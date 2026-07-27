Ein Foto einer angeblich hochgiftigen Korallenotter hat im deutschen Linz am Rhein eine Warnung ausgelöst. Nun haben die Behörden Entwarnung gegeben. Die Aufnahme wurde sehr wahrscheinlich mit künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet.

Darum geht’s Ein Bürger meldete in Linz am Rhein die Sichtung einer Korallenotter.

Behörden, Feuerwehr und ein Reptilienexperte hielten das Tier zunächst für echt.

Eine Analyse des Bildes deutet inzwischen auf eine KI-Fälschung hin. Zusammenfassung erstellt mit

Knapp zwei Wochen lang warnte die Verbandsgemeinde Linz am Rhein vor einer hochgiftigen Korallenotter. Nun wurde die Warnung aufgehoben: Es gab keine weiteren Sichtungen – und das vorgelegte Foto ist sehr wahrscheinlich nicht echt.

Wie der SWR berichtet, enthält die Bilddatei ein digitales Wasserzeichen, das auf eine Erstellung oder Bearbeitung mit künstlicher Intelligenz hindeutet. Solche Markierungen sind beim normalen Betrachten eines Bildes nicht sichtbar, können aber mit entsprechenden Analyseprogrammen erkannt werden.

Ein Mann hatte die angebliche Schlange im Bereich des Roniger Wegs gemeldet und der Gemeinde ein Foto übermittelt. Das Ordnungsamt, die Feuerwehr und ein Experte für Giftschlangen kamen nach einer ersten Prüfung zum Schluss, dass darauf tatsächlich eine Korallenotter zu sehen sein könnte.

Die Gemeinde leitete daraufhin Vorsichtsmassnahmen ein. Ein Reptilienfachmann sollte das Tier gegebenenfalls einfangen. Auch das Spital und die Rettungskräfte wurden auf einen möglichen Schlangenbiss vorbereitet.

Korallenottern gelten als hochgiftig. Ihr Gift kann die Nervenübertragung stören und unbehandelt zu einer Lähmung der Atemwege führen.

Polizei prüft mögliche Konsequenzen

Die Polizei erklärte, bei der ersten Beurteilung habe sich ein KI-Bild nicht zweifelsfrei erkennen lassen. Eine abschliessende Bewertung der Aufnahme stehe weiterhin aus.

Auch sei bislang nicht eindeutig belegt, dass der Mann das Foto nicht selbst am angegebenen Ort aufgenommen habe. Sollte sich die Aufnahme jedoch als absichtliche Fälschung erweisen, könnten Ermittlungen wegen des Vortäuschens einer Gefahr folgen.