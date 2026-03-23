  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Online-Elternabend Kids & KI – Chancen und Risiken

In Kooperation mit Swisscom

23.3.2026

Online-Elternabend: Kids & KI – Chancen und Risiken

Online-Elternabend: Kids & KI – Chancen und Risiken

Dieser Online-Elternabend richtet sich an Eltern, die ihre Kinder sicher und verantwortungsvoll durch die digitale Welt begleiten möchten.

23.03.2026

Am Dienstag, 31. März um 20 Uhr, ist es so weit: Am Online-Elternabend von Swisscom auf Youtube und blue Zoom D zeigen Expert*innen, wie man Kinder und Jugendliche sicher mit KI begleitet.

In Kooperation mit Swisscom

23.03.2026, 11:21

23.03.2026, 11:56

Künstliche Intelligenz ist längst Teil des Alltags von Kindern und Jugendlichen – beim Lernen, in Apps oder auf Social Media – oft ohne Wissen der Eltern. Der Online-Elternabend mit dem Titel «Kids & KI – Chancen und Risiken» richtet sich an Eltern, die ihre Kinder sicher und verantwortungsvoll durch die digitale Welt begleiten möchten.

Online-Elternabend. Wie Manu Burkart seine Kinder vom Handy wegbringt

Online-ElternabendWie Manu Burkart seine Kinder vom Handy wegbringt

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2024. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

Gemeinsam mit Expertinnen und Experten diskutiert Claudia Lässer unter anderem, wo Kinder heute mit KI in Berührung kommen, welche Chancen KI beim Lernen und der Entwicklung bietet und wo Risiken wie Fake News, Fehlinformationen, Datenschutzprobleme oder Abkürzungen im Lernprozess liegen

Die Sendung greift typische Sorgen von Eltern auf – von «Mein Kind glaubt der KI alles» bis «Ich habe selbst keine Ahnung von KI» – und vermittelt Orientierung, Medienkompetenz und praktische Impulse für den Familienalltag. Informativ, verständlich und nah am Alltag von Eltern.

Dienstag, 31. März, live um 20.00 Uhr auf blue Zoom und YouTube.

Die Gesprächsrunde

Werner Odermatt

Arbeitet seit vielen Jahren als Primarlehrer und Medienpädagoge. Veränderung und KI gehören bei ihm zum Alltag. Er ist Vater von drei erwachsenen Söhnen im Alter von 23, 27 und 30 Jahren.

Sarah Genner

Ihr Spezialgebiet sind die Auswirkungen digitaler Medien und Technologien auf Mensch, Gesellschaft und Arbeitswelt. Sie ist Autorin zahlreicher Studien und Publikationen, etwa des Elternratgebers «Medienkompetenz» und des Buchs «ABC Digital». Sie war von 2010 bis 2018 an der ZHAW in der Fachgruppe Medienpsychologie und Mitautorin der JAMES-Studie.

Michael In Albon

Er ist der Jugendmedienschutzbeauftragte bei Swisscom, ist Sprachwissenschaftler und Vater von zwei Söhnen im Alter von 16 und 18 Jahren.

Claudia Lässer

Foto der Moderatorin Claudia Lässer

Sie ist CEO der Entertainment Programm AG und leitet beim Pay-TV-Sender blue+ von Swisscom die Sparten blue Sport und blue News. Sie ist Mutter einer 10-jährigen Tochter.

Alles zum Online-Elternabend

  • Thema: Kids & KI – Chancen und Risiken
  • Dienstag, 31. März 2026, 20 bis 21 Uhr
  • Übertragung live auf Youtube und blue Zoom D
  • Kostenlos und ohne Anmeldung
  • Die Expert*innen Michael In Albon, Werner Odermatt und Sarah Genner sind Gast bei Claudia Lässer
  • Eltern und Expert*innen diskutieren gemeinsam über die Risiken und Chancen von KI
  • Es gibt konkrete Hilfestellungen und vieles mehr.
  • Während des Abends können Eltern ihre Fragen im Youtube-Chat stellen – Expert*innen beantworten sie live.
Mehr anzeigen

Mehr von MyTech

Digitale Auferstehung. Künstliche Intelligenz bringt den toten Val Kilmer auf die Leinwand zurück

Digitale AuferstehungKünstliche Intelligenz bringt den toten Val Kilmer auf die Leinwand zurück

Notfall-Update. Hacker nutzen Sicherheitslücke in Chrome – das musst du jetzt tun

Notfall-UpdateHacker nutzen Sicherheitslücke in Chrome – das musst du jetzt tun

Nach Deal mit Donald Trump. «QuitGPT»: Warum gerade viele Menschen ChatGPT löschen, der Ausstieg aber schwer ist

Nach Deal mit Donald Trump«QuitGPT»: Warum gerade viele Menschen ChatGPT löschen, der Ausstieg aber schwer ist

Fake-Profile von Collien Fernandes. Cyber-Sexualdelikte: Diese Strafbestände greifen

Fake-Profile von Collien FernandesCyber-Sexualdelikte: Diese Strafbestände greifen

KI gibt neue Einblicke. So könnte die Welt durch die Augen einer Maus aussehen

KI gibt neue EinblickeSo könnte die Welt durch die Augen einer Maus aussehen

Meistgelesen

Kult-SRF-Auswanderer gehen auf die Barrikaden
Trump kündigt vorübergehende Waffenruhe im Iran an
Videos zeigen Chaos an US-Flughäfen – jetzt greift Trump zu neuen Mitteln
Iran kündigt «Überraschungen für den Feind» an
SMI geht nach Trump-Ankündigung steil +++ Börse dreht um 180 Grad