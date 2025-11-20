Manu Burkart: «Ich habe mir wieder einen analogen Wecker gekauft» Manu Burkart spricht beim Online-Elternabend über seinen Handy-Entzug und wie er stattdessen wieder in alte Zeiten flüchtet. 20.11.2025

Am Online-Elternabend von Swisscom auf Youtube und blue Zoom D sprach Manu Burkart über die Anziehungskraft des Handys. Ausserdem, wie er selber damit umgeht und wie er versucht seinen Kindern einen gesunden Umgang zu vermitteln.

In Kooperation mit Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Die Kernthemen beim Online-Elternabend Gefahren aufzeigen: Wo lauern Risiken und Ablenkungen im Netz?

Vorsicht anwenden: Warum es nie 100%ige Sicherheit gibt, aber viele Möglichkeiten, Risiken zu reduzieren.

Schutz und Tipps: Welche Prävention hilft – und was Eltern tun können, wenn bereits etwas passiert ist Mehr anzeigen

Für viele Eltern ist es gar nicht immer einfach, ihre Kinder vor den digitalen Gefahren und Verlockungen zu schützen. Auch den Teilnehmern beim letzten Online-Elternabend von Swisscom geht es da nicht besser. Unter den Gästen war auch Comedian Manu Burkart, der sich immer wieder selber dabei ertappt, zu oft zum Handy zu greifen.

«Ich ertrage es nicht, dass ich so abhängig bin. Es ist eine Sucht, das verflixte Handy», ärgert sich der Vater von drei Kindern. Trotzdem will er mit gutem Beispiel voran gehen und hat sich deshalb selber ein Handyverbot für die erste Stunde des Tages auferlegt.

Manu Burkart legt aber auch seinen Kindern ans Herz, das Handy ab und zu mal zur Seite zu legen. An einem schönen Sommerabend ergab sich dadurch ein toller Spieleabend, der auch von seinen Kleinen organisiert wurde.

Die ganze Sendung vom letzten Online-Elternabend kannst du auf Youtube schauen oder direkt hier am Ende des Artikels.

