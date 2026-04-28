Der Tech-Milliardär Elon Musk ist äusserst unbeliebt. Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa (Archivbild)

«Die Wahrheit ist, dass Leute ihn nicht mögen»: Neutral ist bei Elon Musk offenbar niemand. Dies musste nun auch ein Gericht feststellen, das Geschworene für den Prozess des Tesla-Chefs gegen OpenAI braucht.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Gerichtsverfahren Elon Musk gegen OpenAI wurde am ersten Verhandlungstag die Jury ausgewählt.

Viele der Kandidat*innen hatten keine gute Meinung über Elon Musk, wie auch das Gericht feststellte.

«Die Wahrheit ist, dass Leute ihn nicht mögen», sagte die Richterin bei einer Einvernehmung.

Elon Musk hatte OpenAI vor zwei Jahren verklagt. Er wirft ChatGPT-Mitgründer Sam Altman und Präsident Greg Brockman vor, ihn getäuscht zu haben. Mehr anzeigen

Am Montag hat ein Prozess begonnen, der die Tech-Welt in Atem hält. Elon Musk und Sam Altman hatten OpenAI einst zusammen gegründet, jetzt stehen sie vor Gericht.

Für einen fairen Prozess braucht das Gericht Geschworene, deren Auswahl am ersten Verhandlungstag angesetzt war. Sie sollen idealerweise in keiner Beziehung zu den Parteien stehen und den Fall neutral beurteilen können. Doch es ist gar nicht einfach, solche Menschen zu finden, wie mehrere US-Medien vom Prozessbeginn berichten.

Denn wer hat wohl keine Meinung zum reichsten Menschen der Welt, der mit seinen Aussagen regelmässig polarisiert? Zu diesem Schluss kommt letztlich auch das Gericht – und lässt auch Kandidat*innen zu, die sich negativ über Elon Musk geäussert hatten.

Davon war von den potenziellen Geschworenen in den zuvor durchgeführten Befragungen einiges zu hören. «Elon Musk ist ein gieriger, rassistischer, homophober Dreckskerl», steht etwa in den Protokollen – oder auch: «Elon Musk ist ein Idiot von Weltklasse».

«Die Wahrheit ist, dass Leute ihn nicht mögen», sagte Richterin Yvonne Gonzalez Rogers bei einer Einvernehmung mit der Jury. Dennoch zeigte sie sich zuversichtlich, dass die ausgewählten Geschworenen das Gerichtsverfahren und die Sachlage des Falles respektieren werden, wie unter anderem «The Verge» berichtet.

Musk sieht sich getäuscht

Elon Musk und Sam Altman liefern sich bereits seit Monaten permanent öffentlich Wortgefechte. Noch am Tag des Prozessbeginns schrieb Musk auf seinem Kurznachrichtendienst X, Altman und Brockman hätten «eine Wohltätigkeitsorganisation ausgenommen».

Elon Musk hatte vor zwei Jahren Klage gegen seine ehemaligen Geschäftspartner Sam Altman und Greg Brockman eingereicht. Der Tech-Milliardär war selbst Gründungsmitglied und drei Jahre lang im Vorstand von OpenAI. Bevor das KI-Unternehmen mit ChatGPT den aktuellen KI-Hype auslöste und später ein gewinnorientiertes Tochterunternehmen gründete, schied Musk aus.

Er wirft Altman und Bockman vor, gegen die Gründungsvereinbarung verstossen zu haben. Dort sei unter anderem festgelegt worden, dass OpenAI nicht gewinnorientiert operieren dürfe.