selber damit umgeht und wie er versucht seinen Kindern einen gesunden Umgang zu vermitteln.

In Kooperation mit Swisscom

20.11.2025, 11:29

20.11.2025, 11:33

Die Kernthemen beim Online-Elternabend

  • Gefahren aufzeigen: Wo lauern Risiken und Ablenkungen im Netz?
  • Vorsicht anwenden: Warum es nie 100%ige Sicherheit gibt, aber viele Möglichkeiten, Risiken zu reduzieren.
  • Schutz und Tipps: Welche Prävention hilft – und was Eltern tun können, wenn bereits etwas passiert ist
Mehr anzeigen

Für viele Eltern ist es gar nicht immer einfach, ihre Kinder vor den digitalen Gefahren und Verlockungen zu schützen. Auch den Teilnehmern beim letzten Online-Elternabend von Swisscom geht es da nicht besser. Unter den Gästen war auch Comedian Manu Burkart, der sich immer wieder selber dabei ertappt, zu oft zum Handy zu greifen.

Kinderfotos teilen. Eltern aufgepasst! Kostenloser Rat zu Sharenting

Kinderfotos teilenEltern aufgepasst! Kostenloser Rat zu Sharenting

«Ich ertrage es nicht, dass ich so abhängig bin. Es ist eine Sucht, das verflixte Handy», ärgert sich der Vater von drei Kindern. Trotzdem will er mit gutem Beispiel voran gehen und hat sich deshalb selber ein Handyverbot für die erste Stunde des Tages auferlegt.

Manu Burkart: «Das Handy ist eine Sucht wie Alkohol»

Manu Burkart: «Das Handy ist eine Sucht wie Alkohol»

Beim Online-Elternabend beschönigt Manu Burkart gar nichts. Das Handy sei eine Sucht wie Alkohol. Und deshalb versucht er seinen Konsum auch so gut wie möglich einzuschränken.

20.11.2025

Manu Burkart legt aber auch seinen Kindern ans Herz, das Handy ab und zu mal zur Seite zu legen. An einem schönen Sommerabend ergab sich dadurch ein toller Spieleabend, der auch von seinen Kleinen organisiert wurde. 

Die ganze Sendung vom letzten Online-Elternabend kannst du auf Youtube schauen oder direkt hier am Ende des Artikels.

Wie ein Sommerabend ohne Handy verlaufen kann

Wie ein Sommerabend ohne Handy verlaufen kann

Manu Burkart legt auch seinen Kindern Zeiten ohne Handy ans Herz. Und manchmal kommt dabei auch was ganz Tolles raus.

20.11.2025

Der ganze Online-Elternabend kannst du auf Youtube nachschauen

Und einige Tipps für mehr Sicherheit im Internet

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

Trainer Marcel gibt dir in diesem Video 10 nützliche Tipps wie du noch sicherer im Internet unterwegs sein kannst.

16.09.2025

