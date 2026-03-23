Online-Elternabend: Kids & KI – Chancen und Risiken Dieser Online-Elternabend richtet sich an Eltern, die ihre Kinder sicher und verantwortungsvoll durch die digitale Welt begleiten möchten. 23.03.2026

Am Dienstag, 31. März um 20 Uhr, ist es so weit: Am Online-Elternabend von Swisscom auf Youtube und blue Zoom D zeigen Expert*innen, wie man Kinder und Jugendliche sicher mit KI begleitet.

In Kooperation mit Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Künstliche Intelligenz ist längst Teil des Alltags von Kindern und Jugendlichen – beim Lernen, in Apps oder auf Social Media – oft ohne Wissen der Eltern. Der Online-Elternabend mit dem Titel «Kids & KI – Chancen und Risiken» richtet sich an Eltern, die ihre Kinder sicher und verantwortungsvoll durch die digitale Welt begleiten möchten.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2024. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

Gemeinsam mit Expertinnen und Experten diskutiert Claudia Lässer unter anderem, wo Kinder heute mit KI in Berührung kommen, welche Chancen KI beim Lernen und der Entwicklung bietet und wo Risiken wie Fake News, Fehlinformationen, Datenschutzprobleme oder Abkürzungen im Lernprozess liegen

Die Sendung greift typische Sorgen von Eltern auf – von «Mein Kind glaubt der KI alles» bis «Ich habe selbst keine Ahnung von KI» – und vermittelt Orientierung, Medienkompetenz und praktische Impulse für den Familienalltag. Informativ, verständlich und nah am Alltag von Eltern.

Dienstag, 31. März, live um 20.00 Uhr auf blue Zoom und YouTube.

Die Gesprächsrunde

Werner Odermatt Arbeitet seit vielen Jahren als Primarlehrer und Medienpädagoge. Veränderung und KI gehören bei ihm zum Alltag. Er ist Vater von drei erwachsenen Söhnen im Alter von 23, 27 und 30 Jahren.

Sarah Genner Ihr Spezialgebiet sind die Auswirkungen digitaler Medien und Technologien auf Mensch, Gesellschaft und Arbeitswelt. Sie ist Autorin zahlreicher Studien und Publikationen, etwa des Elternratgebers «Medienkompetenz» und des Buchs «ABC Digital». Sie war von 2010 bis 2018 an der ZHAW in der Fachgruppe Medienpsychologie und Mitautorin der JAMES-Studie.

Michael In Albon Er ist der Jugendmedienschutzbeauftragte bei Swisscom, ist Sprachwissenschaftler und Vater von zwei Söhnen im Alter von 16 und 18 Jahren.

Claudia Lässer Sie ist CEO der Entertainment Programm AG und leitet beim Pay-TV-Sender blue+ von Swisscom die Sparten blue Sport und blue News. Sie ist Mutter einer 10-jährigen Tochter.